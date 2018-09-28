Конгрес дав добро на розсекречення свідчень Трампа-молодшого, голів розвідки про втручання Росії

На запитання слідства у ході його роботи відповіли наближені до президента США Дональда Трампа особи, колишні та чинні очільники розвідки та ін

Комітет палати представників Конгресу США з питань розвідки у п'ятницю проголосувала за оприлюднення десятків інтерв'ю проведених у ході власного розслідування цього комітету щодо втручання Росії у політичні процеси у США.

На запитання слідства у ході його роботи відповіли наближені до президента США Дональда Трампа особи: син Трамп-молодший, радник та зять президента Джаред Кушнер, близький до виборчої кампанії Трампа політтехнолог Роджер Стоун, а також колишній очільник Директорату національної розвідки США, критик Трампа Джеймс Клеппер, його наступник на посаді в Адміністрації Трампа Ден Коатс, міністр юстиції Джефф Сешнс та інші.

Тепер розвідка США має відредагувати документи для захисту можливо наявної у них чутливої інформації. Процес може тривати тижні, але очікується, що документи будуть оприлюднені до виборів до законодавчих органів США, як відбудуться у листопаді.

Рішення комітету накладається на попереднє рішення президента США оприлюднити документи, які було використано американською розвідкою для виправдання початку стеження за членами виборчого штабу Трампа. У президента переконані, що документи вказують на відсутність законних підстав для початку стеження, а саме розслідування ФБР, а пізніше слідство спеціального прокурора США Мюллера щодо втручання Росії є прикладами вибіркового правосуддя, яке розпочалося, як незаконне стеження прихильників Гілларі Клінтон в уряді Обами за її політичним опонентом.

Раніше стаття видання The New York Times вказала, що заступник міністра юстиції США Род Розенстін, який ухвалив рішення про призначення спеціального прокурора США Мюллера для розслідування буцімто зв'язків виборчого штабу Трампа та Росії у 2017-му році, того ж року заявляв про можливість прослуховування президента США та вербовки членів його кабінету з метою усунення президента від влади у відповідності до 25-ї поправки до Конституції США, яка регулює питання наступництва влади в Америці.

Розенстін назвав публікацію видання неточною і заявив, що не бачить підстав для усунення президента від влади у відповідності до 25-ї поправки до Конституції США. Прихильники президента США вважають, що він має достатні підстави для звільнення Розенстіна. Натомість сам Трамп відзначив, що вважав би за краще його не звільняти.

Президент США тривалий час називає розслідування втручання Росії з боку спецслужб "полюванням на відьом".

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