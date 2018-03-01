Росія не йде на припинення "газового конфлікту" з Україною

У той час як Київ називає перемогою рішення стокгольмського арбітражного суду у диспуті української компанії «Нафтогаз» із російським «Газпромом», Москва заявила про незгоду.

Контрольований російським урядом велетень «Газпром» також оголосив, що не буде з 1 березня поновлювати постачання газу Україні й повертає вже отриману передоплату.

“Ми розцінюємо відмову «Газпрому» від поставки, як порушення договору і невиконання рішення арбітражу”, - відповів керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

2015 р. Україна повністю відмовилася від закупівель від Росії і досі отримувала його від європейських посередників.

Згідно з оголошеним у Стокгольмі 28 лютого рішенням, «Газпром» мав би виплатити українській стороні $2,56 млрд за результатами диспуту щодо постачання і транзиту російського газу через Україну.

«Газпром» на наступний день в офіційній заяві щодо рішення “висловлює незгоду” і стверджує, що захищатиме свої права “усіма способами”.

У заяві не роз’яснено, як саме збирається діяти російська компанія, хоча фахівці кажуть, що саме рішення арбітражу підлягає негайному виконанню і апеляції не підлягає.

Диспут стосується десятирічного контракту, підписаного між «Нафтогазом» та «Газпропом» 2009 р., коли прем’єр-міністром України була Юлія Тимошенко, а Росії - Володимир Путін.

Переговори про контракт відбувалися в умовах жорсткої “газової війни”, коли Росія посеред зими перекривала постачання газу в Україну та у Європу.

Тимошенко зазнавала гострої критики за умови підписаного контракту, а згодом була засуджена до ув’язнення за президентства Віктора Януковича.

Після втечі Януковича до Росії усі звинувачення щодо Тимошенко про перевищення посадових повноважень були зняті і вона вийшла на волю.

Президент Порошенко раніше заявив, що, підписавши газовий контракт 2009 року, Україна брала на себе “зобов’язання абсолютно незаконні, неринкові, корупційні”, через те, що українська сторона “сиділа на газовій голці, руки були пов’язані корупційними оборудками”.

Комерційний директор компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко сказав у середу, що якби у стокгольмському арбітражі українська сторона повністю програла у даному диспуті з російською, то Україні загрожувала б вимога “сплатити «Газпрому» близько 80 мільярдів доларів, що становить понад 70% нашого ВВП”.

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