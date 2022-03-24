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Війна в Україні негативно впливає на перспективи зростання світової економіки
Економісти ООН застерігають, що війна в Україні негативно позначається на перспективах глобального економічного зростання цього року.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД понизила попередній більш оптимістичний прогноз розвитку світової економіки, щоб відобразити нову реальність.
Відповідно до оновленого звіту ЮНКТАД щодо торгівлі та розвитку, цього року глобальне економічне зростання знизиться з 3,6% до 2,6%. У звіті відзначається, що основним фактором зниження є велика невизначеність навколо війни в Україні.
У звіті вказується, що масштаби військових руйнувань, тривалість війни та санкції проти Російської Федерації посилять поточний економічний спад у світі та послаблять відновлення після пандемії COVID-19. Зазначається, що цього року Росія зазнає глибокої рецесії.
Директор відділу глобалізації та стратегій розвитку ЮНКТАД Річард Козул-Райт сказав, що війна, ймовірно, посилить геополітичну напруженість, визначить національну монетарну політику, посилить інфляційний тиск і підвищить ціни на пальне та сировину. За його словами, криза матиме негативний вплив на всі регіони світової економіки. При цьому деякі зазнають більшого впливу, ніж інші.
Європейському Союзу загрожує зниження зростання
«Цього року Європейський Союз побачить доволі значне зниження показників зростання. Це стосується також і частини Центральної та Південної Азії», – сказав Козул-Райт, - «Водночас країни, які ймовірно не побачать дуже значного зниження, наприклад країни Африки на південь від Сахари, є особливо вразливими до стрибків цін на сировину, яке ми спостерігаємо у країнах, які є дуже значними імпортерами харчових продуктів, зокрема пшениці».
Козул-Райт сказав, що особливе занепокоєння викликає дуже великий рівень зовнішнього боргу, з яким стикаються країни, що розвиваються. У звіті передбачається, що цього року країнам, що розвиваються, буде потрібно 310 мільярдів доларів для обслуговування зовнішнього боргу.
«Частково як наслідок додаткового боргу, який був набутий під час шоку сприченоного COVID-19… країни, що розвиваються, досі не можуть отримати необхідну необхідну їм фіскальну підтримку від багатосторонніх фінансових установ, щоб мати можливість реагувати на непередбачувані економічні потрясіння», – сказав Козул-Райт.
Економісти ООН заявили про необхідність посилення заходів покликаних допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з кризою. В ООН вказують, що необхідно вдатись до більш суворої, серйозної та ефективної спроби реструктуризувати зовнішній борг таких країн, щоб вони могли повернутися на шлях зростання.
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Генасамблея ООН затвердила гуманітарну резолюцію, мета якої - "полегшення гуманітарних страждань на місцях"
Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію щодо гуманітарних наслідків агресії проти України. «За» проголосувало 140 країни, п’ять країн – Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, та Сирія – голосували проти. 38 держав утрималися.
Резолюція присвячена саме гуманітарній ситуації, яка була спровокована повномасштабною російською агресією.
Ініціаторами документу виступили Франція та Мексика. З самого початку резолюцію подали для розгляду в Раді безпеки ООН. Проте там справа до голосування не дійшла, і її передали в Генасамблеї. У підсумку співавторами виступили 90 країн.
Україні вдалося значно посилити її зміст. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу зазначив: чітко вказуючи на першопричину гуманітарної катастрофи, текст орієнтований саме на дії та «приділяє основну увагу терміново необхідним крокам для полегшення гуманітарних страждань на місцях».
Зокрема, закликає Росію негайно припинити бойові дії та будь-які напади на цивільне населення та об’єкти. Також захистити населення, у тому числі гуманітарний та медичний персонал, журналістів, осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, іноземних громадян, зокрема студентів. Забезпечити безпечний та безперешкодний прохід усім цивільним особам, які рятуються від збройного конфлікту та насильства. Припинити практики облоги міст України, зокрема Маріуполя.
«Головна мета ініціаторів та співавторів проекту резолюції – забезпечити втілення слів у конкретні та оперативні дії на місцях. Важливо запобігти поширенню наслідків цього конфлікту для всього світу. Тому в тексті також згадується вплив конфлікту на продовольчу безпеку в усьому світі, зокрема в найменш розвинених країнах, а також енергетичну безпеку», - заявив Кислиця.
Окрім резолюції авторства Франції та Мексики, Південно-Африканська республіка внесла свій проект резолюції, текст якого практично один в один повторює текст резолюції Російської федерації, який вона подала для голосування у Раді безпеки. Голосування за цей документ відбулося 23 березня, «за» проголосувало лише дві країни – Росія та Китай. Всі інші члени Радбезу утрималися.
Під час засідання Генасамблеї Кислиця назвав документ, поданий ПАР братом-близнюком «загиблого російського проекту в Раді Безпеки». «Якщо хтось думає, що проект стосується України, то він помиляється. Цей текст ніколи не був продуктом консультацій з Україною, ані продуктом міжрегіональних консультацій, як це було з щойно прийнятою резолюцією. Це текст, який в односторонньому порядку просувається однією країною та внесений іншою, яка навіть не намагається це приховати», - повідомим він.
Відповідно процедур Генеральної Асамблеї Кислиця запропонував Генеральній Асамблеї не голосувати за резолюцію, запропоновану Південною Африкою. У підсумку позицію України підтримала більшість країн.
Як чітко заявив президент Байден, Володимир Путін не побачить своєї перемоги в Україні. І ми почули сьогодні, він також не побачить цього тут, у Нью-ЙоркуЛінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН
Після голосування постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що своїми діями Сполучені Штати та інші країни виступили разом на знак солідарності з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності.
«Сьогодні світ знову згуртований – він об’єднався перед обличчям невиправданого та неспровокованого вторгнення президента Путіна в Україну. Разом, переважна більшість держав-членів ООН чітко заявила: Росія несе одноосібну відповідальність за серйозну гуманітарну кризу та насильство в Україні. Разом ми закликали до захисту мирних жителів, які тікають від конфлікту, і до кроків, щоб пом’якшити зростання продовольчої небезпеки, викликане цією безглуздою війною. Росія намагалася і не змогла – в Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї – підірвати позиції України. Як чітко заявив президент Байден, Володимир Путін не побачить своєї перемоги в Україні. І ми почули сьогодні, він також не побачить цього тут, у Нью-Йорку», - переконана посолка.
Як повідомляє ТАСС, Росія розкритикувала резолюцію "за включення політизованих положень та уникнення виключно гуманітарної проблематики".
У статті використано матеріали ТАСС.
США запровадили нові санкції проти Росії
США запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників еліт РФ, банкірів та оборонних установ.
Президент США Джо Байден відзначив у дописі у Twitter, що санкції є "відповіддю на війну, яку за власним вибором Путін веде в Україні". Особи, які потрапили під санкції "отримують особисту вигоду від кремлівської політики і на них має поширюватись цей біль", - додав президент США.
"Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні"
328 депутатів російської Держдуми потрапили під нові санкції США. Раніше цього місяця відповідні санкції було запроваджено ще проти 12-ти російських парламентарів.
"Ці депутати підтримували порушення Кремлем суверенітету та територіальної цілісності України, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, представляючи заходи, - включано через визнання незалежності самопроголошених контрольованих російськими проксі-силами регіонів східної України, так званих ДНР та ЛНР".
17 членів правління "Совкомбанку" а також голова правління "Сбєрбанку" Герман Греф підпали під санкції, як і 48 військових підприємств, які "виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії", повідомили в Держепі.
Також США разом з "Групою Семи" та ЄС оголосили про нову ініціативу з протидії ухилянню від санкцій, повідомили в Білому домі.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що санкції, які запроваджуються США проти РФ, покликані "усунути перепону у вигляді Росії на шляху до побудови однополярного світу".
У статті використано матеріали "РИА Новости".
Байден: НАТО має намір притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну
У четвер Білий дім поширив заяву президента США Джо Байдена у зв'язку з екстреним самітом НАТО у Брюсселі.
"Cьогодні, через місяць з того часу, коли Росія почала нічим не спровоковане і нічим не виправдане вторгнення в Україну, лідери НАТО зустрілись щоб підтвердити свою рішучу підтримку українського народу і нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за (розв'язану) нею жорстоку війну і підтвердити нашу відданість зміцненню НАТО" , - зазначається у заяві.
Президент Байден, зокрема підкреслив: «Ми мали честь вислухати безпосередньо президента Зеленського, і ми, як і раніше, підтримуватимемо його самого та його уряд, надаючи (Україні) значну допомогу, яка тільки зростатиме, для боротьби з російською агресією та захистом права України на самооборону».
Як зазначається у заяві, за останні кілька тижнів США оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері оборони на суму 1 мільярд доларів, що включає постачання Україні зенітних систем, протитанкової зброї, безпілотників та мільйонів патронів.
Білий Дім вітає кроки союзників по НАТО щодо підтримки України в оборонній сфері. «Ми разом збираємося визначити, які додаткові озброєння, включно із системами ППО, слід направити Україні», – йдеться у заяві.
Президент Байден наголошує, що лідери країн НАТО «обговорили роботу щодо зміцнення колективної оборони НАТО, особливо на східному фланзі».
«Північноатлантичний альянс сильний і згуртований як ніколи. Відразу після вторгнення Росії в Україну ми задіяли оборонні плани НАТО та Сили швидкого реагування НАТО. Сполучені Штати перекинули до Європи тисячі військовослужбовців та додаткову військову техніку. Ми також вітаємо ті додаткові сили, які перекинули наші союзники», – заявив президент США.
У заяві повідомляється, що лідери НАТО «заявляють про створення 4 нових груп військ НАТО – у Словаччині, Румунії, Болгарії та Угорщині. Як відзначається, це є сигналом, що країни НАТО мають намір спільно захищати територію Альянсу.
До наступного саміту НАТО, запланованого на червень, планується розробити виділення додаткових військ та засобів для посилення оборони Альянсу.
У заяві також наголошується, що країни НАТО «мають прийняти нову, оновлену стратегічну концепцію оборони, щоб гарантувати готовність… відповісти на будь-який новий виклик на тлі дедалі більших загроз у сфері безпеки».
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".
Білл Браудер: Резерв санкційного тиску на Путіна ще не вичерпаний
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив у вівторок, 22 березня, про те, що США і союзники пізніше цього тижня оголосять про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. На сьогодні, за даними аналітичної компанії Castellum.ai, проти Росії запроваджено близько семи тисяч санкцій, з них 4352 – після 22 лютого. Переважна більшість з цих санкцій – індивідуальні (3915 з тих, що запроваджені після 22 лютого).
«Я вважаю, що санкції, які ЄС, США, Канада, Великобританія, Австралія запровадили проти Росії є безпрецедентними. Це вийшло далеко за межі моїх очікувань. Протягом останнього десятиліття де тільки міг я кричав, що Путін - злочинець, його потрібно стримувати, його треба покарати. Але ніхто не хотів цього чути», - говорить Біл Браудер, засновник фонду Hermitage Capital Management в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».
З середини 90-х до 2005-го, Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після арешту та смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини в усьому світі.
«США зробили практично все можливе, щоб запровадити санкції проти всіх частин російської економіки, що з часом матиме руйнівний вплив», – сказала Анжела Стент, професорка Джорджатунівського Університету в інтерв’ю CNN.
Браудер погоджується з нею лише частково.
«В принципі - так, але на практиці ще є можливі санкції. Ми відключили від SWIFT 70 відсотків банків, а можна - 100 відсотків. Ми санкціонували десь від десятка до двох десятків російських олігархів, які тримають гроші Путіна. Могли б санкціонувати сотню з них. Також Сполучені Штати могли б стати жорсткішими щодо американських компаній, які ведуть бізнес в Росії».
Також Браудер пропонує новий, оригінальний тип санкцій, який може допомогти знайти та заарештувати активи олігархів, одночасно зменшивши тиск на урядові структури із їх пошуку.
«Я пропонував урядам створити новий закон або внести поправку до закону про санкції, яка вимагає від західних спеціалістів, бухгалтерів, юристів тощо, якщо вони працюють з особами, що знаходяться під санкціями, повідомляти уряду про створені ними структури під загрозою покарання, якщо вони цього не зроблять. Тоді кожен з них стає викривачем цих активів».
У США існує критика щодо запровадження широких санкцій проти секторів російської економіки, які найбільше б’ють по звичайних росіянах.
У запитаннях і відповідях з виданням «Атлантик» Ніколас Малдер, професор Корнельського університету, піддав сумніву ефект санкцій на зміну міжнародної ситуації. Санкції, на його думку, можуть призвести лише до руйнування російського суспільства. Також він розкритикував їх з моральної точки зору.
«Якщо ми розпочнемо політику, засновану на ідеї, що погані уряди та їхні люди є єдиним цілим, то ми вдаємося до способу мислення, який дуже близький до того, як ультранаціоналісти та фашисти бачать світ», – сказав Малдер.
Браудер говорить, що росіяни теж є жертвами Володимира Путіна, хоча й не в такій мірі як українці. А можливість використовувати лише індивідуальні санкції вже себе вичерпала.
«Краще б цього не було, але я не знаю, як можна позбавити ресурсу військову машину Путіна, не завдавши страждань людям в Росії. Немає іншого способу».
На його думку, лише увесь тиск санкцій разом може позбавити Володимира Путіна фінансової можливості продовжувати вести війну в Україні.
«Війна коштує йому мільярд або два мільярди доларів на день. І це за умов, коли в нього немає фінансового резерву на війну. Він думав, що в нього буде 640 мільярдів доларів в Центральному банку. І раптом 350 мільярдів з них заморожені. А також – велика частка золотого резерву. Він думав, що заховав гроші в офшорах на рахунках олігархів, а раптом їх заморожують. Він думав, що у нього є гроші російської економіки, але, за прогнозами, російська економіка в цьому році скоротиться на 30 відсотків, що еквівалентно Великій депресії в Америці».
Більше про санкції, які запроваджує світ, аби змусити Путіна зупинити війну, та про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим – дивіться в інтерв’ю.
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