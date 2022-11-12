Біонічний протез компанії з українським корінням - серед найкращих винаходів 2022 за версією Time

У четвер Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.

У Міністерстві торгівлі США заявили, що рішення важливе, бо визнає, що російська держава "дедалі більше втручаєтсья в економіку", особливо після вторгнення Росії до України.

"Збалансована оцінка виявила зростання державного впливу на російську економіку, що дало Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства щодо недобросовісного імпорту з Росії до Сполучених Штатів", - пише про рішення по посольство США в Україні.

Цей крок сигналізує, що економіка Росії рухається далі від ринку.

В інтерв'ю Голосу Америки науковиця університету Джорджа Мейсона Крістен Макденіел назвала це рішення США "ще одним гвіздком у труну російської економіки", ще одним кроком у низці тих, які обмежують доступ Росії до світових ринків.

"Це ще один цвях у труну російської економіки. Це додає до кроків адміністрації Байдена та інших великих економік, які з березня поступово приймають закони і правила, які більше і більше відрізають Росію від світової економіки", - сказала Макденіел.

Дослідниця нагадала, що США в березні забрали у Росії статус торгових переваг, "який давав Росії рівні умови доступу до економіки США поряд з іншими країнами Світової організації торгівлі, звичайно крім країн, з якими США мають угоди про вільну торгівлю".

Росія стає все більш ізольованою від світової економіки

Вона сказала, щоп потім США, ЄС, інші союзники почали запроваджувати торгові і фінансові санкції проти Росії, зокрема російських установ, які звинувачують у допомозі російському вторгненню.

«Країни від Великої Британії до Австралії вживають заходів, тому російським компаніям та працівникам дедалі складніше продавати товари та послуги світові. Росія стає дедалі більш ізольованою від світової економіки», – вважає Макденіел.

На що впливає статус країни з ринковою економікою?

Статус країни з ринковою економікою застосовується в антидемпінгових процесах. Для того, щоб визначити, чи продає країна товар нижче собівартості на американському ринку, США використовуютть дані про витрати в цій країні, але якщо країна не має статусу країни з ринковою економікою, витрати оцінюються за іншими правилами, з використанням даних інших країн.

Наразі триває шість антидепінгових справ проти російського імпорту в США, каже Макденіел. За резуьтатом розгляду цих справ, Росія може втратити доступ до ринків США, якщо мита буде встановлено на високому рівні. Антидемпінгові справи в основному стосуються металу та хімічної продукції.

Питання, як обмежити російські надходження від продажу нафти, є складним і тривалим

Торговельні обмеження та санкції дедалі більше відрізають Росію від світових ринків, каже науковиця, однак, Росія і продовжує отримувати значні надходження від продажу нафти. І питання, як обмежити виручку Росії від продажу нафти, залишається складним.

"Велика прогалина тут, очевидно, енергетика. Країни не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів. На те, щоб перейти від російських енергоресурсів на інші, піде не день, а щонайменше від двох до п’яти років", - каже дослідниця.

Вона також заявляє про все більшу міжнародну ізоляцію Росії, вказуючи на заклики Христі Фріланд, віце-прем’єрки Канади, виключити Росію з "Групи 20" і з Міжнародного валютного фонду.

"Це позбавило б Росію доступу до ключових міжнародних фінансових іституцій", - додає аналіткиня.

Рішення про позбавлення Росії статусу країни з ринкової економікою США прийняли напередодні саміту світових лідерів "Групи 20", де, вважають в уряді США, міжнародна ізоляція Росії стане ще більш очевидною.

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