Художня виставка і благодійний аукціон для допомоги Україні

У Лос-Анджелесі пройшла художня виставка і "тихий" аукціон на допомогу Україні. 10 художників та скульпторів, які творять у Лос-Анджелесі віддали свої роботи для благодійного аукціону, який відбувся в українському культурному центрі. Загалом виставлено блиько 100 творів мистецтва. Всі кошти від їхного продажу підуть на допомогу Україні.

"У нас є 16 митців, які проживають у Лос-Анджелесі, серед них ми маємо 5 українських художників, вони нам дають свої роботи і весь прибуток від продажу цих картин піде на підтримку України", - каже Галина Бонд, представниця українського культурного центру.

Один із учасників - художник грузинського походження Ладо Гуджавідзе.

"Моя ненависть до російського уряду очевидна, тому що вони також вторглися в мою країну. Вони анексували 20 відсотків нашої землі і поставили свій уряд. Тому я спробую зробити все, що зможу, на відстані щоб допомогти", - розповідає Гуджавідзе.

На аукціоні є і роботи художників українського походження. Багато з картин намальовані уже під час війни.

Серед них, наприклад, роботи художниці родом із Закарпаття Катерини Локуст.

За словами Локуст, її шість робіт, які присутні на виставці - переважно про очікування перемоги і про відродження нашої нації, духу і самоствердження українського характеру.

Оскільки аукціон мовчазний, ставки на лоти робили залишивши записи біля кожної роботи. Поторгуватись за картину вирішив і почесний консул Естонії.

"Я хочу щось зробити, щоб підтримати Україну. Я був у Данії пару місяців тому і був вражений кількістю українських прапорів, які були по всьому місту. Залізничний вокзал, головна площа. Я хотів би бачити більше цього тут", - поділився враженнями Як Трейман, почесний консул Естонії.

Організував аукціон Український мистецький центр. Це вже не перша акція організації, яка збирає кошти.

Усі виручені кошти з аукціону підуть на гуманітарні потреби України.

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