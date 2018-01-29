Волкер: «На Донбасі триває війна, але давайте сподіватися, що в 2018-у зможемо досягти миру»

Ми спостерігаємо продовження періоду насильства низького рівня

На Донбасі триватиме насильство низького рівня інтенсивності. Про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив під час телефонного брифінгу з Нью-Йорка про підсумки його переговорів з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Дубаї 26 січня.

"За підсумками зустрічі не посилилась моя впевненість щодо продовження режиму припинення вогню. Я думаю, що ми спостерігаємо продовження періоду насильства низького рівня", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання журналістів.

Волкер наголосив, що у офіційному Вашингтоні надзвичайно розчаровані тим, що Росія "абсолютно нічого не зробила для завершення конфлікту, або відведення своїх сил" з липня 2017-го року.

"Це є джерелом розчарування у Вашингтоні. Є чимало проблем, які викликають занепокоєння у відносинах Росія-США, Україна лиша одна з них. Ситуацію по жодній із цих позицій не назвеш задовільною, але ми сподівались прогресу щодо України", - відзначив Волкер.

Якщо подивитися на ситуацію на Донбасі відсторонено - нічого не міняється вже кілька років

При цьому Волкер заявив, що не очікує нового наступу Росії на Україну.

"Мене дуже здивує, якщо Росія розпочне новий наступ на територію, контрольовану українськими військовими. Звісно ж, це завжди можливо, але мене здивує, якщо це станеться. Думаю, що конфлікт і надалі зберігатиме риси останніх років. Думаю, що це нова норма. За винятком досягнення угоди щодо миру, створення нової рамки та виконання Мінських угод, ситуація протікатиме у тому ж руслі", - пояснив Волкер.

Волкер заявив, що вже протягом кількох років ситуація на Донбасі не змінюється.

Після захоплення росіянами Дебальцевого, лінія (контакту) була досить стабільною, насильство не припиняється, але - по суті - не було нових територіальних загарбань

"Якщо подивитися на ситуацію на Донбасі відсторонено - нічого не міняється вже кілька років. Після захоплення росіянами Дебальцевого, лінія (контакту) була досить стабільною, насильство не припиняється, але - по суті - не було нових територіальних загарбань. Присутність сил під командуванням російських офіцерів - по суті - теж не змінилась, хоча можливо стала більш професійною. Росія також зберігає дуже велику військову присутність на власній території навколо кордонів України. Це також не змінилось відчутно"

За підсумками спілкування Волкера з пресою, "Радіо Свобода" також повідомляє, що Волкер сподівається на досягнення миру у зоні збройного конфлікту на Донбасі у 2018 році.

«Важливо пам’ятати, наскільки гарячим є цей конфлікт. Насправді триває війна. І скільки людей від цього страждає і ми маємо надавати цьому максимальну увагу. І давайте сподіватися, що ми зможемо досягти миру в 2018 році. Це те, чого ми прагнемо», – сказав він.

Ви повинні мати миротворчі сили на всій території для того, аби провести вибори. Вибори можуть проводитись, коли миротворчі сили забезпечать безпеку

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України також навів подробиці позиції США щодо пропозиції Росії про розгортання на південному сході України місії ООН. Волкер заявив, що миротворчі сили ООН мають розташовуватися на всій території окупованого Донбасу, це забезпечить можливість проведення виборів.

«Ви повинні мати миротворчі сили на всій території для того, аби провести вибори. Вибори можуть проводитись, коли миротворчі сили забезпечать безпеку. Бо треба мати безпечне середовище, щоб люди вели кампанію, щоб могли пересуватись територією, щоб можна було провести виборчі мітинги, щоб можна було відкрити виборчі дільниці без залякування», – сказав він.

За словами Волкера, розмір контингенту під час зустрічі з Сурковим не обговорювався, але загалом Росія виявила значно більшу відкритість до розміщення миротворців ООН в Україні.

«Ми все ще намагаємось прояснити і погодити, який буде мандат. І ми почули від російської сторони, як їм бачиться досягнення цього. З нашої точки зору, ми знаємо, що миротворчі сили не можуть розташуватись з одного дня на другий на всій території. Це займає час, щоб повністю розмістити сили. Це створює відчуття, що все не можна одразу статися скрізь в перший день і це займе небагато часу для втілення», – пояснив спецпредставник Держдепартаменту, повідомляє "Радіо Свобода".

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