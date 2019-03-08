Тема 8 березня цього року: Баланс - на краще

Акції протесту, вуличні марші, художні виставки, майстер-класи – сьогодні, 8-го березня, жінки намагаються привернути увагу до проблем рівноправ'я.

"Баланс - на краще" - заявлена тема цьогорічного Міжнародного жіночого дня. Інтернет сайт організаторів Міжнародного жіночого дня закликає домагатись зменшення розриву в рівні платні жінок та чоловіків, добиватись рівності в прийнятті рішень, неурядовій діяльності, бізнесі, та в інших сферах життя.

"Баланс - це не жіноча проблема, це бізнес-проблема. Рух за гендерний баланс у прийнятті рішень, гендерно збалансований уряд, гендерно збалансоване висвітлення у ЗМІ, гендерний баланс працівників, більший гендерний баланс багатства, гендерний баланс висвітлення спортивних подій... Гендерний баланс є надзвичайно важливим для розвитку економіки та спільноти", - зауважують організатори.

"Час подумати над прогресом, якого досягли жінки і закликати до вирішення проблем, які залишились в роботі задля рівності", - говорить Рейчел Вогельстейн, член правління американського Національного музею історії питань жіноцтва.

Справді, цей рік став визначним для жіноцтва в світі, зазначають в американській пресі.

Рекордна кількість – 36 жінок здобули місця в Палаті представників США на проміжних виборах в листопаді. Ірландія скасувала найсуворішу в світі заборону на аборти. Вперше президентом Ефіопії стала жінка. Жінки в Саудівській Аравії не лише отримали право відвідувати матчі з футболу, але і водити автомобілі. Такі здобутки перераховує The New York Times.

Видання, однак, зазначає, що до рівності все ще далеко і наводить приклад, що в Сенаті США менше жінок-членів Республіканської партії, ніж чоловіків на ім'я Джон.

У світі є лише шість країн, де жінки та чоловіки мають рівні права. Це засвідчив нещодавній звіт Світового банку. Бельгія, Данія, Франція, Литва, Люксембург та Швеція – єдині, де існує рівноправ'я, йдеться у звіті "Жінки, бізнес та право 2019".

Як відзначати цей день – вирішувати лише вам. На сайті організаторів зареєстровані різноманітні події, що відбуваються в різних країнах.

Наприклад, в парку Нью-Йорка будуть роздавати квіти з записками, що надихають. В Лос-Анджелесі відбудеться хода жінок, яка приверне увагу до проблем жінок, дітей та мігрантів у воєнних зонах. На сайті також є можливість зареєструвати подію, присвячену цьому дню в своїй країні.

Якщо Ви не маєте бажання відзначати цей день участю в події, або її організацією, сайт закликає долучитись до акції в соціальних мережах і розмістити своє фото з жестом рук, що символізує баланс, використовуючи хештег #BalanceforBetter.

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