Громадянство США та «зелена карта» можуть стати важкодосяжними навіть для легальних іммігрантів

Очікується, що Адміністрація Трампа найближчими тижнями винесе пропозицію, яка ускладнить для іммігрантів, які перебувають у країні легально, здобуття громадянства США та отримання «зеленої картки».

Зміни буцімто можуть торкнутися тих, хто будь-коли використовував низку популярних програм соціального забезпечення, в тому числі Obamacare. Про це телеканалу NBC News повідомили чотири джерела, що ознайомлені з планом.

Версія плану була надіслана адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому, повідомляють джерела. Це є останнім кроком до публікації правила у федеральному реєстрі

Цей крок, який не потребує схвалення Конгресу, є частиною рекомендації старшого радника Білого дому Стівена Міллера про обмеження кількості мігрантів, які отримують правовий статус у США щороку.

Деталі пропозиції щодо розробки правил все ще готуються, але на підставі одного із проектів, дотсуп до якого отримали NBC News, іммігранти (або члени їхніх родин), які живуть на законних підставах у США і які коли-небудь користувалися медичної страховкою за Obamacare, дитячу медичну страховку, талони на харчування або отримували іншу допомогу від держави, можуть не отримати правовий статус у США

Імміграційні адвокати та дослідники в галузі охорони здоров'я вважають, що це буде найбільшою зміною системи легальної імміграції не за одне десятиріччя, й оцінюють, що це може вплинути на понад 20 мільйонів іммігрантів. Вони говорять, що особливо важко постраждають іммігранти, які працюють на малооплачуваних роботах.

Використання деяких програм соціального забезпечення, таких соціальне страхування, вже перешкоджало іммігрантам отримувати правовий статус у минулому. Проте програми, які входять до найновішої версії плану, можуть означати, що навіть заявки іммігрантських сімей, які заробляють 250 відсотків від рівня бідності, можуть бути відхилені.

Версія плану була надіслана адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому, повідомляють джерела. Це є останнім кроком до публікації правила у федеральному реєстрі. Reuters уперше повідомив, що Білий дім розглядає такий план, у лютому.

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