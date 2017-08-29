Трамп високо оцінив обороноздатність Фінляндії

Трамп не став напряму критикувати Кремль за політику в Балтійському регіоні, відповідаючи на запитання про загрози для цих країн, протягом спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо.

"Ми вважаємо - це дуже, дуже важливою частиною світу, - сказав Трамп про регіон Балтії, - тому я подумав би про багато загроз країнам, але всі ці загрози ми зможемо подолати, якщо буде потрібно".

Президент також не сказав, яким чином США будуть втручатись, якщо напруга з Росією в регіоні посилиться. "Ми дуже захищаємо цей регіон. Це все, що я можу сказати", - заявив Трамп, повідомляє АР.

Трамп відзначив, високий рівень підготовки військових сил Фінляндії і припустив, що країна купуватиме літаки Boeing​.

Фінляндія проводить переоснащення своїх військ і заклала від 7 до 11 мільйонів доларів США на проведення цієї програми. Однак, на відміну від заяви Трампа, ще не має впевненості, що Фінляндія буде закуповувати саме літаки американського виробництва, повідомляє TheDrive.

"Вважаю, що Фінляндію дуже поважають у військовому плані, - продовжив Трамп, - вона має великі військові сили для країни такого розміру".

Під час прес-конференції не обійшлося і без конфузів. Визначаючи черговість запитань, Трамп сплутав двох фінських кореспонденток – білявок.

Його виправив президент Фінляндії, який сказав: "Ні, це не одна та сама леді. Вони сидять поруч". Кореспондент пожартувала: "у нас багато білявок в Фінляндії".

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