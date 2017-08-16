ВВП України зростає навіть окремо від Донбасу, як і ціна варрантів

В другому кварталі 2017 року зростання ВВП України прискорилось до 2,4%, порівняно з відповідним періодом минулого року, і 0,6% порівняно з першим кварталом 2017 року, повідомляє Укрстат.

Зростання експорту та ціни на сировинні товари більш ніж компенсували блокаду Донбасу, - твітує посол Канади в Україні Роман Ващук.

Серед позитивних тенденцій, Міністерство економіки України відзначило «зростання цін на сировинних ринках, зокрема металу, залізної руди та зернових, а також високий рівень будівельної активності на виробничих та інфраструктурних об’єктах (зокрема, на об’єктах енергетичних підприємств, транспортної інфраструктури та нежитлового будівництва в АПК)».

Експорт товарів за перше півріччя зріс на 24,2% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільше Україна експортувала сільськогосподарських товарів (42% експорту товарів), металургії (23,0%) та машинобудування (11,4%)

Позитивні оцінки ВВП змусили зростати і ціни на інструменти відновлення вартості (варранти) видані Україною в 2015 році в рамках реструктуризації боргу, зазначив у Twitter посол України до Австрії Олександр Щерба.

Після того, як JPMorgan опублікував аналіз, вказуючи, що ці папери торгуються на рівні однієї третини від їх справжньої вартості, попит на них серед інвесторів різко підвищився. У звіті йшлося про те, що хоча виплати за цими цінними паперами і важко оцінити, вони, ймовірно перевищать поточну ціну, повідомляє Bloomberg.

В 2015 році Україна переконала інвесторів списати 20% 15-мільярдного міжнародного боргу Україн,а а також погодитись на відтермінування платежів. Виплати за паперами відновленої вартості будуть вираховуватись в залежності від зростання ВВП України.

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