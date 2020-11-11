У США тривають суперчки щодо результатів виборів - у Техасі запропонували винагороду за докази порушень

Заступник губернатора штату Техас Ден Патрик, на підтримку «спроб Дональда Трампа встановити факти фальсифікації виборів», пропонує винагороду аж до мільйона доларів за докази порушень. Про це повідомляє видання The Hill.

Кожен, хто надасть інформацію, яка призведе до арешту і засудження, отримає щонайменше 25 тисяч доларів – обіцяє віце-губернатор. Чинний президент Трамп подякував Патрику за допомогу.

Попри те, що Дональд Трамп продовжує заявляти про «вкрадені вибори», юристи його команди досі не захистили свою позицію в суді. Адміністрація Трампа наполягає: вибори ще не закінчені.

Держсекретар Помпео, відповідаючи на питання журналістів про процес переходу влади, заявив про плавний перехід до "другого терміну президентства Трампа".

Джо Байден, який за прогнозом Голосу Америки, виграв на виборах, напередодні назвав небажання Дональда Трампа визнати поразку «ганебним» і заявив, що робота його перехідної команди іде повним ходом.

У серпні колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон закликала Джо Байдена "за жодних умов" не визнавати поразку на виборах. На її думку, оголоошення результатів виборів затягнеться.

"Я вірю, що зрештою він переможе, якщо він нічим ні у чому не поступатиметься, і якщо ми будемо настільки ж сфокусованими та невтомними, як інша сторона", - наводять слова Клінтон NBC News.

Напередодні Джо Байден оприлюднив імена людей, які опікуватимуться різними аспектами переходу. До команди радників новообраного президента-демократа приєдналася Сінді Маккейн, вдова сенатора-республіканця Джона Маккейна. Вона працюватиме у сфері захисту прав жінок і дітей.

Як повідомляє видання The Washington Post, у штаті Джорджія відбудеться перерахунок голосів відданих на виборах президента у ручну. Перерахунок планують завершити до 20-го листопада, коли штат має офіційно сертифікувати результати голосування у ньому. Байден випереджає Трампа у Джорджії на пона 14 000 голосів.

Команда Байдена називає перерахунок голосів «шумом». У Байдена вказують на те, що історично перерахунок у США змінював результати в середньому на 430 голосів. Повідомляється, що найменшим розрив між кандидатами є у штаті Аризона. Там Байден випереджає Трампа на майже 13 000 голосів.

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