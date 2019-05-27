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ВООЗ визнала "вигоряння" на роботі медичним станом

  • Голос Америки

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Світова організації охорони здоров'я внесла "вигоряння" до Міжнародного класифікатора хвороб.

Рішення було прийняте на засіданні Асамблеї з охорони здоров'я в світі, що відбувається в Женеві.

"Вигоряння – це синдром, до якого, як вважається, призводить хронічний стрес на роботі, не стриманий успішно", - йдеться у змінах до класифікатора.

Організація навела три аспекти "вигоряння":

  • Відчуття браку енергії та виснаження
  • Зростаюче ментальне дистанціювання від роботи, відчуття негативності, або цинізму по відношенню до роботи
  • Зменшення професійної ефективності.

"Вигоряння стосується саме професійного контексту і не повинно використовуватись до досвіду з інших сфер життя", - йдеться в класифікації.

Оновлена класифікація вступить в дію з 22 січня 2022 року. Серед оновлень також класифікація "компульсивної сексуальної поведінки", як ментального розладу а також вперше залежність від відеоігор поставлено в один ряд з залежністю від азартних ігор та наркотиків. З класифікації усунуто трансгендеризм, як розумовий розлад.

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