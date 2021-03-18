Газета Washington Post виправила невірно наведену цитату Трампа, яку у січні розтиражували інші ЗМІ

Газета Washington Post у вівторок внесла правки до опублікованої у січні статті про президентські вибори в штаті Джорджія, заявивши, що журналісти «невірно процитували» колишнього президента Дональда Трампа, чию телефонна розмова зі співробітницею виборчої комісії штату лягла в основу матеріалу. Під час телефонної розмови у грудні Трамп висловив стурбованість у зв'язку з передбачуваними фальсифікаціями під час президентських виборів.

У січневому матеріалі, автор якого посилався на анонімне джерело, говорилося, що Трамп закликав свою співрозмовницю «знайти фальсифікації» і заявив, що вона стане «національним героєм», якщо виконає прохання екс-президента.

Однак 11-го березня газета Wall Street Journal опублікувала розшифровку аудіозапису розмови, з якої очевидно, що Трамп не казав цих слів.

«За два місяці після публікації цієї історії секретар штату Джорджія оприлюднив аудіозапис грудневої телефонної розмови президента Дональда Трампа з главою розслідування, яке велося виборчою комісією штату за підсумками виборів», - йдеться в сьогоднішній публікації Washington Post.

Згідно з розшифровкою запису, Washington Post неправильно процитувала слова Трампа під час дзвінка на підставі інформації, наданої джерелом. Трамп не наказував своїй співрозмовниці «знайти фальсифікації» і не обіцяв, що вона стане «національним героєм». Замість цього Трамп закликав главу розслідування ретельно вивчити бюлетені, подані в окрузі Фултон, сказавши, що вона виявить в них «шахрайство». Трамп також зазначив, що у його співрозмовниці на той момент була «найважливіша робота в країні».

Безліч загальнонаціональних ЗМІ, пославшись на публікацію в Washington Post, розтиражували невірні цитати, приписувані Трампу.

Під час розмови екс-президент дійсно стверджував, що він виграв на виборах в Джорджії і заявляв, що «щось погане» відбувається з підсумками президентських виборів в країні.

«Можу запевнити Вас, що наша команда і (Бюро розслідувань штату Джорджія) зацікавлені лише у правді і знаходженні інформації, заснованої на фактах», - відповіла президенту співробітниця виборчої комісії, згідно з аудіозаписом, опублікованим Wall Street Journal.

Трамп відреагував на виправлення, назвавши первинну публікацію Washington Post «знущанням над журналістикою», але при цьому подякував газеті за виправлення.

Президент Джо Байден виграв вибори у штаті Джорджія з перевагою приблизно в 12 000 голосів.

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