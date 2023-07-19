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Як саме Трамп пропонує завершити війну за 24 години та що кажуть інші. Учасники перегонів - республіканці оголосили позиції щодо України
Від критики адміністрації Байдена за брак військової допомоги Україні до пропозиції Києву поступитися окупованими землями росіянам - такі думки лунають від учасників перегонів за право представляти Республіканську партію на виборах президента США.
У п’ятницю, 14 липня, відомий американський журналіст Такер Карсон спілкувався із шістьма потенційними кандидатами-ресупбліканціями в прямому ефірі під час саміту "Родинне лідерство" (Family Leadership Summit) в місті Де-Мойн, Айова. Серед них не було лідера перегонів, колишнього президента Дональда Трампа, який, втім, виступив під час конференції "Поворотна мить" (Turning Point Action) у суботу, 15 липня, в місті Вест Палм-Біч, Флорида, а потім детальніше прояснив свої ідеї в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю.
Голос Америки зібрав заяви кандидатів про Україну, що пролунали в останні дні. Наразі офіційно у виборчих перегонах беруть участь 14 кандидатів-республіканців. У цій статті представлені нещодавні заяви про війну в Україні п’ятьох з них.
Окремо свого представника на вибори направить Демократична партія США. Чинний президент Джо Байден вже заявив про намір взяти участь в перегонах за номінацію від партії.
Лідером перегонів серед Республіканців залишається колишній президент Дональд Трамп. За даними проекту ThirtyFiveEight, який збирає результати різних опитувань, на 19 липня, понад половина виборців-республіканців були готові віддати за нього свій голос (50,4%), що є зростанням, порівняно із 31 березня, коли його підтримка була на рівні 44,7%.
За губернатора штату Флорида Рона Десантіса сьогодні б прогосували 20,5% республіканських виборців - в середині лютого його кандидатуру підтримували понад 40% виборців-республіканців.
На третій позиції наразі перебуває колишній віце-президент Майк Пенс, відомий своєю відданістю християнським цінностям. Сьогодні б його підтримало 7,2% виборців-республіканців. Пік його популярності припав на середину лютого (11%), але з того часу його підтримка залишалася більш-менш стабільною.
На четверте місце за популярністю серед потенційних виборців вийшов Вівек Рамасвамі. Син іммігрантів з Індії, він народився в штаті Огайо у 1985 році, де наразі й мешкає. Рамасвамі має ступені з біології Гарвардського університету та права Єльської школи права. Він працював у хедж-фонді, після чого заснував та керував біотехнологічною компанією Roivant Sciences. Сьогодні б його підтримали 5,8 % виборців-республіканців, порівняно із менш ніж одним відсотком у середині березня.
Таким чином колишня губернаторка штату Південна Кароліна та посолка США в ООН Ніккі Гейлі, яка має теж індійське походження, опустилася на п’яту сходинку. Станом на 18 липня, за неї б проголосували 4.4% потенційних виборців. Пік її популярності припадав на кінець лютого (9,7%), але з кінця березня, коли все більше республіканців заявили про свою готовність брати участь у перегонах, її підтримка впала і трималася на рівні 4-5%.
Перші телевізійні дебати між учасниками виборчих перегонів серед кандидатів республіканців пройдуть 23 серпня у місті Мілуокі, Вісконсин. Там же у липні наступного року відбудеться й з’їзд Республіканської партії, на якому буде оголошений єдиний кандидат від партії, за підсумками голосування на попередніх виборах (праймеріз), перші з яких пройдуть у січні наступного року. Наступні президентські вибори, на яких кандидат-респуліканець протистоятиме кандидату від Демократичної партії, відбудуться 5 листопада 2024 року.
Дональд Трамп: Угода за 24 години
Колишній президент США Дональд Трамп у виступі на саміті "Поворотна мить", повторив свої запевнення, що зможе швидко домогтися угоди між Україною та Росією про припинення війни.
"Жодна американська мати чи батько не повинні хвилюватися, що їхню дитину відправлять помирати до Східної Європи, і я укладу угоду, яка буде справедливою для України та справедливою для Росії. Ми повинні укласти угоду", - наголосив він.
Деталями цієї угоди він поділився пізніше в ефірі телеканалу FOX.
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я знаю Путіна дуже добре, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському - все, це припиняється. Ви повинні домовитися. Я б сказав Путіну - якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому багато. Ми збираємося (дати Україні – ГА) більше (ймовірно, зброї - ГА), ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться. Я зроблю угоду за один день. Один день", - запевнив Трамп.
Під час виступу у Флориді Трамп також розповів про свої гарні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, якому він, за його словами, говорив не йти в Україну.
"Зіницею його ока була Україна. Я сказав Володимиру - не роби цього. Тобі буде так погано. Якщо ви це робите, ми вдаримо вас сильніше, ніж будь-хто".
Трамп нагадав, що саме його Адміністрація надала України джавеліни, запровадила санкції проти Росії та фактично унеможливила завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2", підписавши закон, згідно з яким санкції мали бути накладені на будь-яку компанію, яка допомагала "Газпрому" завершити будівництво трубопроводу.
Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона, за його словами, розкрила багато таємниць – адміністрація США пояснювала надання касетних боєприпасів Україні браком звичайних - а також дала дозвіл військовим викликати 3000 військовослужбовців резерву для підтримки операцій в Європі.
Рон Десантіс: Загроза не Росія, а Китай
Під час інтерв’ю на саміті в Айові Карлсон кілька разів ставив питання Десантісу про його позицію щодо України, але губернатор штату Флорида повсякчас переводив тему, не даючи чітких відповідей.
Відповідачі про зміну своєї позиції, після того, як він назвав війну в Україні територіальною суперечкою та був підданий критиці, Десантіс сказав, що його намагалися очорнити, мовляв, він підтримує Путіна, але насправді він завжди вважав його поганим хлопцем. Втім, зауважив він, США мають дбати про свої національні інтереси.
"Мені б хотілося, щоб еліта у Вашингтоні так само дбала про наш кордон, як і про українсько-російський кордон", - сказав він, перевівши тему на проблеми незаконної міграції на кордоні США з Мексикою.
Говорячи про мету США у підтримці України і те, якою має бути перемога, Десантіс сказав, що війна, на його думку, може тривати багато років та призведе до численних жертв, і її треба зупиняти.
"На даний час питання цієї війни не полягає в тому, чи паде уряд України. Вони воюють за територію на далекому сході України, між Росією і Україною. Ось про що йдеться. Зараз питання порядку денного – що зробити, аби це зупинити", - розповів про своє бачення Десантіс.
Також він заявив, що основну загрозу США становить Китай, який у тому числі, веде й культурну експансію. Десантіс припустив, що тривала війна в Україні вигідна оборонним підрядникам США та інвесторам-глобалістам, та сказав, що США забезпечують стабільність Європі, яка не інвестує належним чином.
"Якщо ми продовжуватимемо бути слабкими за кордоном і дозволимо нашій культурі погіршуватися тут, удома, у нас може виникнути ситуація, коли наші діти чи онуки вивчають напам’ять 37 різних займенників у мові Мандарин, а ми не можемо цього допустити", - підсумував Десантіс.
Десантіс не став давати прямої відповіді на питання, як він, будучи президентом, підштовхуватиме Україну до відмови від землі, захопленої росіянами, й в інтерв’ю Джейку Тепперу на CNN у вівторок, 18 липня.
"Я б сказав, що метою має бути стійкий і міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію. І є різні рівні, які ви зможете пройти. Ми потягнемо якісь важелі проти Росії. Ми будемо набагато агресивнішими щодо енергетики та експорту, тому що я думаю, що це було рятівним кругом Путіна".
Крім того він запропонував "закрутити гайки проти іранців", використовуючи "ті важелі впливу, які у нас є".
"Але метою є стійкий мир, який не винагороджує агресію", - сказав Десантіс.
Майк Пенс: "Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло"
Колишній віце-президент США Майк Пенс нещодавно побував в Україні - перший серед усіх республіканців - учасників перегонів. Під час розмови із ведучим Такером Карлсоном минулої п’ятниці він поділився побаченим та розповів, чому підтримка Україні – в національних інтересах США.
"Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло", - сказав Пенс.
Він пояснив, що якщо Росія захопить Україну, її війська перетнуть кордон з НАТО і тоді вже американські Збройні сили будуть змушені захищати союзників по альянсу.
"Я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінкок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати", - наголосив Пенс.
Він додав, що така політика надішле сигнал Китаю про те, "що Америка та вільний світ не терпітимуть військових амбіцій Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".
Говорячи про вступ України в НАТО, Пенс сказав, що спілкувався про це із президентом України Володимиром Зеленським і сказав йому, що вступ України в Альянс має залежати від закінчення війни, аби не втягнути Альянс у війну з Росією. Втім, щойно війна закінчиться, вважає колишній віце-президент, НАТО має прийняти Україну "із відкритими обіймами".
Відповідаючи на питання про надсилання в Україну касетних боєприпасів, Пенс розкритикував Адміністрацію Байдена за те, що їм довелося вдаватися до цього кроку через брак звичайних боєприпасів та закликав до збільшення військових витрат США
"Нам потрібно створити достатньо сильну армію, щоб протистояти викликам, з якими зіткнеться Америка у 21 столітті", - сказав він.
Втім, зауважив Пенс, українцям, за допомогою діючої Адміністрації, вдалося чинити опір росіянам.
"Півтора року тому Росія мала другу за потужністю армію у світі. Сьогодні вони мають другу за потужністю армію в Україні. Це прогрес. І це результат того, що Сполучені Штати та наші союзники інвестували", - зауважив Пенс.
Він пригадав, що саме Адміністрація Трампа, де він служив на віце-президентській посаді, почала постачати Україні джавеліни, після того, як Адміністрація Обами, в якій віце-президентом був діючий президент Байден, відмовилася від надання військової допомоги Україні. Із аудиторією республіканців - консерваторів Пенс поділився своєю розмовою минулого місяця у селі Мощун під Києвом.
"Солдат розповів мені про те, як підійшли російські танки та скільки солдатів вони втратили за перші 24 години. А потім полковник подивився на мене, посміхнувся і сказав: «А потім були доставлені ракети джавелін. І я сказав: «Ми надіслали вам ті ракети джавелін. І він сказав: «Так, сер, ви це зробили»", - сказав Пенс.
Він також розповів, що в Києві йому сказали, що обіцяні 33 танки "Абрамс" так й не надійшли в Україну, а навчання пілотів на F-16 ще не почалося.
"Вибачте, пане віце-президенте, я знаю, що ви балотуєтесь у президенти. Ви засмучені тим, що українцям не вистачає американських танків? ... У Сполучених Штатах немає жодного міста, яке стало б кращим, і це помітно. Наша економіка деградувала. Рівень самогубств різко зріс, безлад і злочинність зросли експоненціально. І все ж вас турбує те, що українці, країна, яку більшість людей не можуть знайти на карті, яка отримала десятки мільярдів доларів США від податків, не мають достатньо танків?" - обурився Карлсон.
Пенс відповів, що цей номер Карлсона він вже бачив і запевнив, що США можуть піклуватися й про проблеми вдома, й бути лідерами у захисті свободи у світі.
На самому початку розмови на цю тему Карлсон також кілька разів намагався звинувати уряд України у переслідуваннях за релігійні переконання, що Пенс заперечував, посилаючись, у тому числі, на свої розмови в Києві.
Ніккі Гейлі: Запрошення України в НАТО змусило б Путіна шукати вихід із війни
Під час інтерв’ю, Карлсон не поставив прямого питання Гейлі, які обіймала посаду Посла США в ООН, щодо її поглядів відносно війни в Україні – своїми думками та поділилася, зокрема в інтерв’ю ранковому шоу на телеканалі Fox під час форуму.
Відповідаючи на питання ведучих щодо постачання в Україну касетних боєприпасів, Гейлі підтримала це рішення Адміністрації Байдена, зауваживши, що США не приєдналася до договору про заборону використання цих боєприпасів, сучасні американські бомби мають нижчий рівень відмови, а Росія вже використовує касетні боєприпаси.
"Чому б Україні не використовувати касетні бомби, якщо вони вважають, що можуть це зробити, що можуть захистити свій народ, і якщо це вирівняє умови?" - запитала Гейлі.
Вона наголосила, що США необхідно працювати з союзниками, щоб переконатися, що українці мають все обладнання, аби закінчити війну, а перемога, за її словами, означитиме повний вихід російських військ з території України.
Гейлі також вважає, що було помилкою не надавати запрошення Україні на вступ до НАТО на саміті в Литві минулого тижня. Вона пояснила, що це не означало б, що Україна негайно стала б членом Альянсу, бо це займає тривалий час, але це б надіслало сигнал Росії про непохитність НАТО та змусило б обидві сторони думати про стратегію виходу з війни.
"Єдині країни, куди він (Путін – ред.) вторгається, - це Грузія, Молдова та Україна. Він тримається подалі від країн, які входять у НАТО", - сказала колишня посолка США в ООН.
Гейлі наголосила, що перемога Росії у цій війні стала б перемогою й Китаю та призвела б до подальшої війни, запобігти чому може лише демонстрація американської сили та рішучості підтримувати партнерів.
В інтерв’ю іншому ведучому цього телеканалу вона наголосила, що за підтримки США та перемоги Україна може стати одним із найкращих союзників США.
“Вони матимуть одну з найсильніших армій і вони будуть неймовіро хорошим союзником, як Ізраїль", - сказала вона, наголосивши, що лідери мають вміти бачити стратегічні інтереси країни у тривалій перспективі.
Вівек Рамасвамі: Україна має відмовитися від частини своєї території та вступу в НАТО
Рамасвамі під час розмови із Карлсоном наголосив, що немає підстав відправляти американських військових захищати "чужий кордон півсвіту звідси" - пропозиція, яка ніколи не піднімалася Україною і не розглядалася Адміністрацією США.
Він розкритикував інших кандидатів, позиція яких щодо України, за його словами, не відрізняється від позиції діючої Адміністрації, яка, мовляв, вливає все більше грошей у війну, якій "судилося стати новим В’єтнамом чи Іраком".
"Ми маємо покласти край цій війні, ми можемо покласти край цій війні та почати віддавати перевагу інтересам громадян США тут, удома", - наголосив він.
Рамасвамі сказав, що ця позиція коштувала йому підтримки багатьох донорів, бо, на його думку, естаблішмент розглядає це як "політкоректну війну". Він запевнив, що якби він був президентом, домовився б про угоду, за якою Україна, в обмін на припинення бойових дій, відмовилася б від частини територій на Донбасі та взяла зобов’язання ніколи не вступати в НАТО. На думку учасника перегонів, Путін тоді б погодився припинити своє військове партнерство з Китаєм, вивести ядерну зброю з Калінінграда, а російську армію – з Куби, Венесуели та Заходу (можливо, він має на увазі Білорусь – ред.) Рамасвамі припустив, що Путін погодився б на такі умови, бо це для нього означало б виграш, а також, на думку Рамасвамі, було в інтересах США.
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- Голос Америки
США готують для України VAMPIRE для протидії безпілотникам у новому пакеті на $1,3 млрд - ЗМІ
США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, що містить мобільні ракетні комплекси VAMPIRE для боротьби з безпілотниками, виробництва L3Harris Technologies.
Про це повідомила інформагенція Reuters з посиланням на кількох офіційних осіб.
Можливість надання ракетних комплексів VAMPIRE розглядалася у США вже з минулого літа. За інформацією видання Newsweek, Пентагон вперше пообіцяв надати українським військовим системи VAMPIRE 24 серпня в рамках пакету на 3 мільярди доларів, оголошеного в День Незалежності України.
Щодо нового пакету, то до нього увійдуть системи ППО, а також системи протидії безпілотникам. Україна повинна отримати і додаткові боєприпаси та спеціалізовані безпілотники, повідомляє Reuters.
Також до пакету включено безпілотники Phoenix Ghost виробництва приватної компанії з Каліфорнії Avevex та Switchblade виробництва компанії AeroVironment Inc (AVAV.O).
VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — це портативна система, яку можна встановити на пікапи чи позашляховик для запуску високоточних 70-міліметрових ракет. Пускова установка має чотири ракети та лазерне наведення з націлюванням типу L3Harris APKWS (AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System).
Як повідомляв Голос Америки, VAMPIRE можна за пару годин встановити на практично будь-яку машину. Система дозволяє запускати високоточні снаряди і боєприпаси із лазерним наведенням, а для управління нею достатньо однієї людини. Система встановлюється на пікапі, трейлері або зміцненому даху позашляховика.
Українці вже використовують подібні системи, виробництва Чехії.
Загалом забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України були основними темами 14-го засідання у форматі “Рамштайн”.
Як повідомляв Голос Америки, високий представник Пентагону під час слухань у Сенаті США заявив, що Україна змогла відстояти свій суверенітет великою мірою завдяки тому, що українські сили зробили протиповітряну оборону головним пріоритетом.
В статті використано матеріал Reuters.
КНДР провела два постріли балістичними ракетами, після того, як підводний човен США пришвартувався в порту Південної Кореї
Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності перед світанком у середу, що, на думку деяких аналітиків у Сеулі, може бути прихованою погрозою американському стратегічному атомному підводному човну, який кілька годин тому пришвартувався в портовому місті Південної Кореї.
За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, між 3:30 і 3:46 ночі було виявлено запуск двох балістичних ракет малої дальності з району Сунан поблизу столиці КНДР - Пхеньяна.
Зазначається, що ракети пролетіли приблизно 550 кілометрів, перш ніж впасти у води на схід від Корейського півострова.
Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада оцінив дальність виявлених ракет - до 600 кілометрів, а максимальну висоту – 50 кілометрів, заявивши, що, можливо, вони летіли за нестандартною траекторією.
Неприйнятними назвав запуски міністр оборони Японії, додавши, що міністерство закордонних справ Японії подало протест. П’ятсот п’ятдесят кілометрів — це рівно відстань між Сунаном і Пусаном, куди перебуває USS Kentucky (SSBN-737), зазначає Кім Дон Юп, професор військових досліджень і досліджень безпеки в Університеті вивчення Північної Кореї в Сеулі.
Можливо, Північна Корея, яка проводить літні військові навчання, незабаром оголосить, що вона провела навчання з імітації детонації тактичної ядерної боєголовки, встановленої на її версії «Іскандера», над південним портом Південної Кореї, де, як відомо, знаходиться підводний човен США з балістичними ракетами, сказав Кім.
Північна Корея протягом кількох тижнів застерігала від розміщення американського атомного підводного човна, який може нести 20 балістичних ракет Trident II, здатних подолати близько 12 000 кілометрів з кількома ядерними боєголовками.
У квітні США пообіцяли Південній Кореї «і надалі збільшувати регулярну присутність стратегічних активів на Корейському півострові, про що свідчить майбутній візит американського підводного човна з балістичними ракетами до [Південної Кореї]», як зазначено у Вашингтонській декларації.
Це перший такий захід після того, як підводний човен з балістичними ракетами USS Robert E. Lee зайшов у порт Південної Кореї в березні 1981 року.
Кім Йо Чен, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, попередила: «США мають усвідомлювати, що режим і масштаби протидії КНДР можуть бути вільнішими разом із збільшенням «видимості» розміщення стратегічних активів на Корейському півострові», у публікації в державних ЗМІ минулого тижня.
Тим часом Північна Корея досі не згадує про американського солдата, який, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, «навмисно та без дозволу» перетнув територію Північної Кореї у вівторок вдень у зоні спільної безпеки (JSA) на укріпленому кордоні, що розділяє дві Кореї, які технічно все ще перебувають у стані війни.
За словами офіційних осіб США, двадцятитрирічний рядовий 2-го класу Тревіс Кінг перетнув кордон під час ознайомчої екскурсії JSA. Також незрозуміло, як він потрапив до JSA з головного міжнародного аеропорту в Інчхоні, приблизно за 85 кілометрів, звідки він мав повертатись до США, де він, як повідомляється, мав бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
- Голос Америки
Росія свідомо цілить по інфраструктурі зернової угоди - Зеленський про удари по Одещині
Атака на Одеську область вночі проти 19 липня була "наймасованішою" від початку повномасштабного вторгнення – про це в ефірі Радіо Свобода сказав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
Він повідомив, що "уламки й вибухова хвиля пошкодили доволі багато багатоповерхівок в Одесі, тому що ворог не змінює свою тактику терору, запускає ракети над житловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО".
За даними Оперативного командування "Південь", надводні ракетоносії у бухті в Севастополі вдарили 12 ракетами "Калібр", всі з яких вдалось знищити. Також РФ застосувала береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарила по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22, запустивши й дрони Shahed-136.
"Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано. "Онікси" і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, - додали там. - Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів".
Через обстріли в Одеській області "внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3 тисячі споживачів", - повідомляє у Facebook Міненерго України. Там додають, що ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи.
"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - додав він.
У Міноборони РФ при цьому заявили про "груповий удар" "по об'єктах військової промисловості, паливній інфраструктурі та складах боєприпасів" ЗСУ.
Адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер, яка приїхала до України з візитом, і за день до обстрілів була в Одесі, твітує: "Недалеко від того місця, де я стояла в Одеському порту, рано вранці були запущені безпілотники та крилаті ракети. Це сталося лише через кілька годин після того, як Путін перервав життєво важливий шлях до решти світу, відмовившись відновити Чорноморську зернову ініціативу".
Напередодні, одразу після припинення участі у Чорноморській зерновій угоді, Росія запустила ракети і безпілотні дрони на Одесу, сказав речник Держдепу США Метью Міллер. Він зауважив, що дії Росії за останню добу вже призвели до зростання цін на глобальному ринку продовольства, що поставило під загрозу найуразливіші країни світу.
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