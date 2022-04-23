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ВООЗ: Система охорони здоров'я на сході України наближається до колапсу
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.
Представники охорони здоров'я ООН кажуть, що дуже важливо, щоб вони отримали негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій на сході України. Вони кажуть, що отримали повідомлення про те, що майже всі медичні заклади та лікарні в таких місцевостях, як Луганська область, пошкоджені або зруйновані.
ВООЗ закликає надати доступ до постраждалих територій, щоб оцінити потреби в галузі охорони здоров’я та надати важливе медичне забезпечення хворим і пораненим. Виступаючи у Львові, речник ВООЗ Бхану Бхатнагар сказав, що ВООЗ поки що не змогла потрапити в Маріуполь і їй не відомо про стан здоров’я населення, що перебуває в облозі.
Протягом останніх двох місяців Маріуполь зазнає невпинних бомбардувань і обстрілів з боку російських військ. Місто зрівняно з землею. Десятки тисяч людей, як повідомляється, живуть у підземних бункерах із обмеженою кількістю їжі, води та медикаментів.
Бхатнагар сказав, що ВООЗ переміщує товари, які, на думку організації, необхідні в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що важливо, щоб безпечний прохід був створений швидко.
Нам потрібно припинити боротьбу принаймні на два дні, щоб перемістити життєво важливі запаси, а також оцінити потреби в галузі охорони здоров’я», – сказав він. "Ми очікуємо найгіршого. Система охорони здоров'я, яка повністю занепала, і яка несе за собою всілякі побічні ефекти. Звичайно, є люди з травмами, пов'язаними з конфліктом, яким потрібна допомога."
Бхатнагар зазначив, що є також люди з хронічними захворюваннями та іншими потребами в медичній допомоги, які не мають доступу до життєво важливих ліків. Він сказав, що результати нового опитування ВООЗ серед 1000 домогосподарств по всій Україні показують руйнівний вплив цієї війни на доступ до медичної допомоги.
«Два з п’яти домогосподарств мають принаймні одного члена з хронічними захворюваннями, такими як рак, діабет та хвороби серця», – сказав він. "З них кожен третій відчуває труднощі з доступом до медичної допомоги для цих хронічних захворювань. Наше опитування також показує, що війна впливає на поведінку людей, які шукають лікування - менше третини домогосподарств заявили, що нещодавно звернулися за медичними послугами".
Бхатнагар додав, що 39% людей кажуть, що ситуація з безпекою заважає їм звертатися за допомогою з лікуванням, а 27% кажуть, що в їхньому районі немає медичних послуг.
ВООЗ підтвердила 162 напади на заклади охорони здоров’я та персонал, принаймні 73 людини були вбиті.
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МВФ: Нас здивувала позиція українського уряду. Інтерв’ю з високопосадовцем Міжнародного валютного фонду Альфредом Кеммером.
У Вашингтоні відбулись весняні щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Незважаючи на війну, до Вашингтона прибула висока делегація з України на чолі з прем’єр-міністром Денисем Шмигалем. Українська сторона намагається переконати міжнародну спільноту надати десятки мільярдів доларів Україні, причому кошти потрібні вже зараз, адже, за оцінками озвученими українськими урядовцями, Україна вже в квітні недоотримає половину податкових надходжень. У найближчі місяці бюджет потребуватиме по 5 мільярдів доларів щомісяця просто, щоб виконувати життєво необхідні соціальні та гуманітарні виплати, вказують у МВФ.
Фонд закликав країни надати Україні короткострокове фінансування. "Я закликаю нас працювати над забезпеченням 15 млрд дол на 3 місяці для України, щоб уряд (України) продовжував надавати життєво необхідні послуги , - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у виступі на засіданні МВФ/СБ, присвяченому Україні. Для повоєнної відбудови потрібні ще десятки мільярдів. За оцінками Світового банку, лише руйнування будівель та інфраструктури нанесло шкоди на 60 млрд. дол.
Про те, чим здивувала українська делегація співрозмовників у Вашингтоні, чи реалістично зібрати кошти необхідні для підтримки і відбудови України, чим загрожує гривні та фінансовій стабільності України тривала війна, а також про те, чому порятунок українців є не лише тягарем, а може стати позитивом для сусідніх країн, нам розповів Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.
Оксана Бедратенко: За оцінками МВФ, Україна може потребувати по 5 мільярдів доларів щомісяця у наступні три місяці. Чи реалістично зібрати для України ці кошти за такий короткий час?
Альфред Кеммер: Перше, хочу зазначити, що український уряд, Міністерство фінансів та Національний банк наразі виконують зразкову роботу з управління економікою і утримання макростабільності. Вони почали із надзвичайних заходів з першого дня, щоб зберегти ватість валюти, ціновий рівень і забезпечити роботу платіжної системи та економіки настільки, наскільки це можливо.
Зараз вони переходять до нової фази. Це початок економічного відновлення. Вони хочуть забезпечити роботу сільського господарства. Вони хочуть відбудувати мости в західній частині України, щоб уможливити транспортування. Вони хочуть забезпечити, щоб економіка почала виходити з ями, там, де це зараз можливо в Україні. Щоб це підтримати, потрібні бюджетні кошти.
Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись...Цим фінансуванням, ми підтримуємо стратегію України - почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.
Чому їм потрібні бюджетні кошти? Бо податкові надходження впали. Вони менше 50% того, що було раніше до кризи і водночас, звичайно, потреби у витратах значно зросли у тому, що стосується переміщених осіб, соціальних видатків, різних урядових пріоритетів. Ці оціночні п’ять мільярдів доларів бюджетних коштів на місяць потрібні, на переконання українського уряду, в короткостроковій перспективі, щоб запустити економіку, що з часом і економічним відродженням, дозволить отримати необхідні податкові надходження.
Важливо знайти фінансування, бо влада утримала макростабільність, вони хочуть уникнути інфляції і необхідності після війни робити валютну реформу і починати з більших складнощів. На це потрібні п’ять мільярдів.
Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись. Міжнародна спільнота цього тижня виявила готовність шукати шляхи, як надати це фінансування, можливо, є кошти і всередині України. Цим фінансуванням ми підтримуємо стратегію України почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.
ОБ: Ви позитивно відгукнулись про те, як уряд наразі справляється з кризою. А якщо війна затягнеться, які виклики перед Нацбанком, Міністерством фінансів постануть після трьох місяців? Чи потрібно буде приймати рішення щодо конвертованості гривні?
АК: Питання в тому: чи буде економічне відновлення в регіонах вільних від воєнного протистояння? Я гадаю, що на цьому зосереджується уряд, вони вважають, що цьогорічний аграрний сезон можна врятувати і на великій частині можна провести посівну і отримати врожай. Якщо цього року отримати врожай, то варто зазначити, що аграрний експорт становить половину експортних надходжень, що є важливою частиною стратегії економічного відновлення. Це важливо, щоб підтримати валюту і це є фактором в макроекономічному управлінні.
Тому важливо впоратись у наступні місяці, щоб поновити сільське господарство і отримати більш широке відновлення. Це стане гарним стартом для забезпечення стабільності, включаючи валюту.
Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.
Йдеться про етап відбудови, який уряд хоче почати якомога швидше. Вони вже створили десять робочих груп. Вони постійно аналізують руйнування, потреби на відбудову. Вони хочуть почати планувати відбудову вже зараз, бо вони не хочуть відбудовувати стару модель України. Вони хочуть використати це і модернізувати економіку, покращити управління, стати більш конкурентними в світі. Ця стратегія поверне назад біженців.
Ця стратегія дуже логічна – підтримати відбудову в короткій перспективі і утримати стабільність. Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.
ОБ: МВФ говорить про покриття короткострокового дефіциту бюджету і адмініструє фонд для України, Світовий банк відкрив трастовий фонд. Чи можна сказати, що МВФ займається короткостроковою допомогою для України, а Світовий банк питаннями стратегічної відбудови?
АК: Ми всі тісню працюємо з Україною. Ми (МВФ) дуже швидко надали 1,4 млрд дол Україні. Світовий банк надав значні суми, як і інші міжнародні фінансові організації. Ми також надаємо можливості для двосторонньої допомоги Україні. Ми адмініструємо рахунок для України в МВФ, ЄС має фонд солідарності, Світовий банк – трастовий фонд. Ми всі намагаємось підтримати Україну.
Яка роль МВФ? Ми працювали і продовжуємо працювати з Міністерством фінансів та центробанком, щоб допомогти їм проходити ці складні часи. Ми допомагаємо економічними порадами, оцінками фінансових потреб і загалом донорська спільнота намагається задовольнити потреби фінансування. Звичайно, Світовий банк матиме провідну роль в повоєнній відбудові України. Ми добре координуємо зусилля.
ОБ: МВФ адмініструє фонд для допомоги України. Уряд Канади вже перерахував туди кошти. Є очікування, що країни Великої сімки могли б надати Україні до 40 мільярдів доларів через цей механізм. Наскільки це реалістично?
Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значно готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль
АК: Ці рахунки – це механізми, через які кошти можуть іти українському урядові і є можливість також надавати кошти на двосторонній основі. Для міжнародної спільноти взагалі складно швидко надати гроші. Можливо, немає механізмів, або потрібно закласти їх до бюджету. Краще, щоб ці гроші надавались як гранти. Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значну готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль
ОБ: Країни Східної Європи надають Україні значну допомогу у подоланні гуманітарної кризи. Які з них несуть найбільший тягар в цій сфері?
АК: Так, поза Україною, війна найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, з огляду на ціни на енергоресурси, а також через те, що вони приймають багато біженців.
Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках.
Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям.
Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно.
В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили.
Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати.
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"The Telegraph": Росія, ймовірно, використовує французьке та німецьке військове озброєння в Україні
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Франція та Німеччина спорядили Росію військовим обладнанням, “що, ймовірно, використовується в Україні”, вартістю близько 300 мільйонів доларів. Такий висновок, заснований на даних Європейської комісії, був оприлюднений у репортажі британської газети "The Telegraph".
Як повідомляє видання, важке озброєння було надане, незважаючи на ембарго Європейського Союзу на постачання зброї до Росії. Цю заборону ввели після анексії Криму Росією у 2014 році.
Німеччина захищала здійснення постачань, стверджуючи про “подвійне призначення” спорядження та посилаючись на слова Росії про необхідність техніки для цивільного, а не військового використання.
Серед обладнання, відправленого до Росії, були “бомби, ракети та вогнепальна зброя”, стверджує видання. Французькі фірми також постачали “тепловізійні камери для більше ніж 1000 російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів та ударних гелікоптерів”, - повідомляє "The Telegraph".
Щонайменше 10 держав-членів Європейського Союзу надіслали військове озброєння Росії вартістю близько 380 мільйонів доларів, із якого 78% надійшло від французьких та німецьких компаній, згідно з публікацією.
Серед інших європейських країн, що продавали Росії зброю, - Австрія, Велика Британія, Болгарія, Чехія та Італія, йдеться в репортажі "The Telegraph".
Крістіан Терхес, румунський депутат Європарламенту, поділився з "The Telegraph" аналізом ЄС розслідування про те, які країни продавали Росії військове спорядження.
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- Голос Америки
США виділять Україні додаткові 131 млн доларів на подолання наслідків війни
Додаткові 131 мільйон доларів допомоги від США Україні виділяються на подолання наслідків російської війни та на зміцнення української стабільності, демократії, економіки та системи охорони здоров’я. Гроші будуть інвестовані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
“Ці кошти мають допомогти подолати жахливий вплив нинішньої війни на цивільне населення, приватний сектор, державні установи та громадянське суспільство. Також USAID продовжить допомагати українському уряду боротися з корупцією, створювати захист від кібератак, дезінформації та інших інструментів кремлівської агресії, підтримувати демократичні реформи, зміцнювати систему охорони здоров'я та сприяти економічному зростанню”, - йдеться на офіційному сайті Агентства США з міжнародного розвитку.
На сайті також уточнюють, що цей пакет допомоги є доповненням до Ініціативи європейської демократичної стабільності (EDRI), оголошеної президентом Байденом 25 березня. Програма включає в себе підтримку незалежних ЗМІ, протидію дезінформації, захист активістів і вразливих груп в Україні та сусідніх державах.
Наразі США є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні, а також допомоги у сфері підтримки демократії та прав людини. Сьогодні понад 40 програм USAID, яке працює в Україні з 1992 року, підтримують зусилля України з боротьби з корупцією, протидії агресії Кремля, а також побудови ефективної демократії та інклюзивної економіки, йдеться у прес-релізі агентства.
Як повідомляють на офіційному сайті Держдепартаменту, з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 7,3 мільярда доларів, включаючи безпекову та іншу допомогу. Крім того, США надали три гарантії суверенних позик на загальну суму в 3 мільярди доларів.
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Як працюватиме програма прийому переселенців з України у США: деталі
Президент США Джо Байден заявив про запуск програми Uniting for Ukraine, яка має на меті легально прийняти у Сполучених Штатах до 100 тисяч переселенців з України. “Ця нова програма дозволить українцям, які шукають притулку, приїхати безпосередньо з Європи до США”, - сказав американський президент. Розповідаємо, що відомо на цю хвилину про те, як працюватиме механізм прийому людей з України.
Хто може скористатись програмою?
Податись на програму Uniting for Ukraine зможуть громадяни України, які проживали в Україні станом на 11 лютого 2022 року.
Податись на програму United for Ukraine зможуть громадяни України, які проживали в Україні станом на 11 лютого 2022 року, йдеться на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, і які мають спонсора в Сполучених Штатах.
“Всі заявники мають мати чинний закордонни паспорт”, - роз’яснила Голосу Америки Ірина Мазур, почесна консулка України у Філадельфії та імміграційна адвокатеса. “Проте наразі невідомо, чи для участі в програмі заявники можуть перебувати за межами України, чи на території України”.
Як можна податись на програму?
Очікується, що податись на програму можна буде з 25 квітня. Зробити це можна буде онлайн.
“Всі документи будуть заповнюватись в новому вигляді, онлайн, такого прецеденту ще не було”, - розказує Ірина Мазур. “Цей механізм створили для того, щоб заявники не йшли до консульств і не було черг на отримання нових віз. Навіть дозвіл для приїзду до США будуть видавати також онлайн”.
Крім цього, для участі необхідно буде здійснити всі необхідні щеплення (в тому числі від COVID-19), виконати інші вимоги щодо охорони здоровʼя, а також пройти ретельну біометричну, біографічну та безпекову перевірку.
Українці, схвалені після цього процесу, отримають дозвіл на прибуття до США та зможуть отримати право проживати в країні до двох років. За потреби вони також зможуть отримати дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.
Хто може бути спонсором?
Щоб скористатись програмою для переселенців, українцям не обовʼязково мати родичів у Сполучених Штатах.
Щоб скористатися програмою для переселенців, українцям не обов'язково мати родичів у Сполучених Штатах, попри попередні заяви урядовців США, що фокус програми буде передусім на воззʼєднанні родин.
“Станом на сьогодні немає обмеження, що спонсором може бути виключно член родини, - пояснює Ірина Мазур, - Перелік спонсорів розширили від фізичних осіб до юридичних осіб також”.
Спонсорами можуть бути громадяни США чи особи, що проживають в країні, а також громадські організації у США. Ці особи чи організації повинні будуть пройти спеціальну безпекову перевірку, а також підтвердити фінансову спроможність спонсорувати українських громадян, які прибудуть до США по програмі.
Чи можна буде потрапити в США через Мексику?
В уряді США наполегливо НЕ рекомендують українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США. З 25 квітня усім громадянам України, які не мають американської візи, і які намагатимуться потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку через програму United for Ukraine, буде відмовлено у в'їзді, повідомляється на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.
“Для тих людей, хто зібрався перетнути кордон зі США через Мексику, будь ласка, відмініть ці плани, оскільки ситуація змінюється дуже швидко. Ви можете ухвалити дуже важливе рішення і залишитись в Мексиці на невідомо який час і невідомо з якими правами”, - застерігає Ірина Мазур.
Чи це єдиний спосіб отримати притулок у США?
Ні. Ірина Мазур посянює, що ця програма не буде єдиним механізом для прийому українців у США. Шукачі притулку зможуть також скористуватись так званою “поправкою Лотенберга” - вона була створена для представників релігійних меншин колишнього СРСР, зокрема євреїв, протестантів чи віруючих греко-католицької церкви.
“Крім цього, всі громадяни України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на TPS - Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), а відповідно і на отримання дозволу на роботу за цією програмою. Однак ця програма платна. Імміграційний збір коштує 50 доларів, заявка на дозвіл на роботу коштує 410 доларів, ще 85 доларів - біометрична процедура”, - пояснює Ірина Мазур.
Статус тимчасового захисту (TPS) діятиме протягом 18 місяців - з допомогою цієї програми тимчасово залишитись у США зможуть також ті українці, у яких є обежений період дії візи, або ж у кого термін її дії закнічився.
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