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Чому Китай хоче припинення російської війни в Україні - аналітики
План китайського лідера Сі Цзіньпіна направити свого представника в Україну дозволяє його уряду відповісти на критику щодо підтримки Китаєм Москви та дає можливість Пекіну відіграти більшу роль як світової дипломатичної сили, пише автор аналітичного матеріалу в AP Джо Макдональд.
У лютому Китай оприлюднив свою мирну пропозицію, яка закликає до припинення вогню, переговорів і припинення санкцій проти Росії. Документ не містить багато деталей, втім повторює звинувачення Росії в тому, що у вторгненні винні західні країни.
Китай має вагомі причини бажати закінчення російської війни в Україні, кажуть фахівці. Російське вторгнення в Україну вплинуло на китайську економіку, піднявши ціни на нафту, пшеницю та інші товари. Крім того, Пекін занепокоєний щодо ядерної безпеки: він попередив про небезпеку ядерної війни після того, як Росія оголосила, що перемістить атомну зброю в сусідню Білорусь.
«Пекін не зацікавлений у приниженні Росії, але також не в інтересах Китаю, щоб Росія перемагала», — каже Джон Делурі, фахівець з міжнародних відносин з Університету Йонсей у Сеулі в коментарі АР. «Найкращий варіант — це припинення вогню, а разом з ним і економічні можливості в рамках участі у післявоєнній відбудові України».
Разом з тим, зауважують аналітики, у заяві Китаю в середу не було вказано, як саме Пекін бачить вирішення питань, по яких України та РФ мають протилежні позиції, в тому числі і питання Криму.
Гра в миротворця допомагає Пекіну в Європі.
Виконуючи роль миротворця, Пекін також може прагнути відокремити європейських союзників від Сполучених Штатів, яких Сі звинувачує в спробах заблокувати економічне і політичне зростання Китаю.
«Спроба вбити клин між США та європейськими партнерами є важливою метою», — каже в коментарі АР Александр Габуєв з Фонду Карнегі за міжнародний мир. «Для цього Китаю потрібно продемонструвати, що він є активною силою, яка виступає за мир».
Сі Цзіньпін показує, що він не завжди підтримує Путіна.
Китай допомагає Путіну протистояти санкціям Заходу, купуючи російську нафту і газ, і надає політичну підтримку. Уряд Сі бачить у Кремлі партнера в протистоянні домінуванню США в глобальних справах. Неодноразово Китай використовував свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, щоб заблокувати спроби засудити Росію.
У спільній заяві перед вторгненням у лютому 2022 року Сі Цзіньпін і Путін заявили про «безмежну дружбу» між їхніми урядами. У березні їхні ВМС провели спільні навчання з Іраном.
Незважаючи на це, уряд Китаю каже, що вони мають «несоюзницькі» відносини. Пекін пообіцяв не постачати озброєння жодній зі сторін російської війни в Україні.
«Китай ніколи не займав одну сторону», — каже Да Вей, фахівець з міжнародних відносин Університету Сіньхуа в Пекіні та директор його Центру стратегічних досліджень і досліджень у сфері безпеки.
«Який західний лідер підтримував комунікацію з лідерами обох сторін, безпосередньо залучених у кризу? Я думаю, що ця телефонна розмова (Зеленського та Цзіньпіна – ред. ГА) свідчить про справедливу та неупереджену мету Китаю у просуванні мирних переговорів», - вважає Дай Вей.
У заяві Китаю в середу також згадується «взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності» як основа відносин з Україною. Кордони потрібно поважати, і жодна країна не має права втручатися в справи іншої країни, йдеться у заяві.
Спроби Пекіна підвищити свій світовий статус
Позиціонування себе як посередника також допомагає Пекіну отримати більшу роль в управлінні глобальними справами, стати політичним, економічним та культурним лідером. В березні президент Цзіньпін заявив, шо Пекін повинен «брати активну участь у реформуванні та розбудові глобальної системи управління» та просувати «ініціативи з глобальної безпеки». У своїй пропозиції «Ініціатива глобальної безпеки», опублікованій у лютому, говориться, що Китай «готовий до двосторонньої та багатосторонньої співпраці у сфері безпеки з усіма країнами».
У березні Саудівська Аравія та Іран оголосили про завершення 7-річного дипломатичного розколу після переговорів, організованих Китаєм. Крім того, цього року уряд Сі запропонував виступити посередником на ізраїльсько-палестинських переговорах, створити нову структуру безпеки на Близькому Сході та допомогти африканським країнам вирішити суперечки.
Якщо Пекін зможе організувати мирні переговори, «це підтвердить амбіції Сі Цзіньпіна стати глобальною державою», — каже Джон Делурі.
У заяві уряду Зеленського йдеться, що його розмова з Сі може призвести до «можливої взаємодії з метою встановлення справедливого та сталого миру для України». Наприкінці березня президент Зеленський запросив лідера Китаю приїхати в Україну. Сі перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де із президентом РФ Володимиром Путіним заявив про дружбу і тісніші зв'язки між країнами. Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував цей візит так: "Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні".
Як повідомляв раніше Голос Америки, Європа не сприймає "нейтральності" Китаю стосовно російської війни в Україні, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
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Мелоні: Італія робить ставку на європейське майбутнє України
Італія робить ставку на європейське майбутнє України. Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у четвер за підсумками форуму з реконструкції України, який було організовано у Римі.
Очільниця італійського уряду заявила, що виконала обіцянку, дану президенту України Володимиру Зеленському під час нещодавнього візиту до Києва.
«Як і обіцяли в Києві два місяці тому, ми організували вчора в Римі Конференцію з реконструкції. Італія робить ставку на майбутнє України», – написала Мелоні у Twitter.
В інтерв’ю американському часопису Politico, що вийшло у середу, Мелоні заявила, що ЄС повинен прискорити процес вступу України «в нагороду за її внесок у безпеку Європи у боротьбі зі вторгненням Росії».
«Найрозумніший спосіб подякувати українцям за те, що вони роблять, — це прискорити можливість для них стати частиною європейських інституцій», — заявила Мелоні і під час двосторонньої конференції з повоєнної реконструкції України, на якій був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Мелоні, Україна «є форпостом безпеки європейського континенту».
Як повідомляє агентство Reuters, у Римі Мелоні заявила, що приватний і державний капітал має внести свій внесок разом із міжнародними установами та спеціалізованими міжнародними банками.
«Ми хочемо відігравати провідну роль не лише в політичному плані, а й залучаючи бізнес», – сказала Мелоні, закликаючи італійські компанії бути «далекоглядними» та інвестувати у відбудову України.
Як нагадує Reuters, Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна нещодавно підрахували, що реконструкція обійдеться в 411 мільярдів доларів, що значно перевищує попередні оцінки в 349 мільярдів доларів.
Україна подала заявку на членство в ЄС в червні минулого року разом з Молдовою. Київ наполягає, що Україну потрібно приймати в ЄС щонайшвидше, прем’єр-міністр Шмигаль говорив, що протягом наступних двох років, з тим, що переговори мають розпочатися вже цього року.
Але у лютому президент Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що для вступу «немає чітких часових рамок», а процес залежатиме від швидкості виконання Києвом умов для вступу.
Генсек НАТО: «Понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже прибуло». Відео
«Понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже прибуло. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та інше устаткування, включаючи величезну кількість боєприпасів», - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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ВМС США: Іран захопив нафтовий танкер, який прямував до Техасу
Військово-морські сили США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці в четвер, на тлі зростання напруги навколо ядерної програми Тегерана.
5-й флот ВМС США на Близькому Сході ідентифікував судно як Advantage Sweet. Дані супутникового відстеження судна від MarineTraffic.com показали, що воно знаходиться в Оманській затоці на північ від столиці Оману Маскат станом на день четверга. Судно щойно прибуло із Кувейту та вказало пункт призначення - Х’юстон, Техас.
Судно Advantage Sweet подало сигнал небезпеки о 13:15. перебуваючи в міжнародних водах, коли Іран захопив судно, повідомили ВМС.
«Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність, — йдеться у заяві 5-го флоту. - Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер».
Військово-морські сили США спочатку заявили, що воєнізована Революційна гвардія Ірану захопила судно, але американський військово-морський літак пізніше підтвердив, що ВМС Ірану захопили корабель, заявив речник 5-го флоту Тімоті Хокінс в коментарі Associated Press.
Іранське державне інформаційне агентство IRNA підтвердило конфіскацію, заявивши, що вона сталася після того, як «невідоме судно зіткнулося з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, в результаті чого кілька іранських членів екіпажу зникли безвісти та отримали поранення». Він не ідентифікував інше судно, залучене до ймовірного зіткнення.
"Невідоме судно, діючи всупереч міжнародним правилам надання допомоги судну та постраждалим, намагалося втекти з Перської затоки", - додали в ньому.
«У цій операції есмінець «Біндер» військово-морського флоту армії за рішенням суду захопив судно-порушник, яке йшло під прапором Маршаллових Островів, і направив його в прибережні води Ісламської Республіки Іран», – йдеться в повідомленні.
Танкер Advantage Sweet перебував у Перській затоці в середу, але його маршрут не показав звичайної поведінки, коли він проходив через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина нафтоторгівлі. Іран висовував безпідставні звинувачення в інших захопленнях, намагаючись використати такі повідомлення як важіль для переговорів з іноземними державами.
«Залякування Ірану в Перській та Оманській затоках відповідає усталеній моделі поведінки, коли Іран нападає на судна», - заявила фірма морської безпеки Dryad Global.
5-й флот заявив, що це щонайменше п'яте комерційне судно, захоплене Тегераном за останні два роки.
«Переслідування суден з боку Ірану та втручання в навігаційні права в регіональних водах є загрозою морській безпеці та світовій економіці», – йдеться в повідомленні.
Менеджер судна, турецька фірма, не відповіла на запити про коментарі. Його зазначеним власником виявилася китайська компанія.
Захоплення Іраном у четвер стало останнім у серії захоплень літаків і вибухів, які сколихнули регіон.
Інциденти почалися після того, як тогочасний президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із ядерної угоди Ірану зі світовими державами, згідно з якою Тегеран різко обмежував збагачення урану в обмін на скасування економічних санкцій.
Крім того, Військово-морські сили США звинуватили Іран у серії атак мінами на судна, які пошкодили танкери у 2019 році, а також у смертельній атаці безпілотника на пов’язаний із Ізраїлем нафтовий танкер, у результаті якої у 2021 році загинули двоє європейців - членів екіпажу.
Тегеран заперечує здійснення нападів, але ширша тіньова війна між Іраном і Заходом розігрується в нестабільних водах регіону. Затримання іранських танкерів було частиною цього з 2019 року. Останнє велике захоплення відбулося, коли Іран захопив два грецькі танкери в травні та утримував їх до листопада.
Між тим, переговори щодо ядерної угоди Ірану вже рік не мають прогресу. Після краху угоди Іран використовує сучасні центрифуги та має швидко зростаючий запас збагаченого урану. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії попередив, що Іран збагатив достатню кількість до 60-відсоткової чистоти — лише невеликі технічні зміни потрібні, щоб довести якість урану до 90%, необхідної для зброї. Цього було б достатньо для того, щоб Іран мав змогу виготовити кілька видів ядерної зброї.
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