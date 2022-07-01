Чи може війна закінчитись до зими? - думки політиків та посадовців у США

"Війна в Україні має завершитись до зими", - таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час онлайн-звернення до лідерів Групи семи на саміті в Брюсселі у неділю, 26 червня.

"Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Більшість конфліктів, які тривають довгий проміжок часу, не мають таких інтенсивних боїв."

Пізніше, 29-го червня, речник Пентагону Джон Кірбі зявив, що попри бажання США завершити цю війну якомога швидше, Путін наразі, не налаштований на деескалацію.

"Ми усі хотіли би побачити, щоб ця війна закінчилася вже сьогодні. І вона могла би закінчитися вже сьогодні, якщо пан Путін зробив те, що потрібно зробити. Але Путін не демонструє жодного наміру йти на переговори. Водночас він демонструє усі наміри продовжувати атаку на Україну і досягти своїх військових цілей. Саме тому, ми разом із міжнрародною спільнотою, продовжимо допомагати Україні захищати себе", — сказав Кірбі в інтерв’ю американському виданню Bloomberg.

Раніше, в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки конгресмен-демократ Майк Квіґлі, зауважив що такі інтенсивні бої, як зараз, не можуть тривати довго, як з точки зору фінансів, так і з точки зору воєнного та людського ресурсу.

"Я думаю, що війна може тривати іще принаймні, пару років. Я не військовий експерт, але важко уявити, що це може тривати довше. Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Більшість конфліктів, які тривають довгий проміжок часу, не мають таких інтенсивних боїв", - сказав член Палати представників від Демократичної партії, який представляє 5-ий виборчий округ штату Іллінойс.

"Україна - це зовсім інша ситуація. Не порівнюйте воїнів-афганців з українськими воїнами. Вони б'ються на смерть. Зараз багато з них втрачають життя. Вони не кидають усе та тікають".

Саме тому, говорить Квіґлі, негайна та потужна допомога НАТО та партнерів Україні може мати вирішальне значення.

"Саме зараз настав час, коли НАТО має подвоїти свої зусилля і зробити набагато більше щодо санкцій та військової допомоги", - стверджує конгресмен.

Історія знає багаторічні конфлікти. Війна в Афганістані тривала 20 років. Але цей випадок із російським повномасштабним вторгненням в Україну порівнювати не можна, вважає Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо та співголова Комітету з міжнародних відносин.

"Не можна порівнювати Афганістан з Україною, - це як порівнювати яблука та апельсини. Вони різні. Ми засвоїли багато уроків в Афганістані. І один із головних уроків полягає в тому, що ми не можемо дати людям те, чого вони не хочуть і за що не хочуть боротися. Саме це сталося в Афганістані. Ми витратили багато грошей, щоб зміцнити їхнє військо, але коли почалась битва, вони розвернулися і втекли. Не порівнюйте воїнів-афганців з українськими воїнами. Вони б'ються на смерть. Зараз багато з них втрачають життя. Вони не кидають усе та тікають", - сказав Ріш в понеділок, 27-го червня, під час телефонної конференції із журналістами по завершенню свого візиту в Україну 26-27 червня.

За словами демократа Квіґлі, щоб результат цієї війни був позитивнм для Києва, українці мають якомога швидше переходити на озброєння за стандартами НАТО.

"Члени Верховної ради так мені й кажуть, що зброя – це і є гуманітарна допомога. Вони поінформували нас, що росіяни знають загальну кількість боєприпасів, яка залишилась до цієї зброї з радянських часів. І вони чекають, поки вони закінчаться. Ось чому цей перехід на західний тип озброєння, - зокрема американський, як-от гаубиці, - є таким важливим", - зауважив Квіґлі в коментарі для Голосу Америки.

Сенатор-республіканець Джим Ріш стверджує, що українські військові мають великий потенціал та мотивацію у веденні бойових дій проти російської армії, але їм потрібне відповідне озброєння.

"На цих вихідних я відвідав території, з яких росіян вже прогнали. Тож мені важко погодитися із аргументом, що українці не зможуть повернути свої землі. Вони вже повернули частину своїх земель, повернули аеродром, повернули Ірпінь, повернули Гостомель. Тож мене буде важко переконати, що вони не зможуть повернути усе, використовуючи правильну зброю та ту силу духу, із якою вони воюють. Я думаю, вони можуть це зробити", - заявив Ріш журналістам в понеділок.

Нагадаємо, що в четвер, 30-го червня, президент США Джо Байден заявив, що новий пакет військової підтримки вже на шляху до України. Відповідну заяву американський лідер зробив за підсумками зустрічі лідерів країн членів НАТО в іспанському Мадриді.

У статті використано інформацію агенства Bloomberg.

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