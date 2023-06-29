Актуально
- Голос Америки
Колишній віце-президент США Пенс після візиту до Києва переконуватиме американців, що підтримка України відповідає інтересам США
Колишній віце-президент США, республіканець Майк Пенс, який нещодавно оголосив про намір балотуватися у номінанти від Республіканської партії на президентські вибори відвідав Україну з неанонсованим візитом та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
За інформацією NBC News, Пенс першим з учасників президентських перегонів в Республіканській партії зустрівся з українським лідером під час власної виборчої кампанії.
Пенс відверто заявив про свою підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення. Як повідомляв Голос Америки, Пенс у власному проморолику з оголошенням про намір балотуватися двічі показав президента РФ Путіна, зокрема супроводжуючи слова про ворогів свободи по всьому світу. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Пенс “абсолютно чітко розуміє, що таке Росія”.
Загалом імовірні кандидати на посаду президента США від Республіканської партії на виборах 2024 року мають відмінні погляди на війну Росії проти України. Одні кажуть про свою підтримку України, бо її боротьба – це боротьба всього вільного світу з диктатурою, що є позицією керівництва Республіканської партії в Конгресі, деякі інші називають цю війну «територіальною суперечкою» і вимагають спрямувати ресурси, які витрачають США для допомоги Україні, на розв'язання внутрішніх проблем. Детальніше можна прочитати у огляді Голосу Америки.
“Я вважаю, що Америка є лідером вільного світу, – цитує Пенса NBC News. – Але приїхати сюди [в Україну, - ред.] просто як громадянин з приватним візитом, мати можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію оборони в лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпіні, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою роботу, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників”.
Пенс поспілкувався з мешканцями в Ірпіні. А Подоляк за підсумками візиту заявив, що екс-віце-президент США “глибоко розуміє Росію і глибоко розуміє природу цього конфлікту, що йдеться не про території, не про якісь бізнеси, ні про що, крім головного… тих цінностей, на яких побудовані Сполучені Штати”. За словами Подоляка, йдеться про свободу, конкуренцію та демократію.
Зі свого боку NBC News зауважує, що візит Пенса відбувся усупереч результатам останнього національного опитування видання, згідно з яким 52% виборців Республіканської партії сказали, що вони з меншою ймовірністю підтримають кандидата, який підтримує надсилання більше фінансування та зброї в Україну, тоді як лише 28% сказали, що вони будуть більш імовірно.
Важливо, щоб американський народ розумів прогрес, якого ми досягли, і наскільки підтримка української армії відповідає нашим національним інтересам.Майк Пенс
Пенс прокоментував ці цифри і так пояснив одну з цілей свого візиту до Україну: “Я тут, тому що важливо, щоб американський народ розумів прогрес, якого ми досягли, і наскільки підтримка української армії відповідає нашим національним інтересам. Я щиро вірю, що зараз, як ніколи, нам потрібні лідери в нашій країні, які чітко формулюватимуть важливість американського лідерства у світі”.
Пенс додав: “Ми дозволимо виборцям і політиці подбати про себе, але для мене було важливо бути тут, щоб краще зрозуміти, що пережив народ України, безглузде насильство, яке було вчинене проти нього під час неспровокованого вторгнення Росії … Це зміцнило мою рішучість і допомагатиме мені після повернення додому у розмовах з американським народом про життєву важливість американської підтримки для відсічі російській агресії”.
Під час візиту в Україні Пенс також посилався на політику колишнього президента США Рональда Рейгана.
Як повідомляв Голос Америки, Володимир Зеленський зустрічався із Майком Пенсом і під час його перебування на посаді віце-президента США, зокрема на полях вшанувань у столиці Польщі Варшаві 80-х роковин початку Другої світової війни.
Всі новини дня
Куди пропав "генерал Армагеддон"? Експерти оцінюють збитки від можливого усунення "одного з найздібніших" російських військових начальників
Західна преса та аналітики намагаються зрозуміти, що сталося з одним з найвищих російських військових начальників – генералом Сергієм Суровікіним, якого не видно в громадському просторі після невдалого заколоту найманців "Групи Вагнера" під проводом колись наближеного до президента Володимира Путіна Євгена Пригожина.
Стаття у New York Times, опублікована у вівторок, яка посилається на брифінг розвідки США, говорить, що Суровікін заздалегідь знав про заколот, і що російська влада перевіряє його причетність.
У середу російська англомовна газета Moscow Times, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Росії, повідомила, що командувача ВПС генерала Суровікіна, колишнього головнокомандувача російськими військами в Україні, затримали за підозрою в участі у невдалому повстанні "Вагнера". За словами одного з джерел, Суровікін обрав сторону "Вагнера" проти міністра оборони Сергія Шойгу.
Газета Wall Street Journal написала, посилаючись на західних офіційних осіб у середу, що Пригожин, імовірно, повідомив про свої наміри старшим військовим офіцерам, можливо, генералу Суровікіну, з яким «вагнерівці» раніше воювали у Сирії. Але питання про те, чи передавав Суровікін цю інформацію російським спецслужбам, залишається відкритим.
У Вашингтоні офіційні особи США заявили WSJ, що, схоже, Суровікін міг симпатизувати цілям Пригожина, але не обов’язково підтримував або брав участь у заколоті.
Суровікін був першим старшим командиром, який у п'ятницю засудив змову та закликав Пригожина зупинити своїх людей. Сили під командуванням Суровікіна завдали авіаудари по колоні "Вагнера" — єдиний такий удар регулярних військ проти повстанців, зауважує WSJ.
У четвер до пошуку генерала, який відповідав за відступ російських військ від Херсона, підключився британський діловий щоденник Financial Times. З посиланням на трьох неназваних осіб, знайомих із цією справою, газета повідомила, що генерала тимчасово затримали нібито в рамках "репресій проти еліт, що підтримують війну".
Агентство Bloomberg і незалежне розслідувальне видання IStories повідомили, що Суровікіна допитали правоохоронні органи, але потім відпустили.
Не додав ясності і речник Кремля Дмитро Пєсков, який відмовився відповідати на запитання російських журналістів про долю Суровікіна і порадив звернутися з цими питаннями до Міністерства оборони.
Якою є роль Суровікіна у війську та у заколоті?
67-річний Герасимов є заступником командувача російськими силами в Україні, протягом короткого часу він був командувачем.
Оглядачі нагадують, що Суровікін, якого преса прозвала «генералом Армагеддоном» за його агресивну тактику в сирійському конфлікті, був саме тим військовим командиром, який під час невдалого державного перевороту 1991 року наказав своєму батальйону проїхати технікою через натовп протестувальників, що коштувало життя трьом із них.
В Україні Суровікін наказав атакувати енергетичну інфраструктуру країни, внаслідок чого мільйони українців залишилися без світла та води під час розпалу зими.
Як пише Reuters, деякі західні військові аналітики вважають його попри це ефективним військовим начальником, а російські військові кореспонденти іноді говорили про нього його як про потенційного майбутнього міністра оборони.
А думку оглядача вашингтонської газети Hill, саме розрахунок на просування в кар'єрі в результаті заколоту, і міг стояти за заявою Суровікіна у російському додатку Telegram, у якому він засудив повстання Пригожина. Як пише колумніст газети Дов Захейм, така заява була потрібна, "щоб залишитися кандидатом, можливо, головним кандидатом, на посаду командувача всіма російськими силами в Україні, генерала Валерія Герасимова".
Це, на думку оглядача, навіть мало сенс через те, що Суровікін вже недовго обіймав цю посаду, і тому що його вважають «найздібнішим старшим офіцером», але така популярність Суровікіна могла шкодити йому в очах Путіна.
"Російський президент напевно усвідомлює, що Суровікін, який користується популярністю у військах, обурювався пониженням у посаді і тому сам становить серйозну загрозу для того, щоб Путін залишався при владі", – пише Захейм.
Британський військовий експерт Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона, вважає, що усунення Суровікіна, якщо це правда, може бути більш дестабілізуючим для війни, яку веде Росія, ніж сам заколот, який тривав лічені години. Фрідман також вважає Суровікіна одним з найздібніших військових командирів у Росії, тож його відсутність буде помітна, і «особливо, якщо почнеться чистка серед інших соратників Пригожина/Суровікіна», твітує військовий експерт.
На думку Міка Раяна, колишнього генерал-майора австралійської армії, якщо Суровікін дійсно знав про заколот, це факт може "виявиться згубним для російських систем, а брак довіри пошириться аж до офісу президента".
"Цей дефіцит довіри з боку військовослужбовців і сил безпеки, а також широкої громадськості, яка дивиться на ці організації, також погіршить моральний дух лідерів і солдатів на полі бою. І хоча це ще не відобразиться на результатах бойових дій, це посилить тиск, якому піддаються російські сили під нинішнім українським наступом", – твітує генерал у відставці.
Історія бойового медика, який народився і виріс у Туркменістані але для життя обрав Україну. Відео
Він народився і виріс у Туркменістані, але для життя обрав Україну. Мав власний бізнес, знімався в кіно, але відбулося масштабне вторгнення Росії в Україну. Він вирішив стати військовим.
Ймовірність російського теракту на ЗАЕС – 90%, – Ольга Кошарна. Відео
Про те як Росія може влаштувати диверсію говорила Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня членкиня колегії Держінспекції ядерного регулювання.
- Голос Америки
WSJ: Ізраїль має обмеження щодо надання Києву військової допомоги - Нетаньягу
Ізраїль симпатизує Україні у її війні проти Росії, але має обмеження щодо надання Києву військової допомоги. Про це в інтерв’ю виданню WSJ заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
«Важливо розуміти, що ми стурбовані можливістю того, що системи, які ми передамо Україні, потраплять до рук Ірану та можуть бути перероблені. Ми б зіткнулися з тим, що ізраїльські системи використовуються проти Ізраїлю. І, до речі, це не теоретична загроза, тому що західна системи, протитанкові системи, наприклад, здійснили саме таку подорож. І зараз ми знаходимо їх на наших кордонах з Хезболлою», - пояснив Нетаньягу.
Разом з тим, глава ізраїльського уряду зауважив, що висловлення українського посла в Ізраїлі про те, що Ізраїль не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності.
«Ну, це неправда. Колишній уряд дав деякі обіцянки, вони були в процесі (виконання - ред. ГА), але не були виконані. Але я їх виконую. Можливо, людям варто дізнатися, що відбувається. Але ми не нейтральні. Ми висловили своє співчуття і свою позицію щодо України, але я кажу, що є обмеження, які ми маємо, і занепокоєння та інтереси, які ми маємо, і мій перший інтерес і кроків, яких ми вживаємо, незалежно від співчуття (до України – ред. ГА) - це забезпечення безпеки єдиної єврейської держави», - сказав Нетаньягу.
Він додав, що Ізраїль надає Україні допомогу, для врятування життя цивільних.
«Ми допомагаємо їм у цивільній обороні. У цивільній системі оповіщення, що позбавить необхідності утримувати половину країни в укриттях для кожного ракетного обстрілу», - запевнив політик.
Разом з тим він висловив стурбованість партнерськими стосунками між Росією і Ізраїлем, зокрема поставками Тегераном Росії зброї для використання у війні проти України. щодо поставок зброї та технологій між Москвою та Тегераном.
«Це дуже тривожні стосунки, тривожне партнерство, тому що вони (росіяни – ред. ГА) дають Ірану зброю або засоби для просування своїх цілей проти Ізраїлю та інших арабських держав, багатьох інших. Крім того, Іран постачає Росії зброю, яка використовується у війні в Україні зі смертельною ефектом. Отже, очевидно, ми стурбовані цим. І ми донесли до росіян нашу стурбованість», - запевнив Нетаньягу.
Як раніше повідомляв Голос Америки, американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи "Залізний купол".
"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - йдеться у листі сенаторів від обох партій.
Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько трьох мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.
Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол", яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, - ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською "зброєю вибору" у війні проти України.
В матеріалі використані джерела WSJ
Форум