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- Голос Америки
США розглядають можливість поставки Україні військових літаків
США та союзники можуть надати України винищувачі. Про це заявив голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун.
Йдеться про доставку літаків, вироблених в країнах-союзниках, а не в Росії, вказав Браун у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі в середу.
"Це не будуть російські [літаки], можу вам сказати, - заявив Браун. - Однак не можу сказати, що точно це буде". Серед можливих варіантів Браун перелічив шведський Gripen, французький Dassault Rafale а також Eurofighter Typhoon.
Браун вказав, що також розглядається можливість навчання українських пілотів.
"Я вважаю, що ми маємо аспект відповідальності, - наводить видання Military Times слова Брауна на форумі, - як щодо наших союзників та партнерів, надавати їм навчання щодо різних спроможностей. Частково це означає розуміння, куди Україна хоче йти і як підтримати їх тепер".
В проекті оборонного бюджету на 2023 рік, затвердженому Палатою представників США, передбачено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів.
Остаточне рішення щодо цього ще не прийняте, заявив голова Об'єднаного комітету штабів США Марк Міллі. Під час прес-конференції в середу він вказав, що Пентагон "вивчає низку можливостей, включаючи тренування пілотів". На тепер, зауважив Міллі, пріоритетом підтримки є нагальні завдання і "допомога в битві, яку вони ведуть, використання збройних систем, необхідних їм для успіху в цій битві ... Я б не вдавався в прогнози, де вони будуть через місяці, або роки в плані навчання пілотів".
Прес-конференція Міллі відбулась за результатами четвертого засідання Контактної групи з оборонної підтрмки України в середу.
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США застерігають - Путін починає вірити власній риториці
Схоже, що російський президент Володимир Путін починає вірити у створені ним же міфи та гіперболи, не в змозі відмовитися від свого бажання завоювати Україну незалежно від ціни, вважає головний розвідник США.
Директор ЦРУ Вільям Бернс, який останнім серед офіційних представниів США зустрічався з Путіним перед тим, як той наказав ввести російські війська в Україну в лютому, заявив у середу, що російський лідер справді вірить, що він повинен завоювати Україну, щоб здійснити своє призначення.
«Путін дійсно вірить власній риториці, і я чув, як він говорив це приватно протягом багатьох років, що Україна не є справжньою країною. Він справді думав, що зможе забрати Київ менш ніж за тиждень», — сказав Бернс у виступі на щорічному Аспенському форумі з безпеки в Аспені, штат Колорадо.
“Путин переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу, і він не бачить як зробити це, не контролюючи Україну та її вибір, — додав Бернс. - Він вважає, що це його право, це право Росії, домінувати в Україні”.
Попередні оцінки розвідки США свідчили про те, що, хоча Путін не мав наміру відмовлятися від своїх зусиль завоювати всю Україну, можливо, він захоче офіційно призупинити бойові дії, щоб дати своїм військам час для реорганізації після значних втрат з початку вторгнення.
«Цілком можливо, ми вважаємо, що розвиток подій у найближчі місяці, може переконати його [Путіна] в цінності певної угоди», — сказала минулого місяця керівниця національної розвідки США Евріл Хейнс.
За оцінками розвідки США, приблизно 15 000 російських військових було вбито в Україні, ще 45 000 поранено.
Міноборони України оцінює кількість убитих російських військових у близько 38 000 осіб.
Бернс скептично поставився до можливості угоди, назвавши угоду несумісною зі світоглядом Путіна.
Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати. Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється заразДиректор ЦРУ
Путін «вірить у контроль, залякування та відплату», — сказав Бернс, назвавши російського лідера «апостолом відплати».
“З тим, як його контроль над владою зміцнювався, а коло його радників звужувалося, його власне відчуття долі та його бажання ризикувати зросли, — сказав Бернс. - Путін робить ставку на те, що він може досягти успіху у війні на виснаження, що його військо може виснажити українську армію, що наближається зима, і тому він зможе задушити українську економіку, він може виснажити європейську громадськість і керівництво, і він може виснажити Сполучені Штати".
"Я твердо переконаний, що Путін помилявся, коли припускав, що Альянс [НАТО] розвалиться, а воля України зламається до початку війни, і я думаю, що він так само помиляється зараз", — сказав Бернс.
Є певні ознаки того, що Росія винесла уроки зі своїх перших невдач в Україні і тепер обмежила свої цілі Донбасом та посилила використання далекобійної артилерії, де Москва зберігає перевагу над Києвом.
Однак у той же час є ознаки того, що амбіції Путіна знову проявляються.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу попередив, що російські війська незабаром можуть розширити свою «спецоперацію», через надання Україні високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) США.
"Зараз географія змінилася. Це не тільки Донецьк і Луганськ, це Херсон, Запоріжжя та кілька інших територій", - сказав Лавров державним ЗМІ в середу.
"Ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яка буде контролюватись [президентом України Володимиром] Зеленським або тим, хто його замінить, була зброя, яка створюватиме пряму загрозу нашій території та території республік, які проголосили незалежність, тих, хто хоче визначати своє майбутнє".
За словами американських військових, дві сотні українських військових пройшли навчання на HIMARS, і наразі принаймні вісім підрозділів брали участь у діях, націлюючись на російські склади зброї та центри управління та знищуючи їх.
Представники оборонного відомства США заявили, що ще чотири системи HIMARS відправляються українським військовим.
«Ми не працюємо лише над тим, щоб забезпечити безпеку в короткостроковій перспективі, — заявив журналістам у середу генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. - [Ми] також дивимося вперед, щоб забезпечити Україну можливостями, які їй знадобляться для стримування та оборони в довгостроковій перспективі».
Інші українські союзники також бачать, що війна продовжується.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що війна скоро закінчиться", - сказав помічник генерального секретаря НАТО з питань розвідки та безпеки Девід Кеттлер на онлайн-форумі у вівторок.
"Насправді є ще більше ознак того, що ця війна буде дуже довгою", - додав він.
Росія та Іран
Представники оборони та розвідки США застерігають Іран від втручання у війну Росії в Україні.
Через день після зустрічі Путіна з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї в Тегерані міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у Пентагоні, що для Ірану було б «дуже, дуже поганою ідеєю» надати Росії бойові безпілотники.
"Щодо питання підтримки Іраном Росії, ми порадимо Ірану не робити цього", - сказав Остін.
Відповідаючи на запитання про коментарі Остіна, Бернс заявив, що Остін «дуже добре применшує».
«Реальність полягає в тому, що росіяни та іранці зараз потребують один одного, обидві країни під жорсткими санкціями, обидві прагнуть вийти з політичної ізоляції, – додав Бернс. - Але я вважаю, що якими б тривожними не були деякі кроки між цими двома сторонами, і ми дуже чітко зосереджуємося на них у ЦРУ, я вважаю, що вони дуже обмежено можуть наразі допомагати один одному".
Уроки для Китаю
Бернс сказав, що Москва отримує певну допомогу від Китаю, а Пекін активізує закупівлі енергоносіїв, щоб допомогти підтримати російську економіку. Але він попередив, що китайці були дуже обережні щодо надання Росії будь-якої військової підтримки.
«Мені здається, що президент Сі [Цзіньпін] і керівництво Китаю були певною мірою збентежені, особливо на першому етапі війни Путіна в Україні. Збентежені військовими діями росіян на початку, тим як діяла російська зброя, економічною невизначеністю, яку принесла війна», – сказав він.
Однак Бернс сказав, що боротьба Росії навряд чи змінить розрахунки Китаю щодо використання сили для захоплення Тайваню.
“Якщо є один урок, який, на мою думку, вони можуть почерпнути з досвіду Путіна в Україні, це те, що не можна досягти швидких вирішальних перемог недостатньою силою”, – сказав Бернс.
Виступаючи на Аспенському форумі безпеки раніше в середу, посол Китаю в Сполучених Штатах применшив ймовірність застосування Пекіном сили проти Тайваню.
«Останнє, що ми хочемо зробити, це воювати з нашими співвітчизниками [у Тайвані]», — сказав посол Цінь Ган, звинувативши США у надсиланні складної зброї для підтримки тайваньських військових.
«Ми докладемо всіх зусиль у нашій великій щирості, щоб досягти мирного возз’єднання, — додав Цінь. - Принцип «Єдиного Китаю» є політичною основою для китайсько-американських відносин і є основою для миру та стабільності в Тайванській протоці, але ми закликаємо Сполучені Штати виконувати свої зобов’язання діями».
- Голос Америки
- Олексій Коваленко
Мін’юст США закликає Конгрес полегшити арешт активів російських олігархів. Відео
Міністерство юстиції США просить у американського Конгресу розширити повноваження відомства для конфіскації активів наближених до Путіна олігархів. Ендрю Адамс, директор робочої групи Мінюсту KleptoCapture, повідомив юридичному комітету Сенату, що додаткові повноваження будуть використані для посилення тиску на Москву, через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Як відреагували на звернення української першої леді України законодавці США? Відео
У середу Олена Зеленська, на запрошення спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі, звернулася до американських законодавців із емоційною промовою. "Поки Росія вбиває, Америка рятує" - наголосила вона. Як відреагували на промову першої леді України законодавці, а також про просування питання визнання Росії державою-спонсором тероризму – розповідає Катерина Лісунова.
- Голос Америки
Європейський Союз підготував новий, сьомий, пакет санкцій проти Росії за її вторнення в Україну
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) поготував новий пакет санкцій проти Росії, що включатиме санкції на продаж російського золота та замороження активів одного з найбільших державних банків РФ, Сбербанку, повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявичюс.
У своєму твіттер-акаунті він написав, що планується також запровадити нові обмеження на експорт з Росії та «понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів».
Раніше агентство Reuters повідомляло, що згідно з проектами документів, ЄС має включити у санкційний список голову великої цинкової та мідної компанії УГМК Андрія Козіцина, оскільки він «задіяний у секторах економіки, що забезпечують значне джерело доходів для уряду», йдеться в документі.
Раніше у ЗМІ були повідомлення, що до санкційного списку ЄС можуть потрапити актори Сергій Безруков та Володимир Машков, а також мер Москви Сергій Собянін.
З іншого боку, планується, що деякі з санкцій будуть переглянуті, щоб гарантувати, що російські банки, раніше додані до списку, зможуть використовувати деякі заморожені кошти для торгівлі продовольством і добривами. Цей захід, пояснює Reuters, спрямований на усунення ненавмисних перешкод для світової торгівлі продовольством.
Очікується, що повний список буде опубліковано у четвер, 21 липня.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від агентства Reuters.
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