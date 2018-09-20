Ось як журналісти та спортсмени відреагували на рішення ВАДА відновити статус Росії

Всесвітня антидопінгова агенція відновила статус Росії в четвер, незважаючи на хвилю протестів. Таким чином ВАДА завершила майже трирічне призупинення програми тестування наркотиків у країні через допінгову схему, що фінансується державою.

Рішення ВАДА було ухвалено після голосування його виконавчого комітету, що складається з 12 членів.

Я думала, що це Росії потрібно було відповідати критеріям, а не ВАДА відмовлятися від них

ВАДА вирішила відновити Росію, відступивши від основних умов, які вона сама раніше встановила: прийняти доповідь, яка підтверджує державну програму допінгу та її приховуванні, та надати доступ до доказів, які зберігаються в дискредитованій московській лабораторії.

Діяльність російського антидопінгового агентства було призупинено в листопаді 2015 року, після допінг-скандалу, який розгорівся навколо допомоги російським спортсменам виграти медалі на Олімпіаді-2014 у Сочі.

У травні цього року ВАДА та Росія все ще перебували в мертвій точці, оскільки Росія не приймала ці дві основні умови.

Рішення ВАДА викликало реакції журналістів і спортсменів у Twitter, серед яких переважає осуд.

Паралімпійська чемпіонка Рейчел Морріс пише, що «відчуває абсолютно огиду» щодо рішення: «Я думала, що це Росії потрібно було відповідати критеріям, а не ВАДА відмовлятися від них».

Подібно американська журналістка Лоретта Рейс ставить запитання: «Хто підчиняється кому?».

Ден Роан, спортивний редактор BBC News, цитує віце-президента ВАДА Лінду Хеллеленд, яка розкритикувала рішення відновити Росію після того, як була однією з двох учасників виконавчого комітету, хто проголосував проти: «Сьогодні ми підвели спортсменів світу».

Спортивний журналіст Еван МакКенна намагається дивитися ширше і вказує на проблеми, які існують поза Росією:

«Для тих, хто скаржиться на відновлення ВАДА статусу Росії, чи вони коли-небудь задумувались, чому інших ніколи не викидали? Чи має значення, якщо допінг фінансується державою чи приватизований? Вони не мають рації, звичайно, але й є цапом-відбувайлом для Заходу, на якого можна тикати пальцем, щоб не дивитися в дзеркало».

Ті Джей Квін, журналіст-розслідувач телеканалу ESPN, негативно реагує на рішення ВАДА: «До речі, крім керівництва ВАДА та Росії, чи хтось говорить, що це добре?»

Майже співзвучний йому Колін Линч, паралімпійський чемпіон: «Отож… чи хто-небудь, крім виконавчого комітету ВАДА, насправді підтримує їхнє рішення відновити антидопінгове агентство Росії?».

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