НАТО побудує депо для американської військової техніки в Польщі

НАТО розпочинає найбільший за останній час проект будівництва. Це – об’єкт в Польщі, де зберігатиметься американське бойове обладнання, пише оборонне видання США Defense News.

У НАТО підтвердили плани зі створення в Польщі складів для розміщення американської бронетехніки, зброї і боєприпасів, кількість яких буде достатньою для озброєння цілої бригади на випадок збільшення загрози протистояння з Росією.

Плани побудови існували вже давно. В 2018 році Інженерні сухопутні війська США опублікували запит на надання послуг з вирубки лісів на площі 38 гектарів навколо бази.

Фінансування надходитиме з Інвестиційної програми НАТО (NSIP). Програма отримує кошти від внесків 29 країн-членів Альянсу, обсяг яких визначається в залежності від розміру економіки країни.

Генеральний секретар НАТО у інтерв’ю The Wall Street Journal підтвердив плани з будівництва складів на авіабазі в польському Повідзі, що на заході від Варшави. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, будівництво складів повинно «підкреслити той факт, що присутність США в Польщі зросла».

Будівництво об’єктів обійдеться приблизно в 260 мільйонів доларів. Будівельні роботи почнуться вже влітку 2019 року і займуть близько двох років. Рішення ухвалили для посилення присутності НАТО на східному фланзі у відповідь на анексію Росією українського Криму та збройне протистояння на Донбасі, зазначає агентство AFP.

Плани побудови депо передують пропозиції, яку Польща надала США стосовно побудови «Форту Трампа». Польський уряд переконує США розмістити контингент на території країни на постійній основі і готовий платити за таке розіщення 2 мільярди доларів щорічно.

Дивіться також: ​Як місцева влада села Подільське неподалік Києва заохочує людей лишатись