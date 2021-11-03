Результат цих виборів у США називають потрясінням для партії влади

Президент Джо Байден у середу вранці повернувся до Сполучених Штатів, де його зустріли новини про поразку кандидата від Демократичної партії на виборах губернатора у штаті Вірджинія та зростання тиску щодо прийняття Конгресом його соціальних і кліматичних ініціатив.

На виборах губернатора, що пройшли у вівторок у Вірджинії, республіканець Глен Янгкін випередив демократа Террі Маколіффа.

Ця поразка у штаті, де рік тому Байден здобув переконливу перемогу, стала тривожним дзвінком для демократів напередодні проміжних виборів наступного року. До дня виборів їх називали референдумом з приводу президентства Байдена, а він сам висловлював впевненість у перемозі кандидата-демократа.

"Сьогоднішній ранок буде важким для Байдена, коли він дізнається що відбулось минулої ночі у Вірджинії. Але принаймні вже до вечора він про це забуде", - твітує критик Байдена, консервативний оглядач Бен Шапіро.

"Неможливо перебільшити масштаб провалу, якого Байден зазнав на виборах у Вірджинії. Сьогодні найважливішим питанням у Вашингтоні є те, скільки демократів у Конгресі готові власними руками вбити свою кар'єру підтримавши законодавчий порядок денний Байдена (відкриті кордони + перехід до зеленої економіки + критичну расову теорію + інфляцію + руйнвання американського виробництва)?", - твітує колишній радник президента США Трампа, Стівен Міллер, повторюючи нападки Республіканської партії на політичні ініціативи Байдена.

"Вчора американці сказали НІ: - критичній расовій теорії, - виплатам у $450 000 нелегальним мігрантам (раніше ЗМІ США повідомили про плани адміністрації Байдена виплатити родинам мігрантів, які було розділен на кордоні із США компенсацію - прим. ГА), - переходу до зеленої економіки, - зростаючій інфляції, - затримкам у ланцюжках постачання, - потужному жростанню податків, - енергетичній залежності, - покладанню відповідальності на Трампа. Порядок денний Байдена "відбудуємо аж до стану банкрутства" (викривлення назви порядку денного президента США, який має назву "відбудуємо краще ніж було" - прим. ГА) мертвий!", - твітує конгресмен-республіканець від штату Техас Ленс Гуден.

У Вірджинії республіканці не вигравали вибори на рівні штату з 2009 року. Тоді ця перемога стала провісником результатів виборів 2010, за підсумками яких демократи втратили контроль над Палатою представників.

На тлі перемоги Янгкіна для демократів особливо важливо, щоб Байден зумів провести через Конгрес свій пакет видатків, забезпечивши партії підтримку виборців.

Щоб домогтися ухвалення своїх ініціатив, Байдену необхідно згуртувати прогресивних та поміркованих демократів.

Перед від'їздом до зарубіжного турне минулого тижня Байден оголосив про узгодження рамкової концепції законопроекту, що було сприйнято як ознаку завершення внутрішньопартійних суперечок. Однак у понеділок сенатор-демократ Джо Манчин заявив, що поки що не готовий підтримати цю концепцію. Позиція Манчина є надзвичайно важливою, бо голоси республіканців та демократів у Сенаті розділені порівну і втрата підтримки будь-кого із законодавців-демократів прирікає проект. Це також дозволяє окремим законодавцям у дуже значній мірі впливати на порядок денний їх партії.

Демократи із тривогою спостерігають за зниженням рейтингу Байдена, яке може завдати шкоди кандидатам на проміжних виборах. Згідно з останнім опитуванням Reuters-Ipsos, діяльність президента позитивно оцінюють 44 відсотків, тоді як на початку його президентства його рейтинг був близьким до 60 відсотків.

«Якщо ми негайно не почнемо ухвалювати якісь законопроекти, то наслідки будуть катастрофічними, – зазначає стратег Демократичної партії Бад Джексон. – Я впевнений, що якщо ми зможемо добитися ухвалення цих ініціатив, економіка почне розганятися, а ситуація з ланцюжками поставок налагодиться, рейтинги Байдена можуть покращитись. Але вони точно не покращаться, поки ці ініціативи не будуть ухвалені».

Як показало нове опитування Reuters-Ipsos, яке проводилося з п'ятниці по понеділок, 51 відсоток респондентів вважає, що фіскальний план Байдена позитивно вплине особисто на них, тоді як 26 відсотків очікують негативного впливу.

56 відсотків респондентів заявили, що загалом підтримують план, а 29 відсотків ставляться до нього негативно. Деякі елементи плану особливо популярні, у тому числі розширення програми охорони здоров'я Medicare для людей похилого віку та введення загальнодоступної дошкільної освіти.

Після програшу кандидата-демократа на виборах губернатора штату Вірджинія у Демократичній партії США прозвучала думка, що нездатність партії провести популярні видатки через Конгрес вплинула на результат виборів.

У вівторок демократи наблизилися до домовленості, погодивши заходи щодо зниження цін на рецептурні ліки, що є пріоритетним запитом для багатьох виборців.

Як зазначає політолог Ларрі Сабато з Університету Вірджинії, поразка на губернаторських виборах у Вірджинії віщує проблеми для партії.

«Люди хочуть, щоб вирішилися проблеми з COVID, каналами постачання, інфляцією та іншими економічними аспектами, – каже він. – Вони не побачили того, що очікували побачити, а саме дуже компетентного президента, який послідовно викреслює проблеми з переліку і вирішує їх. Саме на це люди чекали після Трампа».

Американська політикиня-демократка Ніта Тернер також закликає демократів добиватись покращення добробуту американців.

"Те, що відбулось у штаті Вірджинія є прологом до подій 2022-го року, якщо люди не побачать покращення свого матеріального становища. Демократи обіцяли вже давно назріле розширення соціальних гарантій - від оплачуваної відпустки до розширення медичного страхування. Час дати людям щось, що вони можуть відчути!" - твітує Тернер.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

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