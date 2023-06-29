Колишній віце-президент США Пенс після візиту до Києва переконуватиме американців, що підтримка України відповідає інтересам США

Колишній віце-президент США, республіканець Майк Пенс, який нещодавно оголосив про намір балотуватися у номінанти від Республіканської партії на президентські вибори відвідав Україну з неанонсованим візитом та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією NBC News, Пенс першим з учасників президентських перегонів в Республіканській партії зустрівся з українським лідером під час власної виборчої кампанії.

Пенс відверто заявив про свою підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення. Як повідомляв Голос Америки , Пенс у власному проморолику з оголошенням про намір балотуватися двічі показав президента РФ Путіна, зокрема супроводжуючи слова про ворогів свободи по всьому світу. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Пенс “абсолютно чітко розуміє, що таке Росія”.

Загалом імовірні кандидати на посаду президента США від Республіканської партії на виборах 2024 року мають відмінні погляди на війну Росії проти України. Одні кажуть про свою підтримку України, бо її боротьба – це боротьба всього вільного світу з диктатурою, що є позицією керівництва Республіканської партії в Конгресі, деякі інші називають цю війну «територіальною суперечкою» і вимагають спрямувати ресурси, які витрачають США для допомоги Україні, на розв'язання внутрішніх проблем. Детальніше можна прочитати у огляді Голосу Америки .

“Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу, – цитує Пенса NBC News. – Але приїхати сюди [в Україну, - ред.] просто як громадянин з приватним візитом, мати можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію оборони в лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпіні, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою роботу, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників”.

Пенс поспілкувався з мешканцями в Ірпіні. А Подоляк за підсумками візиту заявив, що екс-віце-президент США “глибоко розуміє Росію і глибоко розуміє природу цього конфлікту, що йдеться не про території, не про якісь бізнеси, ні про що, крім головного… тих цінностей, на яких побудовані Сполучені Штати”. За словами Подоляка, йдеться про свободу, конкуренцію та демократію.

Зі свого боку NBC News зауважує, що візит Пенса відбувся усупереч результатам останнього національного опитування видання, згідно з яким 52% виборців Республіканської партії сказали, що вони з меншою ймовірністю підтримають кандидата, який підтримує надсилання більше фінансування та зброї в Україну, тоді як лише 28% сказали, що вони будуть більш імовірно.

Важливо, щоб американський народ розумів прогрес, якого ми досягли, і наскільки підтримка української армії відповідає нашим національним інтересам.

Пенс прокоментував ці цифри і так пояснив одну з цілей свого візиту до Україну: “Я тут, тому що важливо, щоб американський народ розумів прогрес, якого ми досягли, і наскільки підтримка української армії відповідає нашим національним інтересам. Я щиро вірю, що зараз, як ніколи, нам потрібні лідери в нашій країні, які чітко формулюватимуть важливість американського лідерства у світі”.

Пенс додав: “Ми дозволимо виборцям і політиці подбати про себе, але для мене було важливо бути тут, щоб краще зрозуміти, що пережив народ України, безглузде насильство, яке було вчинене проти нього під час неспровокованого вторгнення Росії … Це зміцнило мою рішучість і допомагатиме мені після повернення додому у розмовах з американським народом про життєву важливість американської підтримки для відсічі російській агресії”.

Під час візиту в Україні Пенс також посилався на політику колишнього президента США Рональда Рейгана.