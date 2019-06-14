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США

Трамп розповів, як з ним розважилась Єлизавета II

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За словами президента США Дональда Трампа, королева Великобританії Єлизевета ІІ чверть століття не веселилася так, як під час його візиту минулого тижня, повідомляє CNN.

«У мене такі чудові відносини, і ми сміялися та веселилися. І її люди сказали, що вона так не розважалась 25 років. Тоді мене розкритикували за це, тому що у нас було забагато веселощів», – заявив Трамп телеканалу Fox News під час телефонного інтерв'ю в п'ятницю, інформує CNN.

93-річна королева зустрілася із 73-річним президентом США і першою леді минулого тижня. Понеділок у Лондоні був насичений церемоніями: бенкет у Букінгемському палаці, обід із Єлизаветою Другою, чаювання з принцом Чарльзом.

В іншому інтерв’ю Fox News, незадовго після візиту до Лондона, Трамп назвав королеву «неймовірною леді».

«Я відчуваю, що знаю її так добре, і вона, звичайно, добре знає мене зараз, але у нас також дуже хороші відносини і зі Сполученим Королівством», – сказав він минулого тижня.

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Візит Дональда Трампа до Великобританії - подробиці. Відео
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Візит Дональда Трампа до Великобританії - подробиці. Відео

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