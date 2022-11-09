Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України. Спеціальний випуск Голосу Америки

Дивіться спеціальний випуск Голосу Америки "Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України":

Як голосують та як рахують голоси на проміжних виборах у США? Як зміни складу американського Конгресу можуть вплинути на підтримку США України? Як проголосували американці українського походження та чи вплинули їхні голоси на результати виборів у деяких округах у США? Чому деякі республіканці та деякі демократи не підтримують допомогу Україні? Про це та багато інших аспектів американських виборів та їхній вплив на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, протягом двох годин ми говоритимемо із провідними американськими експертами, лідерами української громади у США та кореспондентами «Голосу Америки». В ефірі також – інтерв`ю із конгресменами та сенаторами, республіканцями та демократами.

Серед учасників нашого ефіру: конгресмени Адам Кінзінгер, Вікторія Спартц та Енді Левін, сенатор Марк Ворнер а також Девид Креймер, виконавчий директор Центру Джорджа Буша Молодшого, Браян Вітмор, експерт Атлантичної ради США, Сергій Куделя, доцент політології Університету Бейлор в Техасі, Оксана Шевель, доцентка політології Університету Тафтс, Массачусетс, Андрій Футей, президент УККА, Майкл Боцюрків, експерт Атлантичної ради, екс-речник СММ ОБСЄ в Україні та багато інших.