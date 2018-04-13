Волкер не збирається йти з посади після зміни держсекретаря США і планує відвідати Україну

"Я декілька разів зустрічався з кандидатом на посаду держсекретаря США Майком Помпео і він сказав, що задоволений нашою політикою стосовно України". Про це заявив Курт Волкер, спілкуючись з пресою в Вашингтоні.

Він пояснив, що хоча виконує роботу представника США з питань України на добровільних засадах, ця посада не є тимчасовою.

"Я готовий продовжувати цю роботу", - запевнив Волкер.

Курт Волкер також оголосив про свої плани відвідати Україну в середині травня. Під час візиту він планує відвідати схід України.

Спілкуючись з пресою, Волкер ще раз наголосив на тому, що конфлікт в Україні є війною в гарячій стадії і ситуація не змінюється вже більше трьох років.

"Порушення реждиму припинення вогню тривають весь час. Кожної ночі застосовуються ракети, міномети. Час від часу зриваються поставки води, електроенергії, переривається мобільний зв’язок. Нормальна економіка в регіоні повністю порушена. Є надзвичайні екологічні витрати від конфлікту і вони погіршуються. І по суті на місці нічого не змінюється роками – щонайменше 3,5 роки", - заявив Волкер.

"Це не внутрішній конфлікт в Україні, це не громадянська війна і не етнічний конфлікт. Це результат того, що Росія вторглась і окупувала територію України. На сході України вони заснували так звані народні республіки – утворення, які не відповідають українській Конституції, і які не були створені людьми там", - зауважив він.

Волкер підкреслив, що Росія на 100% контролює військових на неконтрольованих урядом територіях на сході України, а також політичні утворення там.

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