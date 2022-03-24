Війна в Україні негативно впливає на перспективи зростання світової економіки

Економісти ООН застерігають, що війна в Україні негативно позначається на перспективах глобального економічного зростання цього року.

Конференція ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД понизила попередній більш оптимістичний прогноз розвитку світової економіки, щоб відобразити нову реальність.

Відповідно до оновленого звіту ЮНКТАД щодо торгівлі та розвитку, цього року глобальне економічне зростання знизиться з 3,6% до 2,6%. У звіті відзначається, що основним фактором зниження є велика невизначеність навколо війни в Україні.

У звіті вказується, що масштаби військових руйнувань, тривалість війни та санкції проти Російської Федерації посилять поточний економічний спад у світі та послаблять відновлення після пандемії COVID-19. Зазначається, що цього року Росія зазнає глибокої рецесії.

Директор відділу глобалізації та стратегій розвитку ЮНКТАД Річард Козул-Райт сказав, що війна, ймовірно, посилить геополітичну напруженість, визначить національну монетарну політику, посилить інфляційний тиск і підвищить ціни на пальне та сировину. За його словами, криза матиме негативний вплив на всі регіони світової економіки. При цьому деякі зазнають більшого впливу, ніж інші.

Європейському Союзу загрожує зниження зростання

«Цього року Європейський Союз побачить доволі значне зниження показників зростання. Це стосується також і частини Центральної та Південної Азії», – сказав Козул-Райт, - «Водночас країни, які ймовірно не побачать дуже значного зниження, наприклад країни Африки на південь від Сахари, є особливо вразливими до стрибків цін на сировину, яке ми спостерігаємо у країнах, які є дуже значними імпортерами харчових продуктів, зокрема пшениці».

Козул-Райт сказав, що особливе занепокоєння викликає дуже великий рівень зовнішнього боргу, з яким стикаються країни, що розвиваються. У звіті передбачається, що цього року країнам, що розвиваються, буде потрібно 310 мільярдів доларів для обслуговування зовнішнього боргу.

«Частково як наслідок додаткового боргу, який був набутий під час шоку сприченоного COVID-19… країни, що розвиваються, досі не можуть отримати необхідну необхідну їм фіскальну підтримку від багатосторонніх фінансових установ, щоб мати можливість реагувати на непередбачувані економічні потрясіння», – сказав Козул-Райт.

Економісти ООН заявили про необхідність посилення заходів покликаних допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з кризою. В ООН вказують, що необхідно вдатись до більш суворої, серйозної та ефективної спроби реструктуризувати зовнішній борг таких країн, щоб вони могли повернутися на шлях зростання.