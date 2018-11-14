Російські державні медіа називають вибори в Донецьку «демократичними» – базуючись на некваліфікованих спостерігачах

Наводимо повний текст аналізу від Polygraph.info – спільного проекту "Голосу Америки" та "Радіо Свобода" з перевірки фактів та протидії дезінформації.

Заяву наступного дня про те, що «вибори були демократичними та відкритими» можна сприймати лише як помилкову, зважаючи на брак професійних стандартів

13-го листопада Європейська платформа демократичних виборів оприлюднила звіт про вибори на невизнаних територіях Донецької та Луганської областей України. У звіті міститься повний список спостерігачів за виборами, а також їхня партійна приналежність, у тих випадках, коли вона була відома.

11-го листопада органи влади в окупованих Росією регіонах України, самопроголошених «Донецькій і Луганській народних республіках» провели вибори, які були цілком засуджені українським урядом. Посольство США в Києві назвало вибори «бутафорськими», а Європейський Союз видав заяву про те, що вони є «незаконними та нелегітимними», і зазначив, що він не визнає їх. Німецький та французький уряди також виступили з подібними заявами, засуджуючи вибори.

Однак 12-го листопада російські державні медіа-агентства повідомили про результати виборів, а «РИА Новости» повідомили, що вибори були «демократичними та відкритими», за даними спостерігачів.

Росія має історію використання некваліфікованих спостерігачів за виборами як для виборів у межах Росії, так і на територіях, які вона контролює через своїх ставлеників. Polygraph.info неодноразово повідомляв про цю практику. Як правило, спостерігачі – це суміш відверто промосковських осіб із різних крайніх правих й іноді крайніх лівих європейських політичних партій.

Ці вибори не є винятком. Наприклад, Харківська правозахисна група зазначила, що однією з вимог до того, щоб бути спостерігачем за виборами, є те, що окремі спостерігачі не проживають на території ДНР чи ЛНР.

Проте деякі спостерігачі явно проживають на цих територіях, і деякі з них активно займаються просепаратистською діяльністю або, в одному випадку, фактично служили в військових «республік», якими керує Росія.

Наприклад, одним із «спостерігачів» був Янус Путконен, громадянин Фінляндії, який не тільки проживав в окупованому Донецьку, але також створив там медіа. Репортер Vice розповів про зустріч з Пуктоненом у Донецьку, де він також служив в інформаційному міністерстві «республіки» і перевіряв усіх іноземних репортерів, що працюють на території. Як повідомляється, він живе в Донецьку з 2015 року, що означає, що навіть за власним розпорядженням псевдодержави він мав би бути дискваліфікованим.

Одна історія з російського інформаційного агентства ТАСС цитує «спостерігача» на ім'я Артур Леєр, якого описують як помічника члена Гамбурзького парламенту. Однак виявляється, що пан Лієр є представником «Євразійського суспільства Німеччини». У відеоролику від 19 квітня 2018 р. у Лієра бере інтерв’ю прокремлівський «журналіст» Калеб Маупін в Ялті в окупованому Росією Криму.

Організація Об'єднаних Націй у статті про спостереження за виборами для свого видання Women Watch вказала на потребу в неупереджених спостерігачах, зібраних з-поза меж виборів:

«Міжнародні спостережні групи зазвичай відмежовуються від внутрішніх груп, щоб зберегти свій імідж безсторонності, оскільки довіра до їхньої оцінки та висновків буде значною мірою залежати від того, чи сприйматися вони як нейтральні та неупереджені», – зазначається в повідомленні, де також говориться, що може існувати перевага в тому, що команда моніторингу є «вітчизняною», яка співпрацює з міжнародними спостерігачами.

У Донецьку Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не проводила жодного спостереження за виборами.

«Незважаючи на те, що я не знаю, хто точно міг спостерігати цих вихідних, ніхто не був залучений з ОБСЄ», – заявив у відповідь на Polygraph.info прес-секретар офісу ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини.

Місія спеціального моніторингу ОБСЄ, яка спостерігає за іншими видами діяльності на територіях, згадувала про вибори в нещодавньому місцевому звіті, але не могла прокоментувати їхню автентичність.

«11 листопада у не керованому урядом місті Донецьк Місія спеціального моніторингу спостерігала невелике збільшення кількості членів збройних формувань у деяких районах міського центру», – сказано в повідомленні.

«Вона бачила будівлі зі знаками, на яких написано «виборчі дільниці» з двома-чотирма особами у повному бойовому споряджені та з автоматами поблизу. У околицях Місія побачила прилавки, схожі на ринкові».

Крім того, у доповіді зазначається, що «інші цивільні особи окремо висловлювали занепокоєння, що люди змушені були «проголосувати», оскільки інакше вони зіткнулися б із перервою заробітної плати чи охорони здоров'я на територіях, що не контролюються державою».

Що стосується міжнародних місій зі спостереження за виборами, Центр Картера, відділ ООН із допомоги з виборами та Національний демократичний інститут розробили низку принципів для моніторингу виборів, які, за словами організацій, служать «професійними керівними принципами для спостереження за виборами», – рекомендації, схвалені більш ніж 50-ма організаціями.

Принципи, зафіксовані Центром Картера, охоплюють тривалий процес.

«Місії зі спостереження за виборами розпочинаються задовго до дня виборів, а експерти та довгострокові спостерігачі аналізують закони про вибори, оцінюють освіченість і реєстрацію виборців та справедливість у кампаніях», – йдеться на веб-сайті програми Центру демократії Картера.

До завдань у день виборів входить спостереження за місцем проведення голосування, яке триває «дні та тижні після виборів», поки спостерігачі оцінюють підрахунок голосів, будь-які суперечки щодо виборів та остаточні результати.

ТАСС повідомив у день проведення донецьких виборів, що «іноземні спостерігачі» прибули лише за день до виборів. У статті ТАСС зазначалося, що до делегації з Росії входили члени Ради Федерації та Росії та що ті спостерігачі, які прибули в суботу, походили з Абхазії, Бельгії, Німеччини, Греції, Італії, Франції та Південної Осетії.

«Виборчий контекст»

«Нова газета» повідомила 12 листопада, що лише російським державним ЗМІ було дозволено бути присутніми на виборчих дільницях і що «російські, українські та іноземні ЗМІ були дозволені на території республік».

Цікаво, що газета повідомляла, що чиновники Кремля відмовилися визнати легітимність виборів, лише, що вони «поважають» результат.

Лише за кілька днів до виборів спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час прес-конференції з журналістами 8 листопада назвав вибори «фарсом», де люди під окупацією «не мають свободи вибору».

Він закликав миротворчу місію ООН створити безпеку та умови для вільних виборів.

«За допомогою сил ООН знадобився би певний час, щоб організувати вибори, створити можливість для реєстрації, кандидатів, проведення передвиборної агітації та запустити ці вибори», – сказав Волкер, відповідаючи на запитання журналіста TASS .

І тому наше судження полягає в тому, що заяву наступного дня про те, що «вибори були демократичними та відкритими» можна сприймати лише як помилкову, зважаючи на брак професійних стандартів і те, що ми знаємо про складу тих, хто прибув у суботу.

Дивіться також: США виступають проти побудови газогону “Північний потік-2” – міністр енергетики США