Як українська громада Сан-Дієго збирає допомогу для України

Чим довше триває російська війна в Україні, тим більше, побоюються в українській громаді Каліфорнії, до неї звикають у світі. Після безпрецедентно виського рівня надходження пожертв до різних українських гуманітарних організацій у США, практично усі вони говорять про зменшення надходжень. Тож українські активісти шукають шляхи відродити увагу до війни. Однак українці у Сан-Дієго - приклаж того, що навіть порівняно невелика громада може грати вагому роль у загальній кампанії підвищення обізнаності щодо України. З представниками громади поспілкувалась журналістка Голосу Америки Христина Шевченко.

У минулому ужгородка Міра Рубин більше року очолює "Дім України" в Сан Дієго, або ж "Українську Хатку", як місцеві українці лагідно називають цю установу.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ця невеличка громада українців збирає допомогу та активно намагається привернути увагу до війни.

"Протести це звоніння, це писання, це зустрічі по зуму з конгресменами. І я б дуже хотіла, щоб вся українська діаспора цим займалася. Це страшенно діє. Лендліз би так швидко не підписали якби не було нашого тиску", - пояснює Міра Рубин.

Активісти щотижня проводять протести та мітинги у центрі міста, однак, каже Міра, організувати громаду стає складніше. На вулиці виходить все менше людей.

"Дуже важко переконати людей, що треба прийти на протест замість того щоб піти на якийсь день народження з дитиною. У кожного своє розуміння що таке протест і навіщо ми там є. Є люди, які розуміють і які будуть стояти до останнього. А є люди, які не розуміють важливість цих протестів. Те що в Америці у нас демократія і те що все добивається виходом на вулицю багато хто з української діаспори не розуміє", - розповідає Рубин.

Гуманітарну та медичну допомогу також стало збирати важче, говорять волонтери.

Волонтерка Оксана Гордова, яка допомагає на складі, практично щодня сортує і відправляє допомогу. Останнім часом, каже вона, пожертв надходить усе менше.

Склад організації - це тактична медицина, військова захисна амуніція, медичні товари для лікарень.

"Американці, які приходили і багато допомагали, дуже багато приносили допомоги, зараз донацій стало менше. Ми мусимо закуповувати за свої гроші",- каже Гордова.

Як і загалом у Каліфорнії та країні, каже Рубин, у Сан-Дієго зменшилась зацікавленість подіями в Україні.

Тому, переконана жінка, громадським організаціям важливо підтримувати інтерес політиків та суспільства. Одним із найбільш дієвих способів Міра вважає, дзвінки до законодавців США.

"Багато хто не розуміє, що вони можуть підняти телефони, подзвонити конгресмену і передати якесь важливе повідомлення, люди не вірять, що це записується, що хтось це слухає, а насправді воно так і є. Вони записують кожну розмову, вони беруть до уваги кожний емейл, і якщо ми не говоримо про певні закони у Конгресі, зараз дуже багато законопроектів, не кожен конгресмен навіть знає, які законопроекти з'являються, якщо немає людей, які дзвонять і закликають його за це голосувати",- пояснює Міра.

Міра переконана, що безперервні дзвінки законодавцям американців українського походження, певним чином сприяли безпрецедентній підтримці України органами влади США загалом, і підписанню ленд-лізу зокрема.

"Тобто дуже важливо приймати участь в американській демократії, тому що ми живемо в цій країні. Діаспора не знає, що має цю силу. Вони живуть в країні, багато з них мають зелені карти, багато з них є громадяни, і вони не використовують можливість достукатися до держави", - ділиться своїми думками Рубин.

Міра та інші активісти громади Сан-Дієго інколи особисто літають у Вашингтон аби лобіювати інтереси історичної Батьківщини у Конгресі США.

З часу вторгнення Росії, громадська організація “Дім України” передала вже понад 75 тонн допомоги Україні.

Волонтери також продовжують виходити на протести аби підтримувати увагу американців до війни в Україні.

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