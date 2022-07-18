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"Єднання заради України" - які пільги у США можуть отримати українські біженці
Uniting for Ukraine (U4U) або ж "Єднання заради України" – цю програму для українців, які змушені тікати від війни, запровадив президент США Джо Байден ще наприкінці квітня. Програма дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем".
Для того щоб подати заявку, українські біженці повинні знайти спонсора у США, який заповнить спеціальну форму, в якій гарантуватиме фінансову підтримку.
За даними Служби громадянства та імміграції США, програмою "Єднання заради України" вже скористалися більше ніж 6,500 тисяч українців, також понад 45,000 тисяч американців подали заявки щоб стати спонсором для українців.
Пільги для українців в США
За програмою U4U існують федеральні пільги, які зможуть отримати українці подаючи окрему форму на допомогу від держави вже по приїзду у Сполучені Штати.
Для того щоб подати заявку на пільги, потрібно звернутися в один із департаментів соціальних служб (Department of Social Services) у своєму штаті або відвідати сайт (https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state), який стане у нагоді з пошуком служби відповідно до вашого місця проживання.
При подачі форми на пільги потрібно взяти із собою документ, який засвідчить ваше громадянство, наприклад свій паспорт та свідчення про "гуманітарний пароль", де вказана дата видачі.
Переселенка Анна, вчителька англійської мови родом з Києва, також скористалася програмою U4U, зараз вона проживає у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Анна погодилася поділитися своїм досвідом щодо пільг, які можна отримати за цією програмою. Зауважимо, що деякі пільги пропонуються владою окремого штату і можуть відрізнятись в залежності від місця проживання у США.
"Не вмреш з голоду, але туалетного паперу не купиш"
За словами Анни, переселенки з України, однією з пільг, яку найлегше отримати в США є EBT card – картка на їжу, яку називають також Food Stamp. Щомісяця штат Каліфорнія поповнює баланс картки на 250 доларів для однієї особи. Анна отримала цю картку, однак, каже надовго цих грошей не вистачає.
“Я подала заявку в третій день свого приїзду у Штати, саме на харчову допомогу, тому вдалося доволі швидко отримати пільги. Я одержала картку EBT з рахунком 250 доларів на їжу, яку щомісяця поповнюватимуть на таку ж суму. Тобто щомісячно я отримуватиму цю суму на їжу. Очікування такої карти зайняло приблизно тиждень.”- каже Анна.
Анна розповіла, що є й неочікувані моменти із карткою на харчі, наприклад власник такої карти не може купувати гарячі напої, такі як кава чи чай.
"Я була здивована коли мені сказали, що я можу купувати ту саму каву лише у холодному варіанті. Те саме стосується і супермаркетів, мені не дозволяється купувати скажімо туалетний папір, зубну щітку чи навіть такі базові речі як жіночі прокладки. По суті, можна купувати лише холодну їжу, напої, овочі , фрукти і нічого іншого. Та надовго цих коштів не вистачає, мені особисто це закупитися два рази, основні продукти. 250 доларів вистачає на 2 тижні не більше”,- пояснює Анна, біженка з України.
Якщо схопить серце вмреш чи ні?
Анна розповіла, що очікувала на медичну страховку до 4 тижнів з терміну подачі заявки, проте виявилося, що тут також все не просто.
“Наприклад мені потрібно було здати тест на TB-туберкульоз, який спеціально вимагається за цією програмою. Я думала його здати у кількох клініках, та вони, на жаль, не приймають мою страхівку від Medi-Cal”, - пояснює біженка.
“Усюди великі черги на прийом, навіть якщо заболить серце тебе одразу не приймуть.”- каже переселенка.
Дозвіл на роботу
Однією з переваг цієї програми є можливість отримання дозволу на роботу. Дозвіл на роботу не надається автоматично з правом на в’їзд до Штатів чи "гуманітарним паролем".
За словами переселенки, заповнити заявку на дозвіл на роботу нескладно, за отримання документу доведеться заплатити 410 доларів, до того ж очікування такого дозволу займе приблизно від 6 до 10 місяців.
“Для цього щоб подати заявку на дозвіл на роботу я повинна була заповнити форму І-765 і надіслати її у паперовому варіанті. Цю форму я знайшла на сайті служби громадянства та імміграції США (USCIS)і завантажила на свій комп’ютер. Власне потрібно саме паперову версію форми, а не онлайн. Тому, видрукувала і заповнила форму ручкою, чорним чорнилом. Звичайно, якщо комусь зручніше заповнити одразу з комп’ютера і тоді видрукувати, то можна й так”, - ділиться своїм досвідом Анна.
Також Анна додає, що можна відкрити інструкції на сайті USCIS, де чітко розписано, як заповнювати форму та які докумети потрібно долучити.
Як каже переселенка, потрібно заповнити дві форми– І-765 та І-94. Проте, за словами Анни у процесі заповнення виникли деякі незрозумілі нюанси.
Вона додає, що усі сторінки у формі І-765 заповнювати не потрібно, хіба у випадку якщо ви студент або вам допомагає із заповненням цієї форми інша людина.
Наступний крок – це отримання форми І-94.
“Ця форма потрібна для того, щоб отримати інформацію щодо вашого останнього приїзду у США” – пояснила Анна. Форму І-94 можна знайти на сайті митної та прикордонної охорони США (US Customs and Border Protection) (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home).
Також, Анна пояснила що до заяви про право на роботу потрібно долучити копію першої сторінки закордонного паспорту, копію гуманітарного паролю, копію про право на в’їзд у Сполучені Штати, який видавався USCIS (TA- Travel Authorization), та одну фотокартку розміром 5х5 см.
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- Голос Америки
137 доларів в день і більше. Москва обіцяє російським вчителям великі гроші за виїзд в окуповані регіони України – WP
Американське видання Washington Post пише, що російським вчителям обіцяють великі для них гроші, аби їхати викладати в тимчасово окупованих регіонах України. Видання наводить приклад, як у Чувашії, де середня зарплата вчителя нижча за 550 доларів на місяць, директор школи у вчительському чаті обіцяє тим, хто вирушить у Запорізьку та Херсонську області, у 5 разів більше – понад 2900 доларів на місяць. Вчителям також обіцяють безкоштовний проїзд.
Згідно з іншим джерелом видання, близько 250 російських учителів, у тому числі 57 з республіки Дагестан, підписали контракти на виїзд в Україну. За роботу на півдні та сході України їм пообіцяли 137 доларів добових на додаток до поточної зарплати.
Українську освіту "потрібно виправити", цитує слова міністра освіти Росії Сергія Кравцова, Washington Post. Він прилітав у середині червня до Мелітополя, де наголошував на тому, що українських дітей треба навчати російській версії історії.
"Головне завдання - донести до школярів всю правду, правду про наші братні народи, про спільні досягнення і перемоги", - цитує видання російського міністра, який пообіцяв, що Росія залишиться в регіоні назавжди.
Крім кремлівського погляду на історію Росії та України, що культивується в російській освіті та науці, російські освітяни насаджуватимуть українцям і свою версію поточної війни.
Раніше Reuters, писав, що переглянув десятки сторінок та відео інструкцій російським вчителям про те, як навчати школярів- підлітків. Зокрема вони містять уроки про те, що «російські солдати, які воюють в Україні, були героями; правителі України мали спільного з людьми, які співпрацювали з нацистами Другої світової війни; Захід намагався поширити розбрат у російському суспільстві, і росіяни повинні триматися разом».
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Кілька вчителів, з якими спілкувався Post, сказали, що вони готові їхати – через гроші, та, як вони вірять, щоб допомогти місцевому населенню. Але не усі. Одна вчителька в Санкт-Петербурзі на ім’я Лариса, з якою видання поспілкувалося анонімно вважає, що їхати та викладати в Україні - морально огидно.
«На жаль, знайдуться вчителі, які поїдуть в Україну, щоб заробити ті кляті гроші», — сказала Лариса. - Я не знаю, як вони будуть дивитися в дзеркало».
Вона ж не вірить, що російські вчителі зможуть змінити погляди українських дітей.
"Ті, хто залежить від вас, під загрозою бути вбитими або покараними можуть робити вигляд, що вірять вам. Але в глибині душі вони вам не повірять і будуть чекати будь-якої нагоди для помсти," – сказала вона в інтерв’ю американському виданню.
У тої же час, Даніїл Кен, голова Альянсу вчителів, розповів Washington Post, що, після того, як ЗМІ написали про пропозицію їхати працювати в Україну за значно більші гроші, представники місцевої освіти почали ці оголошення видаляти.
Він підозрює, що вони бояться, що вчителі в Чувашії, Дагестані та інших регіонах почнуть скаржаться на свої низькі зарплати та брак вчителів в російських регіонах.
Про те, що в окупованих регіонах росіяни насаджують власні освітні програми, в інтерв’ю «Радіо свобода» говорив представник Міністерства освіти та науки України, начальник управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко.
«Буквально з перших днів війни такі повідомлення почали надходити з Луганської області, де говорили, що вилучаються підручники з історії України, української мови, і що треба вчитися не за українською, а за російською програмою, вчитися виключно російською мовою. Частково такі повідомлення почали надходити із Херсонської області. Хоча там в цілому процес здійснюється дистанційно за українськими програмами, але такі випадки теж бувають», – цитує видання Кононенко.
За даними Міністерства освіти України, від 24 лютого 2129 навчальних закладів зазнали бомбардувань і обстрілів, - а 216 з них знищені повністю.
Як заявляв раніше президент США Джо Байден, російський президент Володимир Путін "не тільки намагається заволодіти Україною, він буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу".
У статті використано інформацію видань Washington Post, Reuters, Радіо свобода.
Єврокомісія: «Ми подвоїмо постачання газу з Азербайджану до Європейськго Союзу». Відео
“Ми подвоїмо постачання газу з Азербайджану до Європейськго Союзу. Ми зобов’язуємося розширити Південний газовий коридор. Він вже зараз є важливим маршрутом постачання ЄС, забезпечуючи 8 мільярдів кубометрів газу на рік”, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Голос Америки
США: Путін воює не лише з українцями, але і з бідними людьми в усьому світі
"Сьогодні ми дивимось у прірву світової харчової кризи", - заявила адміністраторка Міжнародної агенції США з розвитку (USAID) Саманта Пауер у своєму виступі на конференції зі світової продовольчої безпеки, організованій Центром міжнародних досліджень США в понеділок.
"Путінська війна вже змінила життя мільйонів українців з відносного добробуту на знедолення і залежності від гуманітарної допомоги. Але своїми діями, він також воює з бідними людьми у світі. Через зростання цін на продовольство, добрива та продукти харчування і водночас забираючи з ринку українське зерно", - додала Пауер.
Посадовиця очікує на подальше погіршення ситуації. Після російського вторгнення до України, кількість людей, які переживають харчову кризу, за оцінками уряду США, може зрости на 40 мільйонів людей.
Країни, які пересідили цю війну, не повинні пересидіти цю продовольчу кризуСаманта Пауер
Посадовиця закликала країни у світі не обмежувати торгівлю продуктами харчування, бо обмеження знижують ціни на продовольство всередині країни, яка їх запровадила, що шкодить фермерам, а в країнах, які закуповують ці товари, ціни зростають і це шкодить споживачам.
"Країни, які пересідили цю війну, не повинні пересидіти цю продовольчу кризу", - сказала вона. Деякі країни, які запровадили такі обмеження, не виступили проти війни Росії в Україні. З початку вторгнення в Україну, 24 країни запровадили заборони на таку торгівлю, вказала Пауер, однак відзначила нещодавнє рішення Індонезії скасувати обмеженя на тогівлю пальмовою олією.
Як повідомляв Голос Америки, США нещодавно видали роз'яснення стосовно того, що американська санкційна політика не стосується торгівлі продуктами харчування та добривами.
Пауер заперечила закиди РФ щодо того, що санкції заважають експорту зерна і вказала, що Росія - найбільший в світі експортер добрив - з листопада минулого року почала обмежувати поставки добрив на світові ринки, що призвело до зростання цін на добрива втричі.
Також, зазначила посадовиця, з початку війни російські війська руйнють і заміновують українську ріллю, блокують українські порти, "залишивши фактично 20 мільйонів тон пшениці та кукурудзи замкненими на елеваторах та в портах".
"Сховища заповнені, а цьогорічний врожай, який очікується на рівні 50 мільйонів тон, посіяних хоробрими українськими аграріями - немає де зберігати", - зауважила посадовиця.
Вона відзначила, що завдяки зусиллям України та ЄС із пошуку альтернативних шляхів вивезення збіжжя, наразі близько двох мільйонів тон вивозиться щомісяця.
Пауер привітала зусилля ООН та Туреччини з напрацювання дипломатичного рішення щодо експорту зерна.
Перехрестя у Нью-Йорку отримає назву «Український шлях»
Міська рада американського Нью-Йорка проголосувала за те, щоб перехрестя двох авеню у Брукліні – Брайнтон біч та Коні Айленд отримало назву Український шлях.
Авторами законопроекту, який у тому числі перейменовує або надає подвійні назви 78 магістралям та громадським місцям Нью-Йорка, виступили 40 депутатів місцевої ради.
Ініціативу щодо надання перехрестю у Брукліні назви «Український шлях» внесла Інна Верніков – членкиня міськради, яка народилася у Чернівцях, проте у 12-річному віці разом з родиною переїхала до Сполучених Штатів. Верніков – республіканка. Її дільниця охоплює Брайтон Біч – один з найбільш густонаселених вихідцями з колишнього Радянського Союзу районів Нью-Йорка.
У поданні зазначається, що нове ім'я перехрестя – це вшанування жертв військової жорстокості в Україні. Документ отримав одноголосну підтримку серед депутатів міської ради міста. Зараз він надісланий на затвердження меру міста Еріку Адамсу.
У березні цього року, коли мер міста та Генеральний Консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов урочисто підняли прапори України та США на Мангеттені, представники української громади передали Адамсу звернення щодо перейменування в Нью-Йорку вулиці на честь України.
Документ меру особисто передав активіст Олексій Прокопенко. В коментарі Голосу Америки він зазначив, що оскільки мер Адамс проінформований про запит громади, українці в Нью-Йорку сподіваються, що мер швидко погодить рішення міськради.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи це рішення міськради Нью-Йорка, зазначив – те, що рада міста одностайно проголосувала за те, щоб надати назву «Український шлях» перехрестю у Брукліні - важливий акт виявлення солідарності з Україною та її народом. «З огляду на брутальність війни, яка тримає проти України, вочевидь, саме такою була мотивація Інни Верніков, яка внесла відповідну пропозицію у проект рішення», - зазначив український постпред.
Він також звернув увагу на те, що міська рада Нью-Йорка вже не вперше демонструє свою принципову позицію щодо засудження дій Москви та порушення Росією прав людини. Влітку 1984-го міська рада Нью-Йорка, висловлюючи протест діям Москви, назвала кут 3 авеню та 67 вулиці, на якій тоді знаходилася місія СРСР при ООН, а зараз місія РФ, на честь відомого радянського вченого та правозахисника Андрія Сахарова та його дружини Олени Боннер.
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