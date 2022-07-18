"Єднання заради України" - які пільги у США можуть отримати українські біженці

Uniting for Ukraine (U4U) або ж "Єднання заради України" – цю програму для українців, які змушені тікати від війни, запровадив президент США Джо Байден ще наприкінці квітня. Програма дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем".

Для того щоб подати заявку, українські біженці повинні знайти спонсора у США, який заповнить спеціальну форму, в якій гарантуватиме фінансову підтримку.

За даними Служби громадянства та імміграції США, програмою "Єднання заради України" вже скористалися більше ніж 6,500 тисяч українців, також понад 45,000 тисяч американців подали заявки щоб стати спонсором для українців.

Пільги для українців в США

За програмою U4U існують федеральні пільги, які зможуть отримати українці подаючи окрему форму на допомогу від держави вже по приїзду у Сполучені Штати.

Для того щоб подати заявку на пільги, потрібно звернутися в один із департаментів соціальних служб (Department of Social Services) у своєму штаті або відвідати сайт (https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state), який стане у нагоді з пошуком служби відповідно до вашого місця проживання.

При подачі форми на пільги потрібно взяти із собою документ, який засвідчить ваше громадянство, наприклад свій паспорт та свідчення про "гуманітарний пароль", де вказана дата видачі.

Переселенка Анна, вчителька англійської мови родом з Києва, також скористалася програмою U4U, зараз вона проживає у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Анна погодилася поділитися своїм досвідом щодо пільг, які можна отримати за цією програмою. Зауважимо, що деякі пільги пропонуються владою окремого штату і можуть відрізнятись в залежності від місця проживання у США.

"Не вмреш з голоду, але туалетного паперу не купиш"

За словами Анни, переселенки з України, однією з пільг, яку найлегше отримати в США є EBT card – картка на їжу, яку називають також Food Stamp. Щомісяця штат Каліфорнія поповнює баланс картки на 250 доларів для однієї особи. Анна отримала цю картку, однак, каже надовго цих грошей не вистачає.

“Я подала заявку в третій день свого приїзду у Штати, саме на харчову допомогу, тому вдалося доволі швидко отримати пільги. Я одержала картку EBT з рахунком 250 доларів на їжу, яку щомісяця поповнюватимуть на таку ж суму. Тобто щомісячно я отримуватиму цю суму на їжу. Очікування такої карти зайняло приблизно тиждень.”- каже Анна.

Анна розповіла, що є й неочікувані моменти із карткою на харчі, наприклад власник такої карти не може купувати гарячі напої, такі як кава чи чай.

"Я була здивована коли мені сказали, що я можу купувати ту саму каву лише у холодному варіанті. Те саме стосується і супермаркетів, мені не дозволяється купувати скажімо туалетний папір, зубну щітку чи навіть такі базові речі як жіночі прокладки. По суті, можна купувати лише холодну їжу, напої, овочі , фрукти і нічого іншого. Та надовго цих коштів не вистачає, мені особисто це закупитися два рази, основні продукти. 250 доларів вистачає на 2 тижні не більше”,- пояснює Анна, біженка з України.

Якщо схопить серце вмреш чи ні?

Анна розповіла, що очікувала на медичну страховку до 4 тижнів з терміну подачі заявки, проте виявилося, що тут також все не просто.

“Наприклад мені потрібно було здати тест на TB-туберкульоз, який спеціально вимагається за цією програмою. Я думала його здати у кількох клініках, та вони, на жаль, не приймають мою страхівку від Medi-Cal”, - пояснює біженка.

“Усюди великі черги на прийом, навіть якщо заболить серце тебе одразу не приймуть.”- каже переселенка.

Дозвіл на роботу

Однією з переваг цієї програми є можливість отримання дозволу на роботу. Дозвіл на роботу не надається автоматично з правом на в’їзд до Штатів чи "гуманітарним паролем".

За словами переселенки, заповнити заявку на дозвіл на роботу нескладно, за отримання документу доведеться заплатити 410 доларів, до того ж очікування такого дозволу займе приблизно від 6 до 10 місяців.

“Для цього щоб подати заявку на дозвіл на роботу я повинна була заповнити форму І-765 і надіслати її у паперовому варіанті. Цю форму я знайшла на сайті служби громадянства та імміграції США (USCIS)і завантажила на свій комп’ютер. Власне потрібно саме паперову версію форми, а не онлайн. Тому, видрукувала і заповнила форму ручкою, чорним чорнилом. Звичайно, якщо комусь зручніше заповнити одразу з комп’ютера і тоді видрукувати, то можна й так”, - ділиться своїм досвідом Анна.

Також Анна додає, що можна відкрити інструкції на сайті USCIS, де чітко розписано, як заповнювати форму та які докумети потрібно долучити.

Як каже переселенка, потрібно заповнити дві форми– І-765 та І-94. Проте, за словами Анни у процесі заповнення виникли деякі незрозумілі нюанси.

Вона додає, що усі сторінки у формі І-765 заповнювати не потрібно, хіба у випадку якщо ви студент або вам допомагає із заповненням цієї форми інша людина.

Наступний крок – це отримання форми І-94.

“Ця форма потрібна для того, щоб отримати інформацію щодо вашого останнього приїзду у США” – пояснила Анна. Форму І-94 можна знайти на сайті митної та прикордонної охорони США (US Customs and Border Protection) (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home).

Також, Анна пояснила що до заяви про право на роботу потрібно долучити копію першої сторінки закордонного паспорту, копію гуманітарного паролю, копію про право на в’їзд у Сполучені Штати, який видавався USCIS (TA- Travel Authorization), та одну фотокартку розміром 5х5 см.

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