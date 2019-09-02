Екс-очільник Пентагону критикує воєнну стратегію США - NPR

Воєнна стратегія США була "неузгодженою" в Афганістані, Іраку та Сирії, вважає колишній міністр оборони США Джим Маттіс, пише NPR.

Зміни стратегії, цілей різних адміністрацій, спонукали до подовження конфліктів в регіоні, написав у своїй новій книзі Маттіс.

В книзі екс-очільник Пентагону уникає коментарів стосовно політики діючої адміністрації США, але коментує стратегію США в Афганістані, де він командував операціями після нападу аль-Каєди в 2001 році, а також в Іраку та Сирії, пише NPR.

"Інколи, ми заходимо, щоб припинити терористичні напади на Америку, а потім змінюємо це на "ми принесемо демократію" і більш менш впроваджуємо демократію у певних країнах, які можуть мати, а можуть і не мати всіх передумов для успіху", - говорить він в інтерв'ю виданню.

Подібну історію Маттіс розповів і про Афганістан, пише видання, де США вели перемовини з Талібаном.

Президент США Барак Обама в 2011 році наголосив на важливості зменшення кількості військ в Афганістані, поряд з виведенням з Іраку.

"Переді мною було поставлено дві суперечливі задачі – пише Маттіс у своїй книзі. – Сили під моїм командуванням в CENTCOM мали зменшити Талібан і розбудувати збройні сили Афганістану. Водночас вони мали вийти у конкретний строк, незалежно від обставин на місці. Мало бути одне, або інше, а не обидві цілі".

Колишній високопосадовець закликає встановлювати чіткі цілі і притримуватись їх.

Джим Маттіс, який 31 грудня 2018 року полишив посаду міністра оборони США, у прощальному листі закликав військових та цивільних колег зберігати віру в Америку і не полишати союзників своєї країни.

“Керівництво нашого відомства, військове й цивільне, залишається у найкращих руках”, - написав Маттіс у свій останній день на посаді.

“Я переконаний, що кожен з вас залишається зосередженим на виконанні присяги - підтримувати і захищати конституцію та водночас обороняти наш спосіб життя, - пише він далі. - Тому зберігайте віру в нашу країну й стійте твердо поруч з нашими союзниками супроти наших недругів”.

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