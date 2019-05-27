ВООЗ визнала "вигоряння" на роботі медичним станом

Світова організації охорони здоров'я внесла "вигоряння" до Міжнародного класифікатора хвороб.

Рішення було прийняте на засіданні Асамблеї з охорони здоров'я в світі, що відбувається в Женеві.

"Вигоряння – це синдром, до якого, як вважається, призводить хронічний стрес на роботі, не стриманий успішно", - йдеться у змінах до класифікатора.

Організація навела три аспекти "вигоряння":

Відчуття браку енергії та виснаження

Зростаюче ментальне дистанціювання від роботи, відчуття негативності, або цинізму по відношенню до роботи

Зменшення професійної ефективності.

"Вигоряння стосується саме професійного контексту і не повинно використовуватись до досвіду з інших сфер життя", - йдеться в класифікації.

Оновлена класифікація вступить в дію з 22 січня 2022 року. Серед оновлень також класифікація "компульсивної сексуальної поведінки", як ментального розладу а також вперше залежність від відеоігор поставлено в один ряд з залежністю від азартних ігор та наркотиків. З класифікації усунуто трансгендеризм, як розумовий розлад.

Дивіться також: Чому кілька сотень школярів у Лос-Анджелесі не пішли до школи, а вийшли на центральну площу міста