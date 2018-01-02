Кандидатів у президенти Росії порівняли з учасниками реаліті-шоу

Є тверезий бізнесмен (Тітов), телевізійна зірка (Собчак), некомуністичний комуніст (Грудінін), а тепер Кремль додав ще і бізнесвуман-мусульманку (в особі Гамзатової)

Вибори президента Росії 2018 нагадують реаліті-шоу за складом учасників. Про це у Twitter заявив Марк Ґалеотті, провідний західний експерт з питань російських збройних сил та політики, колишній професор Університету Нью-Йорка, а нині дослідник Празького інституту міжнародних відносин.

"Вибори президента у Росії 2018 нагадують реаліті-шоу складом учасників: є тверезий бізнесмен (Тітов), телевізійна зірка (Собчак), некомуністичний комуніст (Грудінін), а тепер Кремль додав ще і бізнесвуман-мусульманку (в особі Гамзатової)", - твітує Ґалеотті.

Як відомо, напередодні нового року провідному російському опозиційному політику Олексію Навальному було відмовлено у реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Зі свого боку у Навального пообіцяла організувати бойкот виборів.

Можливо я почну вірити, що Собчак є реальним, чесним кандидатом від опозиції, коли її спочатку заарештують, а потім ОМОН розжене її мітинги

При цьому низка західних оглядачів відзначає, що Кремль в ручному режимі підбирає учасників виборів. У якості прикладу наводилося ім'я Ксенії Собчак, російської медіа особистості, яка протягом останніх років брала активну участь у деяких заходах російської опозиції

"Можливо я почну вірити, що Собчак є реальним, чесним кандидатом від опозиції, коли її спочатку заарештують, а потім ОМОН розжене її мітинги", - твітував у жовтні щодо Собчак Марк Ґалеотті.

Наприкінці 2017-го року ЦВК Росії дозволила Собчак розпочати збір підписів для реєстрації у якості кандидата на виборах президента Росії.

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