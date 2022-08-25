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Художня виставка і благодійний аукціон для допомоги Україні
У Лос-Анджелесі пройшла художня виставка і "тихий" аукціон на допомогу Україні. 10 художників та скульпторів, які творять у Лос-Анджелесі віддали свої роботи для благодійного аукціону, який відбувся в українському культурному центрі. Загалом виставлено блиько 100 творів мистецтва. Всі кошти від їхного продажу підуть на допомогу Україні.
"У нас є 16 митців, які проживають у Лос-Анджелесі, серед них ми маємо 5 українських художників, вони нам дають свої роботи і весь прибуток від продажу цих картин піде на підтримку України", - каже Галина Бонд, представниця українського культурного центру.
Один із учасників - художник грузинського походження Ладо Гуджавідзе.
"Моя ненависть до російського уряду очевидна, тому що вони також вторглися в мою країну. Вони анексували 20 відсотків нашої землі і поставили свій уряд. Тому я спробую зробити все, що зможу, на відстані щоб допомогти", - розповідає Гуджавідзе.
На аукціоні є і роботи художників українського походження. Багато з картин намальовані уже під час війни.
Серед них, наприклад, роботи художниці родом із Закарпаття Катерини Локуст.
За словами Локуст, її шість робіт, які присутні на виставці - переважно про очікування перемоги і про відродження нашої нації, духу і самоствердження українського характеру.
Оскільки аукціон мовчазний, ставки на лоти робили залишивши записи біля кожної роботи. Поторгуватись за картину вирішив і почесний консул Естонії.
"Я хочу щось зробити, щоб підтримати Україну. Я був у Данії пару місяців тому і був вражений кількістю українських прапорів, які були по всьому місту. Залізничний вокзал, головна площа. Я хотів би бачити більше цього тут", - поділився враженнями Як Трейман, почесний консул Естонії.
Організував аукціон Український мистецький центр. Це вже не перша акція організації, яка збирає кошти.
Усі виручені кошти з аукціону підуть на гуманітарні потреби України.
Дивіться також: Художня виставка і аукціон для допомоги Україні відбувся у Лос-Анджелесі. Відео
Всі новини дня
Як шеф-кухар Дмитро Марценюк поширює культуру української кухні в США. Відео
Шеф-кухар Дмитро Марценюк - амбасадор української кухні у Сполучених Штатах. Катерина Лісунова поспілкувалася із Дмитром про роль традиційної кухні під час перемовин американських та українських посадовців, і його боротьбу на кулінарному фронті, і зготувала українсько-американські вареники і бургери разом із Дмитром.
- Голос Америки
МАГАТЕ сподівається швидко відправити місію на ЗАЕС, яку, за повідомленнями, повністю відключено від мережі
Спрямування місії МАГАТЕ є "дуже, дуже близькою", сказав директор організації Рафаель Гроссі в четвер в коментарі каналу France 24. Гроссі в той же день обговорив спрямування такої місії з президентом Франції Еммануелем Макроном і подякував йому за "постійні зусилля із того, щоб ця місія стала реальністю".
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Міжнародну спільноту непокоять ризики для безпеки станції. В четвер генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння через ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.
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Британське міноборони вказало на ризики, які військова окупація складає для безпеки Запорізької АЕС. Основний ризик для операції реактора, вказують у відомстві, є зрив в роботі системи охолодження, шкода для резервної системи енергії, або помилки працівників, які діють під тиском.
- Голос Америки
Україна – єдина у світі країна, де застосовуються касетні боєприпаси. Від них загинуло майже 700 українців –Human Rights Watch
Від касетних боєприпасів, які російська армія використовує в Україні, загинуло 689 мирних жителів, повідомляє Human Rights Watch (HRW) у новому звіті, опублікованому у четвер, 25 серпня.
На підставі проведених розслідувань, публікацій у ЗМІ та соціальних мережах, міжнародна правозахисна організація стверджує, що російські війська застосовували касетні боєприпаси «сотні разів» на території «щонайменше десяти з 24 областей України».
Розслідування, яке нещодавно провели HRW, показало, що у травні та червні російські війська застосовували касетні боєприпаси під час обстрілів Харкова, внаслідок чого суббоєприпаси вражали житлові будинки, міські вулиці та сквери.
Зокрема, 12 травня під час обстрілу касетними боєприпасами Дергачів, одного з передмість Харкова, загинуло подружжя, яке готувало їжу на багатті у дворі власного будинку. Дружина померла на місці, а чоловікові відірвало ноги, і він помер на кілька годин пізніше.
Під удар потрапили також жіноча консультація при пологовому будинку та будинку культури.
«Касетні боєприпаси призводять до численних жертв серед мирного населення, причому як безпосередньо в момент застосування, так і протягом тривалого часу, –заявила Мері Ворем, яка очолює в Human Rights Watch відділ з організації кампаній за заборону окремих видів зброї та керувала роботою з підготовки доповіді.
Всім країнам слід беззастережно засудити застосування цього виду зброїМері Ворем
Тому, за її словами, для використання цієї зброї в Україні не може бути жодних виправдань та жодних законних пояснень.
«Всім країнам слід беззастережно засудити застосування цього виду зброї», – наголосила Ворем, представляючи нову доповідь «Про стан справ у галузі касетних боєприпасів» за 2022 рік.
Як пояснює правозахисна організація, касетні боєприпаси існують у вигляді снарядів, ракет та авіабомб. Вони можуть випускатися з наземних гармат, пускових установок або мінометів або скидатися з повітря.
Переважно вони спрацьовують у повітрі, розкидаючи на великій території безліч дрібних бомб, які часто не вибухають відразу, а залишається лежати на землі, перетворюючись на міни, які можуть вбивати і калічити людей і через багато років після війни.
«Щойно опубліковано: глобальний звіт Cluster Munition Monitor 2022. У звіті наголошується на зростанні жертв російських атак касетними боєприпасами серед цивільного населення в Україні», – пише голова Human Rights Watch Ендрю Стройлайн.
Використання таких боєприпасів заборонили 110 країн, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів (ККБ) від 2008 року, та ще 13, які до неї приєдналися пізніше.Але, як зазначає Human Rights Watch, починаючи з 2020 року конвенцію не ратифікувала жодна нова держава. Ані Росія, ані Україна так і не приєдналися до договору. Також HRW зазначає, що «за непідтвердженою інформацією, було принаймні два випадки, коли українські війська також застосовували касетні боєприпаси».
Як зазначається у доповіді, яка охоплює всі країни світу, у 2021 році вперше за останнє десятиліття у світі не було зафіксовано жодного випадку загибелі людей внаслідок нових обстрілів касетними боєприпасами. Однак досягнутий прогрес у зниженні кількості жертв касетних боєприпасів виявився перекресленим із початком бойових дій в Україні у лютому 2022 року.
Організація наголошує, що від боєприпасів, які залишилися від попередніх обстрілів, у восьми країнах загинуло 147 людей. У тих випадках, коли відомий вік загиблих, пише HRW, діти становили дві третини від загальної кількості жертв.
- Голос Америки
"Насмішка над правосуддям". США засудили намір РФ провести так звані "трибунали" в Маріуполі
США рішуче засудили плани Кремля провести так звані «трибунали» в підконтрольному Росії Маріуполі, назвавши такі показові процеси "нелегітимними" та "насмішкою над правосуддям".
Таким чином Кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні, йдеться в заяві речника Державного департаменту США, оприлюдненій 24 серпня. Держдеп закликав Москву виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом.
"Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні до цього статусу ставлення та захист відповідно до Женевських конвенцій", - заявив Прайс.
Посольство Росії у Вашингтоні в четвер оприлюднило заяву, в якій звинуватило Держдеп в "безпідставних звинуваченнях" і заявило, що так званий "трибунал" покликаний "принести правосуддя для воєнних щлочинців, серед яких нацисти з батальйону Азов", повідомляють ЗМІ. Раніше керівник так званої ДНР Деніс Пушилін заявив про плани провести так звані "трибунали" над полоненими військовими України. В соцмережах з'явились фото, на яких видно, як на сцені Маріупольської філармонії облаштовують клітки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав в Telegram, що так зване "ДНР" не озвучує дату "судилища". "Швидше за все це пов’язано з відсутністю “зізнань” самих наших Героїв", - додав він.
Представниця ООН Равіна Шамдасані, пишуть ЗМІ, висловила "надзвичайну занепокоєність" через плани так званих "трибуналів" і заявила, що процедура, для якої буцімто встановлюються металеві клітки, є принизливою і може становити воєнний злочин.
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