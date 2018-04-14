Волкер розповів про можливий формат миротворчої місії в Україні

Спеціальний представник США стосовно України Курт Волкер вважає міжнародну миротворчу місію необхідним фактором врегулювання конфлікту в Україні. Про це він заявив, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні.

Запропонований формат миротворчої місії для України не є традиційним для ООН, повідомив Волкер. "Місія в Україні буде тимчасовою, базуватись на добровільній участі інших країн і потребуватиме згоди Росії", - заявив спецпредставник США. Саме такий формат миротворчої місії, переконаний посадовець, дозволить досягти виконання Мінських домовленостей.

Завданням такої місії, на думку Волкера, має стати забезпечення безпеки на окупованих територіях на час виведення Росією своїх військ, створення умов для проведення місцевих виборів, а також амністії для тих, хто чинив злочини у рамках конфлікту. "Зрештою, відбудеться передача територій під контроль України", - наголосив посадовець.

Такий формат, на думку Волкера, дозволить зробити миротворчу місію в Україні менш витратною для ООН і такою, що сприяє врегулюванню конфлікту, а не його замороженню.

Волкер вказав, що кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео підтримує теперішню політику США стосовно України. "Я декілька разів зустрічався з кандидатом на посаду держсекретаря США Майком Помпео і він сказав, що задоволений нашою політикою стосовно України".

Волкер, однак, ще не мав зустрічей з новим радником з національної безпеки США Джоном Болтоном, після втсупу його на посаду сім днів тому. Болтон відомий своїм критичним ставленням до ефективності миротворчих місій ООН.

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