США будуть відповідати на втручання у вибори, як на "ворожий крок" - пропозиція Сенатського комітету з розвідки

США мають чітко заявити країнам-супротивникам, що втручання в американські вибори вважається ворожим кроком і що воно отримає належну відповідь від Америки. Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті голови Комітету з питань розвідки Сенату США, республіканця Ричарда Берра (Burr - прим. ГА).

Законодавці також пропонують штатам розглянути запровадженя "аудиту результатів виборів".

Документ, який являє собою попередню пропозицію щодо заходів для попередження втручання у вибори у США, має назву "Дії Росії проти виборчої інфраструктури протягом 2016-го року".

У Сенаті також пропонують для "кращого захисту від держав, які можуть прагнути підірвати нашу демократію" посилити роль окремих штатів у проведенні виборів та надати їм усю необхідну для цього підтримку на федеральному рівні.

"Уряд США має чітко заявити країнам-супротивникам, що втручання в американські вибори вважається ворожим кроком і що воно отримає належну відповідь. Уряд, зокрема Державний департамент та Міноборони мають разом із союзниками та партнерами встановити нові міжнародні кібернорми", - пропонує документ.

Уряд США має чітко заявити країнам-супротивникам, що втручання в американські вибори вважається ворожим кроком і отримає належну відповідь

Пропозиція також закликає розробити технології швидкої та точної атрибуції кібератак, тобто визначення країни-нападника у кіберпросторі, погодити спільний для ЗМІ, експертів та урядовців словник для комунікації з приводу кіберзагроз, прискорити поширення розвідкою США важливої інформації про кіберзагрози тощо.

Документ містить заклики до прискорення роботи Агентства національної безпеки США у випадках кібернападів, оновлення систем голосування, покращення фінансування виборчих систем штатів.

Варто відзначити, що законодавці також пропонують штатам розглянути запровадженя "аудиту результатів виборів".

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