Про що Олена Зеленська попросила Джилл Байден. Перша леді США поділилася своїми враженнями від поїздки в Румунію, Словаччину та Україну

«Скорбота як вуаль закриває обличчя. Наче туман. Сльози матерів назавжди залишаються в кутках очей, наче вони ледь стримують смуток. Вони хапаються за руки своїх дітей або торкаються їх волосся, наче вони не зможуть витримати втрати фізичного зв’язку. У них сміливі обличчя, але їхні емоції зображені в нахилі плечей, нервозності їх тіл», - такими словами у своїй статті для CNN, опублікованій в середу, 11 травня, перша леді Джилл Байден розповіла про свої враження від зустрічей та розмов із українками.

Минулими вихідними, 7-8 травня, Джилл Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну. У День матері вона зустрілася із жінками, які були змушені залишити свої домівки через вторгнення Росії та перебувають у Словаччині, а також - із першою леді України Оленою Зеленською в Ужгороді.

Байден написала, що поспілкувалася із матерями- українками в Румунії, Словаччині та Україні, які розповіли про свою важку та небезпечну подорож на захід та чому, вони були змушені залишити свій дім.

«Молода мати, яку я зустріла в Ужгороді, Україна, розповіла мені, що коли вона та її родина вирушили на пошуки їжі, російські солдати стріляли в черги людей, які чекали на шматок хліба».

Байден вразило, що в усьому цьому спілкуванні було відсутне щось, що завжди є коли жінки спілкуються між собою, - сміх.

Зустрілася вона й з прикордонниками, які розповіли їй історії тисяч людей, що перетнули україно-словацький кордон із невеликою кількістю речей – «відчайдушне море людства, чиє життя назавжди змінилося 24 лютого».

«У лютий холод багато хто приходив без взуття, йдучи милі за милями. Вони тікали в страху, несучи із собою одне бажання - повернутися додому. Один 11-річний хлопець прийшов сам з номером телефону, щоб зв’язатися з родиною, написаним на його руці. А потім з ними подорожували їхні домашні улюбленці. «Ми були не готові до цього», — сказали мені охоронці», - написала перші леді США у своїй колонці для CNN.

Описуючи свою зустріч із першою леді України, Джилл Байден написала про те, що Зеленська попросила її допомогти для народу України не їжею, одягом чи зброєю.

«Вона попросила мене допомогти отримати психологічну допомогу для всіх, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни Володимира Путіна. Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей, і багато дітей, які бачили, як людей розстрілювали та вбивали, як палили їхні будинки», - написала Байден.

Наприкінці допису Перша леді США звернулася напряму до Володимира Путіна

«Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну», - написала вона.

Під час своєї подорожі Східною Європою Джилл Байден також зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс, президенткою Словаччини Зузаною Капутовою, працівниками посольства США в Братиславі.

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