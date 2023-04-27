Провідні виробники зброї у США звітують про ріст прибутків на тлі війни Росії в Україні

Провідні американські компанії з виробництва зброї у США у квітні повідомляють про високі прибутки на тлі зростання продажів зброї на тлі війни Росії в Україні та напруженості відносин США й Китаю.

Зокрема компанія Northrop Grumman, що виготовляє зокрема 155-мм снаряди для України, звітує, що за перший квартал виробник озброєння перевершив очікування щодо прибутку, й акції виросли на 1,32%.

Напередодні General Dynamics, що виробляє зокрема танки Abrams й БМП Stryker, оголосила про 5,2% зростання квартальних прибутків.

До цього у виробника систем Patriot, Stinger, компанії Raytheon Technologies, повідомили про 4% квартальне зростання прибутків.

Минулого тижня акції Lockheed Martin досягли рекордної позначки, зрісши на 3,8%. Ця компанія виробляє, зокрема, військові гелікоптери Black Hawk, винищувачі F-35, ракети ATACMS.

Американські видання раніше відзначали, що з огляду на збільшення військової допомоги Вашингтона Києву та побоювання про нарощування військових сил Китаю провідні виробники зброї у США отримують рекордні за обсягом замовлення від Пентагону.

При цьому, як писало видання Wall Street Journal, компанії стикаються із перебоями у системі постачань, нестачею робочої сили, ключових компонентів, як-то мікрочипи та двигуни, а також відсутністю певності у майбутньому індустрії - це необхідно для того, щоб компанії приймали рішення про розширення виробничих потужностей.

Як повідомляв Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.

США намагаються збільшити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.

При цьому головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі в Конгресі заявив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ і що понад 98% обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.

Минулого тижня в Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін ​нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.

У статті використано матеріали Reuters