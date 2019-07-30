Стрілянина у Міссіссіппі: 2 вбитих, 2 поранених

Дві людини загинули внаслідок стрілянини у супермаркеті Walmart у передмісті Мемфіса, столиці штату Міссіссіппі. Поліцейський та нападник дістали кульові поранення.

Обидві жертви – працівники магазину. Одне тіло знайшли всередині магазину, друге – на парківці.

Підозрюваного шпиталізували, стан його здоров’я невідомий. Його мотиви невідомі.

Офіцер поліції не отримав серйозних поранень – куля влучила у його захисний жилет.

Очевидці кажуть, що чули понад десять пострілів.

Інцидент стався через два дні після стрілянини у Каліфорнії на Фестивалі часнику поблизу Сан-Франциско, де загинуло 4 людей, включно із нападником, а більше десяти людей були поранені.

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