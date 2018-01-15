У США попереджають про кір в Україні

Центр з контролю та запобігання хвороб США (CDC) видав повідомлення для подорожуючих через спалах кору в Україні.

Повідомлення наголошує на необхідності вживати звичайні заходи, щоб не захворіти на кір. CDC рекомендує тим, хто подорожує до України уникати контактів з хворими і переконатись в наявності необхідної вакцинації вакциною MMR – проти корі, краснухи та паротиту.

"Посадовці з охорони здоров’я в Україні повідомляють про спалах кору", - йдеться в повідомленні.

Перед виїздом зі США діти віком від 6 до 11 місяців мають отримати вакцинацію однією дозою вакцини MMR, а дорослі та діти після одного року повинні отримати дві дози вакцини з інтервалом у не менше 28 днів, рекомендує CDC.

В.о. Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголошувала на важливості вакцинації в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" в грудні.

Вакцина MMR є безпечною і ефективною, повідомляє міжнародне медичне видавництво Precisionvaccinations. Дві дози вакцини MMR мають ефект в 97% із запобігання кору, а одна доза – має ефект 93%, за оцінками CDC.

Видане повідомлення крім подорожей до України, стосується також і подорожей до Індонезії, Румунії, Італії та Конго. Попередження першого рівня наголошує на необхідності дотримуватись звичайних пересторог. Другий та третій рівень повідомлень, означали б необхідність застосовувати більші, ніж звичайно перестороги і уникати подорожей без необхідності, відповідно.

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