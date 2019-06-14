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США
Боротьба за Айову: хто з кандидатів у президенти переможе в штаті? Відео
1 годину тому
Голос Америки
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В Айові відбудуться перші попередні вибори
Боротьба за Айову: хто з кандидатів у президенти переможе в штаті? Відео
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Кандидати, які сподіваються отримати номінацію від Демократичної партії, цими днями проводять свої кампанії у різних округах штату. Політики намагаються заручитись підтримкою напередодні національних дебатів.
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