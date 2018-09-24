Що це було? Білий дім спростував чутки про відставку заступника міністра юстиції США

Заступник Генпрокурора США Род Розенстін поки залишається на посаді, повідомили в Білому домі, однак, генпрокурор зустрінеться з президентом США Трампом, щоб "обговорити нещодавні повідомлення в новинах", - йдеться в заяві речниці Білого дому Сари Сандерс.

Раніше в понеділок в американських ЗМІ з'явились повідомлення, що заступник міністра юстиції США Род Розенстін усно подав у відставку в очікуванні того, що його звільнить президент Дональд Трамп.

Це викликало жорстку реакцію ряду політиків, адже Розенстін здійснює нагляд за розслідуванням спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб заявив пресі, що його він переживатиме за долю розслідування, яке проводить Мюллер, якщо заступник міністра піде у відставку. "Немає нічого більш важливого для правоохоронної діяльності і верховенства права, ніж захистити розслідування спецпрокурора Мюллера", - заявив він, повідомляє CNN.

"За жодних обставин Род Розенстін не має піти у відставку", - заявив впливовий конгресмен США Адам Шифф. "Це значно зашкодить розслідуванню Мюллера. Розенстін має продовжити працювати, щоб захистити незалежність Міністерства юстиції і якщо президент бажає чинити перепони правосуддю, змусити Трампа його звільнити", - твітує політик.

В Білому домі заявили, що Розенстін матиме розмову з Трампом у четвер.

"Президент перебуває на Генеральній Асамблеї ООН і має заповнений розклад зустрічами зі світовими лідерами, тому вони зустрінуться у четвер, коли президент повернеться до Вашингтона", - йдеться в заяві Сари Сандерс.

На четвер також призначені слухання стосовно звинувачень у сексуальних домаганнях проти кандидата на посаду судді Верховного суду США Бретта Кевано, яке привертає багато уваги американської преси.

Чутки про звільнення Розенстіна Трампом поширилися після статті The New York Times у п'ятницю, в якій повідомлялося, що в 2017 році він пропонував таємно записувати Трампа та завербувати членів його адміністрації з метою усунути Трампа від влади за статтею Конституції США, яка стосується нездатності виконувати обов'язки президента.

Видання повідомило, що жодна з цих пропозицій не досягла успіху. Розенстін спростував це повідомлення як "неточне і таке, що не відповідає фактам".

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