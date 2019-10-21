Українці вважають справедливе судочинство та вільну пресу дуже важливими для країни – Pew Research

Американський соціологічний центр Pew Research провів опитування громадської думки в країнах Європи. Опитування надає інформацію про громадські настрої через 30 років після падіння комунізму.

Попередні подібні опитування проводились в 1991 а також в 2009 році.

Теперішнє опитування засвідчило - значна частина мешканців Центральної та Східної Європи підтримують ринкові та демократичні перетворення, але переживають, через своє політичне та економічне майбутнє, йдеться в дослідженні.

Згідно до результатів дослідження, 51% опитаних українців підтримують перехід до багатопартійної системи, 35% не підтримують. 47% опитаних українців підтримують перехід до ринкової економіки, в той час, як 38% висловились проти. Як і в Україні, більше третини опитаних в Болгарії не підтримують перехід до багатопартійної системи та ринкової економіки. Майже половина опитуваних в Росії не підтримують трансформацію. Водночас, 70-80% поляків, мешканців країн Балтії ці перетворення схвалюють.

Росія залишилась єдиною країною регіону, де підтримка багатопартійності та ринкової економіки значно знизилась з 2009 року

В Україні, як і в Угорщині та Литві, зазначають соціологи, підтримка багатопартійності та ринкової економіки знижувалась з 1991 року до 2009, але за останнє десятиліття – зросла. Росія залишилась єдиною країною регіону, де підтримка багатопартійності та ринкової економіки значно знизилась з 2009 року, зауважуть дослідники.

Одним з факторів, який спонукає до розчарування тим, як працює демократія, є зневіра в політичних елітах, які, як вважається, не дбають про те, що думають громадяни, наголошують аналітики. Згідно до опитування, 80% мешканців України вважають, що обрані політики не зважають на думку громадян.

Серед основоположних принципів демократії найбільш важливими українці вважають чесне судочинство а також вільну пресу. На третьому місці – регулярне проведення виборів.

А от що стосується очікувань покращення для наступних поколінь, українці виявились найбільшими оптимістами в регіоні. 61% опитаних в Україні очікують, що економічний стан дітей буде кращим, ніж стан теперішнього покоління. Близькі до цих значень – настрої серед поляків та литовців.

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