Трамп розповів, як з ним розважилась Єлизавета II

За словами президента США Дональда Трампа, королева Великобританії Єлизевета ІІ чверть століття не веселилася так, як під час його візиту минулого тижня, повідомляє CNN.

«У мене такі чудові відносини, і ми сміялися та веселилися. І її люди сказали, що вона так не розважалась 25 років. Тоді мене розкритикували за це, тому що у нас було забагато веселощів», – заявив Трамп телеканалу Fox News під час телефонного інтерв'ю в п'ятницю, інформує CNN.

93-річна королева зустрілася із 73-річним президентом США і першою леді минулого тижня. Понеділок у Лондоні був насичений церемоніями: бенкет у Букінгемському палаці, обід із Єлизаветою Другою, чаювання з принцом Чарльзом.

В іншому інтерв’ю Fox News, незадовго після візиту до Лондона, Трамп назвав королеву «неймовірною леді».

«Я відчуваю, що знаю її так добре, і вона, звичайно, добре знає мене зараз, але у нас також дуже хороші відносини і зі Сполученим Королівством», – сказав він минулого тижня.

Читайте також:

Дивіться також: Візит Дональда Трампа до Великобританії - подробиці