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- Голос Америки
США ввели більше санкцій проти ПВК "Вагнер" та Пригожина
Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер" та її очільника Євгенія Пригожина. Туди увійшли також включаючи афілійовані з ПВК та підставні компанії та їхні керівники, пов'язані із веденням бойових дій в Україні, призначенням прокремлівських керівників на окупованих українських територіях та виготовленням зброї в Росії.
Міністерство фінансів США назвало "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією.
"Сьогоднішні розширені санкції проти "Вагнер" а також нові санкції проти їхніх поплічників та інших компаній, які сприяють російському військовому комплексу, далі обмежать здатність Путіна озброювати і забезпечувати машину війни", - заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.
У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться, що рішення Вашингтона підтримує мету "знизити спроможність Москви вести війну проти України, сприяти притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за агресивну війну Росії та пов’язані з нею зловживання, а також чинити подальший тиск на оборонний сектор Росії".
Зокрема, США наклали обмеження на низку компаній, що забезпечують діяльність ПВК "Вагнер", включаючи авіаційну компанію та пропагандистську організацію. Держдеп також визначив низку фізичних та юридичних осіб, розташованих у Центральноафриканській Республіці, Китаї, Люксембурзі та Об’єднаних Арабських Еміратах, які пов’язані з діяльністю організації Пригожина по всьому світу.
При цьому Вашингтон визначив "відповідальність, співучасть або участь у нападах на жінок, дітей чи будь-яких цивільних осіб шляхом вчинення актів насильства, викрадення, примусового переміщення чи нападів на школи, лікарні, релігійні установи" та дії "які можуть становити серйозне порушення або порушення прав людини або порушення міжнародного гуманітарного права" у ЦАР.
Окрім "Групи Вагнера", зовнішньополітичне відомство США розширив санкційний список, включивши туди фізичних та юридичних осіб, які є частиною військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, проти них введені заборони на отримання американських віз, а їхня власність, що перебуває на території чи під контролем США - заблокована. Серед іншого, арештовано дві яхти та один приватний літак наближеного до президента Росії Володимира Путіна бізнесмена Сергія Адоньєва.
"Сполучені Штати продовжуватимуть перешкоджати здатності Кремля озброювати та оснащувати свою військову машину, яка веде невиправдану війну проти України", - зазначено на сайті Держдепу.
Раніше в листопаді 2022 року, Держдеп включив "Групу Вагнера" до санкційного переліку за діяльність в військовій галузі Росії, а в червні 2017 року Міністерство фінансів США включило "Групу Вагнера" до санкційного переліку через участь в агресії проти України, повідомили в Держдепі.
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"Люди в шоці від побаченого" — Мстислав Чернов про “20 днів у Маріуполі”
У найбільшому в Америці фестивалі незалежного кіно Sundance вперше взяли участь одразу два українські документальні фільми — обидва про війну. Один із них — “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова. Разом із колегами з Associated Press Євгеном Малолєткою та Василисою Степаненко вони виявилися єдиними журналістами, які задокументували, що відбувалося у Маріуполі перші 20 днів з моменту повномасштабного вторгнення.
Журналісти Голосу Америки поспілкувалися з Черновим про те, як сприймає фільм американська аудиторія, та чому це кіно важливо подивитися українцям.
Прем'єра на Sundance відбулася 20 січня, як відреагувала аудиторія на фільм?
В нас було вже 3 покази — повні зали, всі квитки розпродані, дуже багато сліз, багато злості, багато питань: чому, що зробити, як допомогти. Мені здається, що мені разом із командою навіть доводиться заспокоювати публіку, бо вони шоковані. Кажуть, що вони до цього бачили 30 секунд – хвилину з тих відео, але ніколи не поєднували це в одну картину, не бачили масштабу руйнувань і страждань. Я сподіваюсь, що цей фільм знайде нову велику аудиторію, і більше людей захочуть допомогти Україні, більше людей знатимуть, що насправді відбувається.
Розкажіть, як ви потрапили в Маріуполь, як знімали і як вивезли кадри із міста?
Як і багато інших журналістів, 23 числа ми вже розуміли, що напевно наступного дня почнеться вторгнення. Ми були в Бахмуті і ввечері ухвалили рішення переїхати до Маріуполя. Ми їхали вздовж передової і було тихо — незвично тихо. Ми приїхали десь за годину до повномасштабного вторгнення. Потім Маріуполь швидко оточили і так сталося, що всі міжнародні журналісти поїхали до Києва, бо вважалося, що там був головний бій. Наша команда — я, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — вирішила залишитися до кінця і продовжувати робити те, що ми робили. За ці 20 днів, які ми провели в Маріуполі, ми зняли багато кадрів, які розійшлися по всьому світу, наприклад, кадри пологового будинку. Всі, відео, які світ бачив із Маріуполя в перші дні вторгнення, були зняті мною, а фотографії — Євгеном Малолєткою.
Чи є сподівання, що ці кадри можуть змінити суспільну думку на Заході, показуючи справжні дії Росії в Україні?
Тоді я зміг послати з Маріуполя десь 40 хвилин із 30 годин, які назнімав. Ми вивезли жорсткі диски з усіма цими матеріалами, буквально прорвались через 15 російських блокпостів. Коли я робив цей фільм, то сподівався, що люди зможуть побачити ширший контекст — це розповідь про місто, про людей. Це багато болю, але і надії. Я сподіваюсь, що це надихне міжнародну аудиторію робити більше і не забувати — адже скоро рік з моменту повномасштабного вторгнення і дев’ять років цій війні.
Як реагує українська аудиторія, коли вони передивляються ці болючі кадри?
Коли був показ у Солт-Лейк-Cіті у першому ряду сиділи українці з Маріуполя. І вони плакали і казали: “Дякуємо, що показуєте це”. Для багатьох — і для мене теж — передивлятися ці кадри дуже боляче. Але я вважаю, що так буде краще для українського суспільства. Біль і страждання роблять нас сильнішими. Коли українці будуть його дивитись — це дасть енергію і наснагу продовжувати боротись. Бо Маріуполь — це дуже важливий символ для України.
Ви викривали російську пропаганду і росіяни назвали вашу роботу "інформаційним тероризмом" — як ви до цього ставитесь?
Це є у фільмі — те як розходяться хвилі в світовому інформаційному просторі, як працює пропаганда. Але як журналіст міжнародної агенції, я намагаюсь дистанціюватися від будь-яких суперечок. Наша робота не сперечатись ні з ким, а показувати все, що ми бачимо. Все, що є насправді.
- Голос Америки
Очільник Пентагону подякував Польщі за готовність надати Україні танки Leopard
Міністр оборони США Ллойд Остін подякував Польщі за готовність надати Україні танки Leopard та обговорив плани допомоги Україні з міністром національної оборони Маріушем Блащаком, повідомляє Пентагон.
Розмова відбулася у четвер після вчорашнього рішення Німеччини і США щодо постачання танків Україні для звільнення території країни від російської агресії.
Як повідомив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, міністри оборони США та Польщі обговорювали «плани поточної та майбутньої допомоги Україні у сфері безпеки».
«Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв сьогодні телефоном зі своїм польським колегою, віце-прем’єр-міністром і міністром національної оборони Маріушем Блащаком, щоб обговорити плани поточної та майбутньої допомоги Україні у сфері безпеки», – мовиться у повідомлені Пентагону.
«Держсекретар Остін відзначив зусилля віце-прем’єр-міністра Блащака у підтримці, яку Польща продовжує надавати Україні, включаючи зобов’язання Польщі передати додаткову бронетехніку, зокрема танки Leopard», – повідомляє Пентагон і додає, що обидва лідери підтвердили необхідність тісної координації з членами НАТО та партнерами Альянсу для того, щоб ефективно та своєчасно підтримати Україну.
Про свою розмову з польським колегою повідомив і сам Ллойд Остін на своїй сторінці у Twitter.
«Провів хорошу розмову з віце-прем’єр-міністром Польщі про наші постійні зусилля з підтримки України», – твітує Остін.
Як повідомляв «Голос Америки», після рішення уряду Німеччини про відправку в Україну 14 танків Leopard, у Білому домі у середу ухвалили рішення про те, що США надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, що становитиме цілий танковий батальйон.
Німеччина також надала дозвіл іншим країнам, на озброєнні яких стоїть танк Leopard німецького виробництва, на відправку їхніх танків в Україну. Ще до ухвалення рішення німецького уряду, 23 січня, польський уряд подав заявку на отримання дозволу для експорту 14 танків Leopard 2 до України.
Коментуючи рішення адміністрації Джо Байдена про надання Україні бронетанкової зброї, яка вважається наступальною, речник Державного департаменту Нед Прайс наголосив, що зброя, яка постачається Україні, «призначена для самооборони».
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є якісь умови щодо використання танків США Україною Нед Прайс відповів: «Кожен окремий елемент допомоги у сфері безпеки ми надали одну і насправді лише одну умову, і це те, що все, що ми надаємо, призначено для самооборони України».
Як зауважують оглядачі, досі США та деякі партнери в Європі мали побоювання щодо ескалації конфлікту в разі, якщо Україна отримає наступальну зброю. Наприкінці року президент США Байден сказав, що раніше не було згоди європейських партнерів на те, щоб Україна отримала інші системи зброї, ніж вона отримує зараз.
Challenger, Abrams, Leopard - коли Україна зможе отримати західні танки?
Велика Британія сподівається, що Україна зможе отримати танки Challenger 2 наприкінці березня, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Алекс Чалк. Виступаючи у парламенті він сказав, що до цього часу українські військовики інтенсивно навчатимуться керувати і обслуговувати цю техніку.
Нині міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розпочне переговори із виробниками озброєння, щоб прискорити закупівлю озброєнь і збільшити постачання боєприпасів Києву. "Якщо йдеться про боєприпаси, то є також питання кількості. Це ще одна тема, яку я порушу на своїх переговорах з представниками оборонної промисловості, ймовірно, вже наступного тижня, якщо це дозволить графік", - додав він.
Як пишуть деякі експерти, на підготовку ЗСУ з оперування німецькими танками Leopard піде принаймні три місяці. Натомість інші вказують, що німецькі танки, на відміну від американських Abrams, легші в керуванні й працюють на дизелі, тож тренування українців для їхнього використання на полі бою може забрати 3-4 тижні.
Тим часом оголошена напередодні президентом США Джо Байденом поставка американських танків Abrams може надійти до Києва не раніше ніж за кілька місяців, кажуть оглядачі. Глава Білого дому заявив, що "доставлення цих танків на поле бою забере час - час, який ми використаємо, щоб переконатися, що українці повністю готові", маючи на увазі навчання українських військовиків та передачу запчастин для ремонту техніки.
Видання The Washington Post (WP) пише, що "обіцяні Берліном і Вашингтоном танки не будуть поставлені щонайменше навесні або влітку". Газета нагадує, що Abrams - один із найдосконаліших танків у світі, але для його надійної роботи потрібна спеціальна підготовка персоналу, запчастини і спеціальне паливо. "У середу американські офіційні особи заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams зможе бути доставлений [в Україну], хоча інші експерти сказали, що це може забрати щонайменше рік".
Як зазначає Forbes, отримання Києвом американських танків може затягнутись і через те, що танки M-1A1 і A2, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають уранову броню. "Відповідно до політики Пентагон ніколи не експортував ці танки. Натомість, коли він продає М-1, скажімо, до Іраку, Саудівської Аравії чи Польщі, він спочатку доручає General Dynamics створити спеціальні версії танків без уранової броні". Тож або Білому дому вдасться переконати іноземних користувачів Abrams віддати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М-1 — і це може зайняти багато місяців, якщо не рік або більше".
The Time також погоджується, що Abrams "навряд чи прибудуть до початку очікуваного весняного наступу російських військ". Видання цитує Бена Годжеса, колишнього командувача сил армії США в Європі, який каже, що рішення відправити Абрамса - добра новина, але вона мала бути оголошеною раніше: "На жаль, кількість часу, який знадобився для прийняття цього рішення і те, як воно буде реалізовано, не передає відчуття невідкладності з боку адміністрації чи Пентагону, щоб допомогти Україні перемогти. Це більше схоже на шлях допомоги Україні уникнути програшу".
А от колишній посол США у Росії Майкл Макфолл у колонці для WP пише, що малоймовірно, що нове оголошене озброєння допоможе Києву призвести до "найбажанішого для України та решти світу результату - цілковитої поразки Росії". Однак, нова військова допомога може призвести до "патової ситуації" на полі бою й подальших мирних переговорів. "Українці остаточно переможуть армію Володимира Путіна. Україна знову буде суверенною і вільною. Лише два запитання залишаються без відповіді: скільки часу це забере? І скільки українців доведеться загинути, поки путінські солдати остаточно підуть?", - пише колишній дипломат.
Оглядачі Yahoo News при цьому вважають, що оголошенням про постачання Києву танків Вашингтон "несподівано й неохоче вирішив не просто взяти на себе зобов’язання захищати Україну від жорстокого російського вторгнення, але й інвестувати в її військове майбутнє далеко поза цим. Тепер це майбутнє в одному напрямку: більша інтеграція із Заходом і оплот проти подальшого російського експансіонізму".
Також рішення про відправлення Україні Abrams має символічне й політичне рішення - показати Москві єдність Заходу перед обличчям російської агресії в Україні. "Це був тріумф політичного розрахунку над проблемами логістики. Пентагону не було сенсу мучитись від логістичних проблем із надсилання найсучасніших танків в Україну, коли поблизу були дуже потужні німецькі танки Leopard, які могли дістатися до України швидше та діяти ефективніше", - пише The New York Times. Натомість це рішення відкрило шлях для схожих кроків інших союзних країн.
У Кремлі рішення про надання Україні західних танків для захисту у російській війні назвали "прямою залученістю" країн "у конфлікт".
У статті використано матеріали Reuters
Південна Корея може почати продавати зброю США, щоб допомогти із поставками до України - експерти
ВАШИНГТОН — Південна Корея, яка є виробником зброї світового рівня, стикається зі зростаючим тиском, щоб знайти спосіб доставити необхідну зброю та боєприпаси в Україну, не викликаючи зайвого гніву Росії, яка натякнула, що може відновити військову співпрацю з Північною Кореєю.
Експерти, опитані Голосом Америки, кажуть, що найбільш імовірним рішенням, яке розглядають у Сеулі, є продаж зброї приватними виробниками до США, що дозволить США постачати більше власної зброї в Україну, не виснажуючи свої запаси.
Речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї повідомив Корейській службі Голосу Америки в середу, що адміністрація Сеула «надає гуманітарну підтримку народу України», але її позиція «не надсилати летальну зброю в Україну» не змінилася.
Зменшення запасів
Після російського вторгнення військова допомога Вашингтона Києву становить виклик для підтримки рівня запасів зброї у США.
Контактна група з питань оборони України, очолювана США коаліція з близько 50 країн, надсилає Києву озброєння, починаючи від ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) і закінчуючи гаубицями. У середу США та Німеччина оголосили, що надішлють 31 танк M1 Abrams і 14 танків Leopard 2 відповідно. Додаткові танки пообіцяли інші країни НАТО.
Україна використовує близько 90 000 артилерійських снарядів на місяць, тоді як США та європейські країни виробляють лише половину цієї кількості, за даними The New York Times, з посиланням на офіційних осіб США та Заходу.
США звернулися до Збройних сил США в Кореї (USFK) з проханням направити в Україну частину свого обладнання, що зберігається в Південній Кореї, повідомив корейській службі Голосу Америки 19 січня речник USFK Ісаак Тейлор.
Вашингтон «обговорював потенційні продажі боєприпасів» із «неурядової промислової оборонної бази» Південної Кореї», – сказав речник Пентагону підполковник Мартін Мейнерс Корейській службі Голосу Америки 18 січня.
«Республіка Корея має оборонну промисловість світового рівня, яка регулярно продає союзникам і партнерам, включаючи Сполучені Штати», — додав Майнерс. Офіційна назва Південної Кореї – Республіка Корея (ROK).
Продаж зброї Південною Кореєю
Експерти стверджують, що продаж зброї південнокорейськими приватними оборонними компаніями в США може підвищити роль Південної Кореї в світі. Про таке прагнення заявив президент країни Юн Сук Йоль, коли заступив на посаду в травні.
У серпні Юн заявив, що мета Південної Кореї — стати одним із чотирьох найбільших світових продавців зброї. В листопади він повторив, що хоче збільшити продаж зброї.
Південна Корея була восьмим у світі експортером зброї у 2017-21 роках згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2022 рік, у якому говориться, що Сполучені Штати, Росія, Франція, Китай і Німеччина складають п’ятірку найбільших продавців.
«Президент Юн назвав Південну Корею ключовою державою для світу, — сказав Девід Максвелл, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. – Пряма чи опосередкована підтримка України є прикладом цього".
Попередження Путіна
Експерти кажуть, що, дозволивши продавати зброю приватним компаніям, Південна Корея могла б зміцнити альянси із західними державами та допомогти продемонструвати таким авторитарним сусідам, як Китай і Північна Корея, що агресія, розпочата Росією в Україні, не матиме успіху.
Але цей крок, ймовірно, відбудеться ціною подальшого погіршення відносин Сеула з Москвою, які вже погіршуються через підтримку Південною Кореєю санкцій, які США запровадили проти Росії після її вторгнення в Україну.
«Південна Корея так само зацікавлена в мирі, стабільності, територіальному суверенітеті, захисті [від] держав, які відкрито ведуть загарбницьке вторгнення», — сказав Теренс Реріг, професор національної безпеки та експерт з Кореї у Військово-морському коледжі США.
Мова йде про те, що Південна Корея прийняла рішення, що їй потрібно підтримувати Захід у цих питаннях із деяким ступенем підстраховки через небажання надсилати пряму військову допомогу Україні», – додав він.
«Ви не побачите, що Південна Корея безпосередньо постачатиме зброю Україні. Йтиметься лише про заповнення інших держав, які можуть це робити». Це, за його словами, через побоювання, що Росія може "зіграти роль у Північній Кореї" через потенційну передачу технологій і розробку зброї.
У жовтні президент Росії Володимир Путін попередив Південну Корею, що відправка боєприпасів в Україну зіпсує їхні відносини.
"Ми дізналися, що Республіка Корея прийняла рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів. Це зруйнує наші відносини, - сказав Путін, за повідомленням російського видання ТАСС. - Як би відреагувала Республіка Корея, якби ми відновили співпрацю з Північною Кореєю в цій сфері?»
До свого розпаду в 1991 році Радянський Союз надавав військову підтримку Північній Кореї. Війна в Україні зблизила Росію і Північну Корею. У п’ятницю США оприлюднили фотографію, яка, як вони стверджують, свідчить, що Північна Корея відправляє зброю “Групі Вагнера”, російській приватній військовій організації, потягами до Росії.
Голос Америки Кореї звернувся до посольства Росії у Вашингтоні та МЗС у Москві за коментарем, але вони не відповіли.
Ендрю Єо, голова SK-Korea Foundation в Інституті Брукінгса, сказав, що продаж зброї США «означатиме більшу підтримку української справи та подальше погіршення відносин з Москвою, хоча Москва вже включила Сеул до свого списку недружніх країн".
У березні Росія внесла Південну Корею в список країн, які здійснюють "недружні дії", за даними ТАСС. Згідно з повідомленням ТАСС, країни зі списку ввели або приєдналися до санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну.
«Сеул прагне зберегти дієві відносини з Москвою, тому певним чином скорочення американської зброї на [їх базах у Південній] Кореї є більш прийнятним, ніж продаж напряму», — сказав Патрік Кронін, голова відділу безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонському Інституті.
Але Південна Корея також зацікавлена в тому, щоб російська агресія в Україні не перемогла, – додав він. – Це було б поганим прецедентом для сусідів Південної Кореї».
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