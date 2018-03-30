Державний департамент США: при заяві на візу треба буде відповісти на запитання про соціальні мережі

Уряд Сполучених Штатів збиратиме дані про соціальні мережі майже від кожного, хто подає заяву на візу для в’їзду до США. Представлена Державним департаментом пропозиція є частиною політики президента Трампа про «екстремальну перевірку».

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, більшість іноземців, які подаватимуть прохання про імміграційні та інші візи – а це приблизно 14,7 мільйона людей – будуть змушені відповісти на федеральній формі про всі дані щодо соціальних мереж, якими вони користувалися протягом останніх п’яти років. Ця інформація використовуватиметься для перевірки і опізнання їх.

Ця пропозиція є результатом обіцянки Дональда Трампа, яку він зробив під час виборчої кампанії у 2016 році щодо боротьби з нелегальною імміграцією з мотивів безпеки і його заклик про екстремальну перевірку іноземців, які прибувають до Сполучених Штатів.

Якщо пропозиція буде прийнята, від іноземців вимагатиметься подати раніше вживані номери телефонів, адреси електронної пошти і подорожі протягом останніх п’яти років. Крім цього, їх будуть питати, чи протягом останніх п’яти років їх було депортовано або усунуто з будь-якої країни, чи члени родини причетні до терористичної діяльності тощо.

Перші дві версії запропонованої Трампом заборони на подорожування були скасовані судом, а нинішня, більш обмежена від раніших, Верховний суд обміркує, чи такі обмеження законні, і остаточне рішення повинно бути винесене ще у червні.

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