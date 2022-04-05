Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США сказав, чи можна було стримати вторгнення Росії в Україну

У Раді безпеки ООН триває засідання, присвячене наслідкам повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Відкриваючи захід, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «війна в Україні є одним із найбільших викликів міжнародному порядку та глобальній архітектурі миру, які засновані на Статуті Організації Об'єднаних Націй».

«Ми має справу з повноцінним вторгненням, на кількох фронтах на територію одного члена ООН - України - іншим, Російською Федерацією – постійним членом Ради Безпеки – в порушенні Статуту ООН», - додав він.

За його словами, війна призвела до безглуздої втрати життя, масштабних спустошень у міських центрах і руйнування цивільної інфраструктури. «Ніколи не забуду жахливі фотографії вбитих у Бучі мирних жителів. Я негайно закликав провести незалежне розслідування, щоб гарантувати ефективність відповідальності. Я також глибоко шокований особистими свідченнями про зґвалтування та сексуальне насильство, які зараз з'являються. Верховний комісар з прав людини говорив про можливі військові злочини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права людини”, - заявив він.

Заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань Мартін Гріфітс зазначив, що за останні шість тижнів було вбито щонайменше 1430 людей, серед них понад 121 дитина. «Ми знаємо, що, ймовірно, ці цифри серйозно недооцінені», - додав він. Майже 11 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 4,2 мільйона зараз - біженці.

У своїй промові він також згадав, що мешканці Маріуполя більше п’яти тижнів живуть в умовах боїв, а мешканці Чернігова, Сум та Харкова - відрізані від товарів та послуг першої необхідності. Він також висловив свою стурбованість через зростаючу кількість повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство, експлуатацію та насильство в Україні та регіоні.

Гріфітс також повідомив, що вчора він був у Москві, де він мав розмову з російськими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. «На зустрічі ми також обговорили надсилання гуманітарних конвоїв. Я окреслив можливості розвитку цієї співпраці, поділившись конкретними пропозиціями щодо взаємно узгодженого заморожування воєнних дій, щоб дозволити евакуацію мирного населення та безпечного проходження рятувальної допомоги. Мої колеги отримали ці пропозиції і запевнили мене у своєму намірі ретельно вивчити ці ідеї. Ми домовилися залишатися в тісному контакті», - додав він.

Після цього до Ради безпеки звернувся президент України Володимир Зеленський. У своєму виступі він зазначив, що Рада безпеки повинна гарантувати безпеку. "Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - додав він.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка щойно повернулася з Молдови, де вона мала змогу поспілкуватися з українськими біженцями, значну частину свого виступу присвятила подіям у Бучі. «Повідомляється, що російські агенти ФСБ вилучають паспорти та посвідчення особи, забирають мобільні телефони та розлучають сім’ї. Мені не потрібно пояснювати, про що нагадують ці так звані «фільтраційні табори». З кожним днем ми все більше бачимо, як мало Росія поважає права людини. Тому я вчора оголосила, що Сполучені Штати у координації з Україною та багатьма іншими державами ООН будуть домагатися відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини», - додала вона.

Постійний представник Росії при організації Василь Небензя на засіданні заявив, що Росія в Україні "не б'є по цивільних об'єктах, щоб зберегти мирних жителів".

Звертаючись до Зеленського, посланець Кремля сказав: "Ми прийшли, щоб принести довгоочікуваний світ на Донбас, що спливав кров'ю. Не перемир'я, а справжній міцний мир. А для цього треба викорінити ту жорстокість, вирізати ту нацистську ракову пухлину, яка, пожираючи Україну, згодом почала б пожирати Росію. І ми досягнемо цієї мети, сподіваюся, швидше, ніж пізніше", повідомляє "Настоящее время".

У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі.

Як вказує видання The New York Times, аналіз супутникових знімків здійснений цим виданням "спростовує твердження Росії, що вбивства цивільних у Бучі, передмісті Києва, було здійснено після того, як її солдати вийшли з міста".

У статті використано матеріали The New York Times, "Настоящее время".