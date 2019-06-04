До США заборонять в'їзд для осіб, які намагались втрутитись в американські вибори

Сенат підтримав законопроект, що заборонятиме в'їзд до США особам, які втручались в американські вибори.
У тексті документу йдеться, що в американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній, чи діяли за вказівкою закордонного уряду. Людей, яких підозрюватимуть у такій діяльності, також можуть депортувати з території Сполучених Штатів.
Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці
Законопроект представляли законодавці з обох партій - республіканець Ліндсі Грем і демократ Дік Дьорбін, - й він отримав одностайну підтримку Сенату.
Документ отримав назву Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, або коротко - DETER Act, що у перекладі означає "Захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень".
"Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці. Не пускаючи іноземців, які незаконно втручаються у майбутні вибори у США, DETER Act посилає сигнал ворожим країнам в усьому світі, що США не миритимуться із закордонним втручанням у наші вибори", - заявив Грем.Як пише видання The Hill, законодавча ініціатива отримала підтримку Сенату на тлі нових заяв законодавців про необхідність захистити вибори президента США у 2020 році від закордонного впливу.
Про нові спроби втрутитись у процес голосування застерігав також спецпрокурор Роберт Мюллер наприкінці травня: "На завершення я повторю ключові твердження наших обвинувачень, що були множинні, систематичні спроби втрутитись у наші вибори. Ці звинувачення заслуговують уваги кожного американця".
Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент США Дональд Трамп. Раніше Голос Америки повідомляв, що США вимагатимуть дані соцмереж для отримання американської візи.
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