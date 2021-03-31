Пандемія коронавірусу могла збільшити кількість хворих на рак

Профілактика і діагностика раку щорічно допомагають врятувати життя мільйонам пацієнтів по всьому світу. Однак, з початком пандемії коронавірусу безліч діагностичних перевірок у різних країнах були скасовані або відкладені на невизначений час. Жителі багатьох країн втратили можливість пройти мамографію, колоноскопію та ін.

Як відомо, саме виявлення раку на ранніх стадіях дає хворому найкращі шанси на одужання. Тепер, вчені і медики намагаються оцінити масштаби того, скільки нових випадків захворювання на рак завадила виявити пандемія, і у якого відсотка онкологічних пацієнтів ситуація за цей час погіршилася.

«Я думаю, що занепокоєння з цього приводу цілком зрозуміле. І те, що [в багатьох місцях] перестали робити скринінгові дослідження - колоноскопію, мамографію - це дійсно, теоретично, може вплинути на результати захворювання у багатьох пацієнтів, - розповів в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» Вадим Гущин, хірург-онколог з Медичного центру Mercy в Балтіморі, штат Меріленд. - Однак, життя триває, і онкологічні пацієнти нікуди не зникали навіть під час пандемії: ми продовжуємо їх оперувати, вони отримують хіміотерапію, імунотерапію, радіаційну і променеву терапію. Проблема полягає в тому, що хворим стало складніше отримувати таке лікування, складніше отримувати підтримку від родичів, яких більше не пускають з ними до лікарні. Хворі проходять лікування одні, приходять на консультації в самоті, і від усього цього їм, звичайно, дуже некомфортно».

Дослідники Університету Цинциннаті, штат Огайо, встановили, що, коли вони відновили у червні регулярну діагностику, число виявлених пацієнтів з підозрою на ракову пухлину підскочило з звичайних 8 до 29 відсотків. Схожа ситуація відзначена і в деяких інших дослідницьких центрах.

«Національний онкологічний інститут минулого літа випустив прогноз, згідно з яким зупинка роботи окремих сфер системи охорони здоров'я в березні, квітні і червні 2020 року може стати причиною десяти тисяч смертей хворих на рак грудей і ще десяти тисяч хворих на рак прямої кишки до 2030-го року. І це - додатково до звичайної кількості. Причина - перенесення і скасування діагностичних текстів та лікувальних процедур», - повідомив агентству AP Отіс Бролі, професор ун-ту Дж. Гопкінса.

Вчені розраховують, що, якщо вже така криза сталася, минулий рік стане свого роду природним експериментом у розвитку профілактики таких хвороб, як рак. Тим часом, у США набули поширення найнесподіваніші, але ефективні ініціативи. Так, в одній з великих церков Філадельфії Enon Tabernacle прихожанам, більшість яких - афроамериканці, крім духовної допомоги, пропонуються щеплення від грипу, а також безкоштовні медичні набори з тестами на рак кишечника. Вони визначають наявність крові в калі людини і дозволяють виявити хворобу на ранній стадії.

«Відомо, що у афроамериканців вище шанси померти від раку кишечника, - розповідає Кармен Герра, професор Університету Пенсільванії. - Оскільки у церкві Enon Tabernacle безліч парафіян-афроамериканців, у нас з'явилася можливість, таким чином, посилити боротьбу з ракомув місцевих громадах».

«Ми постаралися зробити все з максимальною зручністю та в приємній атмосфері: запросили ді-джея, влаштували музику і пару інших речей, щоб було веселіше, - ділиться своїм досвідом преподобний отець Лерой Майлз, пастор церкви Enon Tabernacle.

Люди могли навіть просто під'їхати і взяти набір, не виходячи з машини».

На щастя, при деяких видах онкологічних захворювань відстрочка в кілька місяців не становить серйозної загрози для хворих людей. У Нідерландах було встановлено, що, наприклад, різке скорочення кількості мамографій поки що не привела до зростання виявлених випадків раку молочної залози.

Проте, швидке повернення до нормального обсягу діагностичних тестів, кажуть фахівці, це - найбільш вірний спосіб врятувати життя багатьох пацієнтів.

Дивіться також: У американській столиці цього року пік цвітіння сакури відбувається без звичних натовпів туристів