Як саме Трамп пропонує завершити війну за 24 години та що кажуть інші. Учасники перегонів - республіканці оголосили позиції щодо України

Від критики адміністрації Байдена за брак військової допомоги Україні до пропозиції Києву поступитися окупованими землями росіянам - такі думки лунають від учасників перегонів за право представляти Республіканську партію на виборах президента США.

У п’ятницю, 14 липня, відомий американський журналіст Такер Карсон спілкувався із шістьма потенційними кандидатами-ресупбліканціями в прямому ефірі під час саміту "Родинне лідерство" (Family Leadership Summit) в місті Де-Мойн, Айова. Серед них не було лідера перегонів, колишнього президента Дональда Трампа, який, втім, виступив під час конференції "Поворотна мить" (Turning Point Action) у суботу, 15 липня, в місті Вест Палм-Біч, Флорида, а потім детальніше прояснив свої ідеї в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю.

Голос Америки зібрав заяви кандидатів про Україну, що пролунали в останні дні. Наразі офіційно у виборчих перегонах беруть участь 14 кандидатів-республіканців. У цій статті представлені нещодавні заяви про війну в Україні п’ятьох з них.

Окремо свого представника на вибори направить Демократична партія США. Чинний президент Джо Байден вже заявив про намір взяти участь в перегонах за номінацію від партії.

Лідером перегонів серед Республіканців залишається колишній президент Дональд Трамп. За даними проекту ThirtyFiveEight, який збирає результати різних опитувань, на 19 липня, понад половина виборців-республіканців були готові віддати за нього свій голос (50,4%), що є зростанням, порівняно із 31 березня, коли його підтримка була на рівні 44,7%.

За губернатора штату Флорида Рона Десантіса сьогодні б прогосували 20,5% республіканських виборців - в середині лютого його кандидатуру підтримували понад 40% виборців-республіканців.

На третій позиції наразі перебуває колишній віце-президент Майк Пенс, відомий своєю відданістю християнським цінностям. Сьогодні б його підтримало 7,2% виборців-республіканців. Пік його популярності припав на середину лютого (11%), але з того часу його підтримка залишалася більш-менш стабільною.

На четверте місце за популярністю серед потенційних виборців вийшов Вівек Рамасвамі. Син іммігрантів з Індії, він народився в штаті Огайо у 1985 році, де наразі й мешкає. Рамасвамі має ступені з біології Гарвардського університету та права Єльської школи права. Він працював у хедж-фонді, після чого заснував та керував біотехнологічною компанією Roivant Sciences. Сьогодні б його підтримали 5,8 % виборців-республіканців, порівняно із менш ніж одним відсотком у середині березня.

Таким чином колишня губернаторка штату Південна Кароліна та посолка США в ООН Ніккі Гейлі, яка має теж індійське походження, опустилася на п’яту сходинку. Станом на 18 липня, за неї б проголосували 4.4% потенційних виборців. Пік її популярності припадав на кінець лютого (9,7%), але з кінця березня, коли все більше республіканців заявили про свою готовність брати участь у перегонах, її підтримка впала і трималася на рівні 4-5%.

Перші телевізійні дебати між учасниками виборчих перегонів серед кандидатів республіканців пройдуть 23 серпня у місті Мілуокі, Вісконсин. Там же у липні наступного року відбудеться й з’їзд Республіканської партії, на якому буде оголошений єдиний кандидат від партії, за підсумками голосування на попередніх виборах (праймеріз), перші з яких пройдуть у січні наступного року. Наступні президентські вибори, на яких кандидат-респуліканець протистоятиме кандидату від Демократичної партії, відбудуться 5 листопада 2024 року.

Дональд Трамп: Угода за 24 години

Колишній президент США Дональд Трамп у виступі на саміті "Поворотна мить", повторив свої запевнення, що зможе швидко домогтися угоди між Україною та Росією про припинення війни.

"Жодна американська мати чи батько не повинні хвилюватися, що їхню дитину відправлять помирати до Східної Європи, і я укладу угоду, яка буде справедливою для України та справедливою для Росії. Ми повинні укласти угоду", - наголосив він.

Деталями цієї угоди він поділився пізніше в ефірі телеканалу FOX.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я знаю Путіна дуже добре, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському - все, це припиняється. Ви повинні домовитися. Я б сказав Путіну - якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому багато. Ми збираємося (дати Україні – ГА) більше (ймовірно, зброї - ГА), ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться. Я зроблю угоду за один день. Один день", - запевнив Трамп.

Під час виступу у Флориді Трамп також розповів про свої гарні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, якому він, за його словами, говорив не йти в Україну.

"Зіницею його ока була Україна. Я сказав Володимиру - не роби цього. Тобі буде так погано. Якщо ви це робите, ми вдаримо вас сильніше, ніж будь-хто".

Трамп нагадав, що саме його Адміністрація надала України джавеліни, запровадила санкції проти Росії та фактично унеможливила завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2", підписавши закон, згідно з яким санкції мали бути накладені на будь-яку компанію, яка допомагала "Газпрому" завершити будівництво трубопроводу.

Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона, за його словами, розкрила багато таємниць – адміністрація США пояснювала надання касетних боєприпасів Україні браком звичайних - а також дала дозвіл військовим викликати 3000 військовослужбовців резерву для підтримки операцій в Європі.

Рон Десантіс: Загроза не Росія, а Китай

Під час інтерв’ю на саміті в Айові Карлсон кілька разів ставив питання Десантісу про його позицію щодо України, але губернатор штату Флорида повсякчас переводив тему, не даючи чітких відповідей.

Відповідачі про зміну своєї позиції, після того, як він назвав війну в Україні територіальною суперечкою та був підданий критиці, Десантіс сказав, що його намагалися очорнити, мовляв, він підтримує Путіна, але насправді він завжди вважав його поганим хлопцем. Втім, зауважив він, США мають дбати про свої національні інтереси.

"Мені б хотілося, щоб еліта у Вашингтоні так само дбала про наш кордон, як і про українсько-російський кордон", - сказав він, перевівши тему на проблеми незаконної міграції на кордоні США з Мексикою.

Говорячи про мету США у підтримці України і те, якою має бути перемога, Десантіс сказав, що війна, на його думку, може тривати багато років та призведе до численних жертв, і її треба зупиняти.

"На даний час питання цієї війни не полягає в тому, чи паде уряд України. Вони воюють за територію на далекому сході України, між Росією і Україною. Ось про що йдеться. Зараз питання порядку денного – що зробити, аби це зупинити", - розповів про своє бачення Десантіс.

Також він заявив, що основну загрозу США становить Китай, який у тому числі, веде й культурну експансію. Десантіс припустив, що тривала війна в Україні вигідна оборонним підрядникам США та інвесторам-глобалістам, та сказав, що США забезпечують стабільність Європі, яка не інвестує належним чином.

"Якщо ми продовжуватимемо бути слабкими за кордоном і дозволимо нашій культурі погіршуватися тут, удома, у нас може виникнути ситуація, коли наші діти чи онуки вивчають напам’ять 37 різних займенників у мові Мандарин, а ми не можемо цього допустити", - підсумував Десантіс.

Десантіс не став давати прямої відповіді на питання, як він, будучи президентом, підштовхуватиме Україну до відмови від землі, захопленої росіянами, й в інтерв’ю Джейку Тепперу на CNN у вівторок, 18 липня.

"Я б сказав, що метою має бути стійкий і міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію. І є різні рівні, які ви зможете пройти. Ми потягнемо якісь важелі проти Росії. Ми будемо набагато агресивнішими щодо енергетики та експорту, тому що я думаю, що це було рятівним кругом Путіна".

Крім того він запропонував "закрутити гайки проти іранців", використовуючи "ті важелі впливу, які у нас є".

"Але метою є стійкий мир, який не винагороджує агресію", - сказав Десантіс.

Майк Пенс: "Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло"

Колишній віце-президент США Майк Пенс нещодавно побував в Україні - перший серед усіх республіканців - учасників перегонів. Під час розмови із ведучим Такером Карлсоном минулої п’ятниці він поділився побаченим та розповів, чому підтримка Україні – в національних інтересах США.

"Я бачив не просто свідчення війни – я бачив зло", - сказав Пенс.

Він пояснив, що якщо Росія захопить Україну, її війська перетнуть кордон з НАТО і тоді вже американські Збройні сили будуть змушені захищати союзників по альянсу.

"Я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінкок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати", - наголосив Пенс.

Він додав, що така політика надішле сигнал Китаю про те, "що Америка та вільний світ не терпітимуть військових амбіцій Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".

Говорячи про вступ України в НАТО, Пенс сказав, що спілкувався про це із президентом України Володимиром Зеленським і сказав йому, що вступ України в Альянс має залежати від закінчення війни, аби не втягнути Альянс у війну з Росією. Втім, щойно війна закінчиться, вважає колишній віце-президент, НАТО має прийняти Україну "із відкритими обіймами".

Відповідаючи на питання про надсилання в Україну касетних боєприпасів, Пенс розкритикував Адміністрацію Байдена за те, що їм довелося вдаватися до цього кроку через брак звичайних боєприпасів та закликав до збільшення військових витрат США

"Нам потрібно створити достатньо сильну армію, щоб протистояти викликам, з якими зіткнеться Америка у 21 столітті", - сказав він.

Втім, зауважив Пенс, українцям, за допомогою діючої Адміністрації, вдалося чинити опір росіянам.

"Півтора року тому Росія мала другу за потужністю армію у світі. Сьогодні вони мають другу за потужністю армію в Україні. Це прогрес. І це результат того, що Сполучені Штати та наші союзники інвестували", - зауважив Пенс.

Він пригадав, що саме Адміністрація Трампа, де він служив на віце-президентській посаді, почала постачати Україні джавеліни, після того, як Адміністрація Обами, в якій віце-президентом був діючий президент Байден, відмовилася від надання військової допомоги Україні. Із аудиторією республіканців - консерваторів Пенс поділився своєю розмовою минулого місяця у селі Мощун під Києвом.

"Солдат розповів мені про те, як підійшли російські танки та скільки солдатів вони втратили за перші 24 години. А потім полковник подивився на мене, посміхнувся і сказав: «А потім були доставлені ракети джавелін. І я сказав: «Ми надіслали вам ті ракети джавелін. І він сказав: «Так, сер, ви це зробили»", - сказав Пенс.

Він також розповів, що в Києві йому сказали, що обіцяні 33 танки "Абрамс" так й не надійшли в Україну, а навчання пілотів на F-16 ще не почалося.

"Вибачте, пане віце-президенте, я знаю, що ви балотуєтесь у президенти. Ви засмучені тим, що українцям не вистачає американських танків? ... У Сполучених Штатах немає жодного міста, яке стало б кращим, і це помітно. Наша економіка деградувала. Рівень самогубств різко зріс, безлад і злочинність зросли експоненціально. І все ж вас турбує те, що українці, країна, яку більшість людей не можуть знайти на карті, яка отримала десятки мільярдів доларів США від податків, не мають достатньо танків?" - обурився Карлсон.

Пенс відповів, що цей номер Карлсона він вже бачив і запевнив, що США можуть піклуватися й про проблеми вдома, й бути лідерами у захисті свободи у світі.

На самому початку розмови на цю тему Карлсон також кілька разів намагався звинувати уряд України у переслідуваннях за релігійні переконання, що Пенс заперечував, посилаючись, у тому числі, на свої розмови в Києві.

Ніккі Гейлі: Запрошення України в НАТО змусило б Путіна шукати вихід із війни

Під час інтерв’ю, Карлсон не поставив прямого питання Гейлі, які обіймала посаду Посла США в ООН, щодо її поглядів відносно війни в Україні – своїми думками та поділилася, зокрема в інтерв’ю ранковому шоу на телеканалі Fox під час форуму.

Відповідаючи на питання ведучих щодо постачання в Україну касетних боєприпасів, Гейлі підтримала це рішення Адміністрації Байдена, зауваживши, що США не приєдналася до договору про заборону використання цих боєприпасів, сучасні американські бомби мають нижчий рівень відмови, а Росія вже використовує касетні боєприпаси.

"Чому б Україні не використовувати касетні бомби, якщо вони вважають, що можуть це зробити, що можуть захистити свій народ, і якщо це вирівняє умови?" - запитала Гейлі.

Вона наголосила, що США необхідно працювати з союзниками, щоб переконатися, що українці мають все обладнання, аби закінчити війну, а перемога, за її словами, означитиме повний вихід російських військ з території України.

Гейлі також вважає, що було помилкою не надавати запрошення Україні на вступ до НАТО на саміті в Литві минулого тижня. Вона пояснила, що це не означало б, що Україна негайно стала б членом Альянсу, бо це займає тривалий час, але це б надіслало сигнал Росії про непохитність НАТО та змусило б обидві сторони думати про стратегію виходу з війни.

"Єдині країни, куди він (Путін – ред.) вторгається, - це Грузія, Молдова та Україна. Він тримається подалі від країн, які входять у НАТО", - сказала колишня посолка США в ООН.

Гейлі наголосила, що перемога Росії у цій війні стала б перемогою й Китаю та призвела б до подальшої війни, запобігти чому може лише демонстрація американської сили та рішучості підтримувати партнерів.

В інтерв’ю іншому ведучому цього телеканалу вона наголосила, що за підтримки США та перемоги Україна може стати одним із найкращих союзників США.

“Вони матимуть одну з найсильніших армій і вони будуть неймовіро хорошим союзником, як Ізраїль", - сказала вона, наголосивши, що лідери мають вміти бачити стратегічні інтереси країни у тривалій перспективі.

Вівек Рамасвамі: Україна має відмовитися від частини своєї території та вступу в НАТО

Рамасвамі під час розмови із Карлсоном наголосив, що немає підстав відправляти американських військових захищати "чужий кордон півсвіту звідси" - пропозиція, яка ніколи не піднімалася Україною і не розглядалася Адміністрацією США.

Він розкритикував інших кандидатів, позиція яких щодо України, за його словами, не відрізняється від позиції діючої Адміністрації, яка, мовляв, вливає все більше грошей у війну, якій "судилося стати новим В’єтнамом чи Іраком".

"Ми маємо покласти край цій війні, ми можемо покласти край цій війні та почати віддавати перевагу інтересам громадян США тут, удома", - наголосив він.

Рамасвамі сказав, що ця позиція коштувала йому підтримки багатьох донорів, бо, на його думку, естаблішмент розглядає це як "політкоректну війну". Він запевнив, що якби він був президентом, домовився б про угоду, за якою Україна, в обмін на припинення бойових дій, відмовилася б від частини територій на Донбасі та взяла зобов’язання ніколи не вступати в НАТО. На думку учасника перегонів, Путін тоді б погодився припинити своє військове партнерство з Китаєм, вивести ядерну зброю з Калінінграда, а російську армію – з Куби, Венесуели та Заходу (можливо, він має на увазі Білорусь – ред.) Рамасвамі припустив, що Путін погодився б на такі умови, бо це для нього означало б виграш, а також, на думку Рамасвамі, було в інтересах США.