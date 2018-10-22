Цей маловідомий витік нафти у США розрісся до масштабу катастрофи

Починаючи з 2004 року, в Мексиканську затоку, поблизу узбережжя американського штату Луїзіана, витікають мільйони барелів нафти (по 300-700 барелів на день). Зараз це стає однією з найгірших прибережних катастроф в історії США, повідомляє видання Washington Post.

Навіть через 14 років розбиті свердловини випускають так багато нафти, що дослідникам потрібні були респіратори для вивчення пошкоджень

У 2004 році нафтовидобувна платформа, що належала компанії Taylor Energy, затонула через ураган «Іван». Багато зі свердловин не були заблоковані, і, за прогнозами федеральних чиновників, витікання може тривати протягом цілого століття. Оскільки рішення проблеми поки що не передбачається, витік загрожує стати наймасштабнішою такою катастрофою в історії.

Витікання приховувалося протягом шести років, перш ніж екологічні групи натрапили на нафтові плями під час моніторингу катастрофи BP Deepwater Horizon за декілька кілометрів на південь у 2010 році.

Попри невирішену проблему забруднення Мексиканської затоки внаслідок цієї аварії та інших, адміністрація Трампа зараз пропонує найбільше розширення оренди для нафтогазової галузі, з можливістю відкрити практично весь зовнішній континентальний шельф для буріння. Це торкнеться також Атлантичного узбережжя, де буріння не відбувалося протягом більш ніж півстоліття, і куди урагани вціляють вдвічі частіше, ніж у затоці.

Мексиканська затока є однією з найбагатших і найбільш продуктивних нафтогазових регіонів у світі

Плани розширення обговорюються, незважаючи на побоювання, що прибережна нафтова промисловість погано регулюється, і що планеті необхідно скоротити викопне паливо для боротьби зі зміною клімату. Не беруться до уваги і факти про те, що через 14 років після урагану розбиті свердловини випускають так багато нафти, що дослідникам потрібні були респіратори для вивчення пошкоджень.

40 мільярдів барелів лишаються у надрах, очікуючи, поки їх відкриють, заявляють урядові аналітики

Міністерство внутрішніх справ США бореться з зусиллями Taylor Energy відійти від катастрофи. Компанія подала до федерального суду на міністерство, домагаючись повернення близько 450 мільйонів доларів, що залишилися в трасті, який вона встановила з урядом для фінансування своєї роботи, щоб відновити частину уламків та знайти свердловини, поховані під завалами.

Мексиканська затока є однією з найбагатших і найбільш продуктивних нафтогазових регіонів у світі, й очікується, що цього року вона дасть майже 20 відсотків від загального обсягу виробництва нафти в США. Ще 40 мільярдів барелів лишаються у надрах, очікуючи, поки їх відкриють, заявляють урядові аналітики.

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