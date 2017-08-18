«Антрацитовий шлях» Пенсильванії прислужився Україні

Ряд компаній штату Пенсильванія долучається до виконання контракту на поставку вугілля для України. Перша поставка вийде з порту Балтимор в Україну до кінця цього місяця, підтвердив Українській службі «Голосу Америки» представник компанії XCoal Тед О'Браян.

До виконання контракту, який з американської сторони координує XCoal, долучилася низка компаній штату. Закупівлю 350 000 тонн антрациту забезпечила компанія Reading Anthracite Coal з міста Поттсвіль, Пенсильванія. Доставкою вугілля Пенсильванії до порту та забезпеченням вагонів для перевезення антрациту опікується залізнична компанія Reading & Northern (RBMN). Всього планується поставити 700 000 тонн, і половина тоннажу буде забезпечена антрацитом з Пенсильванії з шахт, які обслуговує Reading & Northern, йдеться в заяві компанії для преси.

Ми завжди були відомі, як «Антрацитовий шлях» і тепер ми отримали нагоду показати світові наскільки гарними є наші послуги і який гарний – пенсильванський антрацит

Українській компанії «Центренерго» саме потрібен антрацит. «Це – частина вугільної промисловості, яка переживає важкі часи. З цим всі погодяться», - сказав Ґреґ Дрісколл, керівник Blaschak Coal Corp. з повіту Шуйлкілл в коментарі для преси. Він та декілька інших керівників антрацитових шахт брали участь в зустрічах з представниками «Центренерго», коли поставки обговорювались в червні. «Їх потреби перевищували можливості однієї компанії», - зазначив він. Blaschak Coal продає близько 350 000 тонн вугілля кожен рік. Зрештою, за контракт взявся один з найбільших експортерів вугілля XCoal, а Blaschak Coal відправило біля 4 000 тонн з першою партією, повідомляє місцева газета Pittsburgh Post-Gazette.

Керівник компанії RBMN Енді Мюллер вітає керівника компанії XCoal Ентоні Трешера в Порт Клінтон, для відзначення угоди щодо України, фото RBMN.

Залізнична компанія Reading & Northern завантажить вугілля в шести різних точках, і потім передасть потяги залізничній компанії Norfolk Southern в місті Редінґ, Пенсильванія. Ця компанія вже буде доставляти вугілля від Редінґу до терміналу CNX в Балтиморі.

Урядових грошей (США) тут немає, урядових субсидій немає. Це – справжня комерційна угода

«Reading & Northern приємно працювати в партнерстві з XCoal та Norfolk Southern над цією чудовою нагодою. Ми завжди були відомі, як «антрацитовий шлях» і тепер ми отримали нагоду показати світові наскільки гарними є наші послуги, і який гарний – пенсильванський антрацит. Наші роки інвестицій до вугільних вагонів і розгалуженої залізничної системи окуповуються нашою здатністю забезпечити перевезення потягів з більше 30 вагонів протягом 5 місяців», - йдеться в заяві керівника компанії Reading & Northern Ендрю Мюллера.

Уряд США допоміг організувати угоду, але, не субсидіює поставки. «Урядових грошей тут немає, урядових субсидій немає. Це – справжня комерційна угода», - повідомив Ендрю Мюллер в інтерв’ю місцевому телеканалу WFMZ-TV.

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