“Критична расова теорія” - центральна тема на виборах губернатора Вірджинії

У вівторок, 2-го листопада останній день виборів губернатора штату Вірджинія. Перегони у цьому штаті називають індикатором національних настроїв. Американські політичні оглядачі стверджують, що нинішнє голосування може спрогнозувати картину на проміжних виборах до Конгресу США, в 2022-му році.

“Вибачте, але я не хочу, щоб дітям викладали такі роз’єднуючі концепції як критична расова теорія”.

Тісна боротьба ведеться між демократом Террі МакОліфом, який був губернатором Вірджинії протягом останніх 8-ми років та республіканцем Ґленном Янгкіном. Останній, є бізнесменом та новачком у політиці, який балотується уперше.

Демократ Террі МакОліф, обіцяє, серед іншого, підняти мінімальну зарплату і захистити репродуктивні права жінок. Натомість, республіканець Ґленн Янгкін центральною темою своєї програми зробив опозицію ліберальним ідеям і захист права батьків обирати, в яких умовах і за якою програмою навчаються їхні діти у школі.

“Вибачте, але я не хочу, щоб дітям викладали такі роз’єднуючі концепції як критична расова теорія”, - розповідає "Голосу Америки" прихильниця Янгкіна, Шобан.

Критична расова теорія – це академічний курс, який вивчає, як системний расизм вкорінений в історію США. Наразі, цього курсу в програмі державних шкіл Вірджинії нема. Окрім того, його запровадження або скасування потребують схвалення законодавчими органами штату, включаючи Сенат штату, який залишиться в руках демократів незалежно від результатів губернаторських перегонів. Однак, теза про “критичну расову теорію” отримала відгук серед республіканських виборців. Саме із цією теорією вони асоціюють шкільні ініціативи рівності.

Натомість, на думку про-демократичних виборців, Янгкін і республіканці використовують стратегію, яка свого часу спрацювала для Дональда Трампа, - “вони беруться за тактику залякування. Перекручують інформацію так, щоб скористатись із людських страхів, повторюючи одну і ту саму тезу, яка не є правдивою”, - розповідає "Голосу Америки" Дженніфер Будрей, місцева бібліотекарка та прихильниця демократа, МакОліфа.

Демократичних батьків цікавить посилення контролю над обігом зброї та збільшення фінансування державних шкіл. Волонтер кампанії демократа МакОліфа, Джордан Гаржинскі, озвучив для "Голосу Америки" пріоритети, які резонують із молодшим електоратом: “МакОліф – єдиний кандидат, який має план боротьби з кліматичними змінами. Він перевірений лідер. Він вже здійснив реформу правосуддя, продовжить цю справу, і те, що почали демократи”.

Виборці від обох партій погоджуються: це голосування – є референдумом для дій президента Байдена. І якщо демократи задоволені курсом, яким рухається країна, республіканці – категорично проти.

“Ми просто хочемо повернути нашу країну. Почнемо у Вірджинії, а потім – проміжні вибори...Це початок руху. Ці вибори – більше національні, ніж локальні”, - ділиться думками прихильник республіканця Янгкіна, Луїс.

У 2020-му, чинний президент Джо Байден виграв голосування у Вірджинії із відривом у 10%. Республіканці, втратили контроль над законодавчим органом штату та трьома місцями в Конгресі під час президентства Дональда Трампа. Демократи мали свого губернатора в штаті протягом останніх восьми років. Вони також, контролюють обидві палати законодавчого органу штату, обидва місця в Сенаті США та більшість делегації штату в Палаті Представників Конгресу.

Наразі кандидати на пост губернатора Вірджинії, йдуть із мінімальним відривом у кілька відсотків. Станом на ранок понеділка понад 1,1 мільйона людей проголосували достроково. У 2017 році ця цифра становила менше 190 тисяч. На останніх губернаторських виборах у 2017-му році явка у Вірджинії склала 47,6%. У 2020 році, під час президентських виборів, явка становила понад 75%.

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