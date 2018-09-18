Американський торговельний гігант прибрав із продажу одяг із написом «СРСР»

Велика американська торговельна мережа Walmart вирішила прибрати з продажу футболки із символікою СРСР після скарги євродепутатів від Литви, Латвії та Естонії.
Про це повідомила у Facebook 18 вересня депутат Європарламенту від Латвії Інесе Вайдере, яка розмістила копію листа з Walmart.
Вона вказала, що керівництво однієї з найбільших американських роздрібних мереж діяло «етично і толерантно» і вилучило з асортименту продукти з символами Радянського Союзу.
«Для тих, хто вперше стикається з цією інформацією, я нагадую вам, що на початку вересня я зауважила, що американська роздрібна мережа Walmart торгує товарами з радянськими символами на своїй домашній сторінці. Негайно звернулася до керівника компанії з проханням припинити продаж цих товарів, тому що такі символи ображають мільйони людей, які постраждали від придушення цим режимом», – вказала євродепутат.
У листі Walmart ідеться, що торговельна мережа прибрала товари з радянською символікою з продажу на своєму сайті, а в офлайнових магазинах Walmart вони і так ніколи не продавалися.
В Україні, Литві і Латвії заборонено використання радянської символіки на публічних заходах.
У травні виробник спортивного одягу Adidas видалив з онлайн-магазину сукню з символікою СРСР, яка обурила МЗС Литви і Український інститут національної пам’яті.
|Передрук з "Радіо Свобода"
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