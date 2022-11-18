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На місці вибухів «Північних потоків» знайшли сліди вибухівки – слідство
На місці вибухів на газопроводах системи «Північний потік» виявили «сторонні предмети» та сліди вибухівки. Про це 18 листопада заявила служба державної безпеки Швеції.
Учасники розслідування підтвердили, що на газопроводах системи «Північний потік» відбулася серйозна диверсія, йдеться у повідомленні відомства. Крім того, під час огляду місця події було задокументовано сам район та великі пошкодження газопроводів внаслідок вибухів.
Обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу наприкінці вересня. Моніторингові служби прилеглих країн зафіксували сейсмічну активність у районі аварії, що дозволило припустити факт вибухів. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу. «Північний потік-2» був побудований також для експорту російського природного газу в Європу, але через напад Росії на Україну не був введений в експлуатацію.
На момент аварії постачання газу до Європи по «Північному потоку-1» також було припинене «Газпромом», чиє керівництво послалося на технічні причини.
Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники. МЗС Росії повідомило, що Москва не визнаватиме результатів розслідування європейських країн, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці. Президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом і заявив, що за ним стоїть «диверсія англосаксів».
Європейські країни також вважають за аварію результатом диверсії. Однак, за даними Wall Street Journal, багато осіб, причетних до розслідування, підозрюють, що за ймовірною диверсією може стояти сама Росія. Вони вважають, що, залишивши неушкодженою одну нитку «Північного потоку-2», Москва хоче змусити владу Німеччини сертифікувати роботу газопроводу.
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- Голос Америки
Зеленський демонструє готовність до перемовин, а Росія відповідає ракетами - США в ОБСЄ
Президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до припинення війни, але Кремль відповідає на дипломатичні кроки України ще більшим насильством. Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, у своєму виступі на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер.
Карпентер ще раз засвідчив позицію США щодо того, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах".
Посадовець підкреслив: Україна продемонструвала готовність до щирих перемовин.
"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - заявив він. Карпентер нагадав, що Росія провела більше 100 ракетних пострілів по території України, які пошкодили 15 енергооб'єктів і перервали постачання електроенергії для 10 мільйонів домогосподарств.
Тепер черга Росії показати готовність до завершення війни шляхом дипломатії, каже Карпентер. "Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - проголосив дипломат.
11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з "іншою" владою країни – "з тією, що справді готова до миру, [...] яка готова визнати, що вони – окупанти". При цьому у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.
У Кремлі, де повномастшабну війну від 24 лютого продовжують називати "спецоперацією", після чергових ракетних ударів по містах України заявили, що "українська сторона не хоче жодних переговорів".
Чому в Угорщини Орбана тертя з ЄС і Києвом, але співпраця з Москвою
«Брюссельські санкції знищують нас», - проголошують розвішані з осені в Угорщині рекламні плакати із зображенням велетенської бомби, на якій для переконливості додатково написано «санкції».
Орбан каже, що проблема в санкціях ЄС, а не в тому, що робить Росія.Сабольч Пані
Сторонні можуть помилково подумати, що це Бельгія, не зрозуміло чому, запровадила санкції проти Угорщини - союзниці в НАТО і ЄС.
Але угорці знають, що їхній лідер Віктор Орбан має на увазі санкції Європейського Союзу проти Росії через російську війну в Україні.
«Вся Європа потерпає від санкцій Брюсселя», - стверджує прем’єр-міністр Орбан за кожної нагоди і доводить, що саме «Через брюссельські санкції ціни на енергоносії підскочили по всій Європі», а тому, каже він, урядова партія Фідес докладає всіх зусиль «для захисту інтересів Угорщини».
Також від його уряду безупинно лунають заклики, що повинна «припинитися» війна в сусідній Україні, але офіційний Будапешт, обурюючись війною, не закликає Росію припинити вторгнення і забрати війська.
На тлі закликів до миру угорські посадовці радо їздять до Москви, заявляючи, що попри війну готові до співпраці з Росією.
«Угорщина стала заручницею Росії»
Як сталося, що Віктор Орбан, з діяча, який почав шлях у політиці наприкінці 1980-х років з заклику до Москви вивести радянські війська з Угорщини, перетворився на найприязнішого до Кремля європейського лідера саме в час загарбницької російської війни під заклики найвойовничіших московських голосів дійти до угорських кордонів?
Угорські аналітики зокрема журналіст Сабольч Пані з угорського центру розслідувань Direct36 звертають увагу, що Орбан, як виглядає, поступово розвернув політичну позицію і зараз «дуже вороже налаштований до США та до Заходу».
«Це дуже помітно, якщо ви просто поглянете на його промови, в яких він називає США і ЄС винними в економічних проблемах Угорщини. Орбан каже, що проблема полягає в санкціях ЄС, а не в тому, що робить Росія. Я розмовляв з людьми в оточенні Орбана, які кажуть, що він справді впевнений в тому, що США не хочуть добра нашому регіону», - сказав Сабольч Пані у розмові з Голосом Америки.
В розлогому розслідуванні Сабольча Пані і його колеги Андраша Сабо йдеться, що ключовим елементом економічної політики уряду Віктора Орбана стало майже повне покладання на дешеву нафту і газ з Росії.
«За останні 10 років залежність Угорщини від російської енергії стала такою величезною, що угорський уряд фактично втратив суверенітет, коли йдеться про рішення у закордонній політиці. Угорщина стала заручницею Росії, коли йдеться про енергію. Помешкання угорців обігріваються російським газом, російський газ використовує промисловість. Уряд дуже боїться припинення газопостачання з Росії. Через некомпетентну економічну політику уряд вимушений шукати шляхів отримання щораз більших обсягів дешевшого російського газу» - каже Сабольч Пані.
Авторитаризм на субсидіях
Віктору Орбану дуже щастило, погоджуються коментатори, вказуючи, що другий період його прем’єрства, який триває з 2010 року, значною мірою співпав з періодом значного підвищення рівня життя угорців не в останню чергу завдяки членству у Європейському Союзі.
Він розбудовує цю систему вже 30 років. Це не треба недооцінювати... Очевидно, що це може статися і в іншій країні.Тібор Дешевфі
Але, тримуючи мільярдні субсидії ЄС, уряд Орбана за останні роки змінив країну так, що у вересні 2022 року Європейський парламент схвалив постанову, в якій стверджується, що Угорщина більше не може вважатися повністю демократичною державою а натомість стала «виборною автократією».
Європейські папоаментарі засудили те що вони назвали навмисними і систематичними намаганнями угорського уряду підривати європейські цінності.
Європейська комісія тим часом затримала виплату Угорщині багатомільярдних субсидій, виманаючи, щоб уряд Орбана вдався до кроків для гарантування незалежності угорського судочинства і запровадив антикорупційні заходи.
Агентство Reuters наголошгувало, що йдеться про величезну суму - 14,7 мільярдів євро ($15,3 млрд.), які становлять майже 10% ВВП Угорщини 2022 р.
Угорський соціолог Тібор Дешевфі наголошує на тому, що Віктор Орбан домігся широкої підтримки в країні і зберігає високу популярність.
«Це унікальне зосередження влади в одних руках. А також унікальний вплив на громадську думку. Я б вказав на створену ним небувалу в ЄС в умовах демократії пропагандистську машину. Вона більше схожа на те, що буває в тоталітарних суспільствах. Хоча навіть в комуністичні часи існувало інакодумство. І зараз опозиція існує, але Орбан дуже вміло згуртовує десь понад 2 мільйони своїх найактивніших прихильників і перемагає на виборах», - сказав Дешевфі у розмові з Голосом Америки.
Він підкреслює, що до Угорщини як до моделі зосередження влади в одних руках із застосуванням на перший погляд демократичних важелів придивляються прихильники «сильних лідерів» і в інших країнах.
«Його запрошують в Америку, де він пояснює консервативним силам, як перемагати. Його дуже поважає Мелоні. Можливо не всі мають такий хист як Орбан. А крім того він розбудовує цю систему вже 30 років. Це не треба недооцінювати … Очевидно, що це може статися і в іншій країні», - вважає Тібор Дешевфі.
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