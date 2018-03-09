Затримання переговірника Рубана порівняли із долею Надії Савченко - коментарі оглядачів

Стрімке падіння переговірника Володимира Рубана в найсучаснішій українській історії можна порівняти хіба що із тим, як змінилося ставлення українців до Надії Савченко. Про це, коментуючи затримання Рубана та озвучень на його адресу звинувачення пише Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода" в Україні.

Володимира Рубана відомого, як неофіційний переговірник у процесі обміну полоненими на cході України, затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Глава СБУ Василь Грицак заявив, що Рубан у змові з керівництвом ОРДО готував теракт у центрі Києва, в якому мали постраждати тисячі людей. СБУ навело відео та аудіозаписи як докази.

"Рубана поважали його співгромадяни у ранні дні конфлікту за його здатність домовлятись про звільнення військовополнених, чого не міг зробити уряд України. Але це - давнє минуле. Більше падіння пережила хіба Надія Савченко", - твітує з приводу Рубана Міллер.

"Хоча зірка Савченко серйозно занепала з часу звільнення, її переговірник схоже має значно серйозніші проблеми", - також додає Міллер, коментуючи присутність Савченко на судовому засідання щодо Рубана.

"Екстраординарними новинами", - назвав затримання Рубана відомий експерт з питань України Андерс Аслунд.

"Божевілля", - твітує журналіст Ніколаус фон Твікель.

Сам Рубан у п'ятницю у ході обрання йому запобіжного заходу заявив, як повідомляє ТСН, що операція з перетину межі з окупованими територіями була спланована офіцером із позивним "Кедр", а він сам нібито лише керував автомобілем.

"Я виконував роль водія. Авто я отримав для перетину кордону. Я не маю перепустки на перехід на непідконтрольну територію, проте раніше я займався, і продовжую, обміном полонених. Переходів у мене більш ніж 140", - сказав він.

"Надзвичайно дивна історія", - пише про події Метью Купфер, журналіст англомовного українського видання Kyiv Post.

Історія із затриманням Рубана викликала сумніви і в деяких українських оглядачів.

Як відзначає "Німецька хвиля", Рубану неодноразово закидали прихильність до бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР" та зв’язки із кумом Володимира Путіна - Віктором Медведчуком.

З 2013-го Рубан був активним учасником проросійського руху Віктора Медведчука "Український вибір". Того ж року створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус" і з початком бойових дій на сході України з власної ініціативи взявся за визволення полонених. Рубан був посередником між представниками окупованих територій та українською владою.

Наприкінці лютого 2017 року Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі. Таке рішення речниця відомства Олена Гітлянська пояснила тим, що він порушив порядок перетину лінії розмежування у районі проведення АТО. Цьому передував візит Володимира Рубана та народної депутатки Надії Савченко до Донецька.

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